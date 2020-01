A menopauza veszélyezteti a fogakat

Egyre több kutatás bizonyítja, hogy a menopauzán átesett nőknek jelentősen megnő az esélyük a fogaik elvesztésére. Milyen okok állnak a jelenség hátterében, és mit lehet tenni a megoldás érdekében? Dr. Benkő Krisztina, fogszakorvos beszélt a témáról.

Elvesztett fogak

Az egyik tanulmány szerint, négy postmenopauzális nőből egy, biztosan elveszíti néhány fogát a következő 5 évben, és ez különösen azon nőket fenyegeti, akik más rizikófaktorral is rendelkeznek, például cukorbetegek vagy dohányoznak.

Egy amerikai vizsgálatban 1021 klimaxon átesett hölgyet vizsgáltak, akik közül 293-nál jelentkezett ez a probléma. A korábbi kutatások úgy kapcsolták össze ezeket a jelenségeket, hogy a menopauza meggyengíti a csontokat és az ösztrogéntermelés is csökken ekkortájt.

Ugyanakkor ezt a jelenséget mindenképpen érdemes volt tovább vizsgálni, hiszen a nők köztudottan jobban adnak a szájhigiéniájukra, mint a férfiak, vagyis rájuk elvileg kevésbé jellemző ez a probléma.

A kockázati tényezők összeadódnak

Bárkit bármely életkorban veszélyeztethet a fogak elvesztése, de a legújabb kutatások szerint, ez a kockázat nagyobb azoknál a nőknél, akik túl vannak a menopauzán. Mára az is teljesen nyilvánvaló vált, hogy ennek a rizikófaktornak a hatását sokszorozzák más – főleg életmódbeli – tényezők.

A leginkább romboló hatású ezek közül a dohányzás, a túlsúly, a cukorbetegség és a korábban kialakult elégtelen szájhigiénia. Ezek a faktorok együttesen megsokszorozzák a fogvesztés esélyét, aminek nem csak a jövőbeli életminőségre, de az önbecsülésre, az énképre is jelentős hatása van – összegzi dr. Benkő Krisztina, fogszakorvos.

A fenti összefüggések miatt, ebben az életszakaszban különösen fontos a speciális figyelem, amellyel fenntartható a száj és a fogak egészsége. Már az is sokat jelent, ha betartjuk a mindenkor elvárható rutint: napi legalább kétszeri fogmosás fluoridos fogkrémmel, a fogközök tisztítása speciális kefével vagy fogselyemmel, és a cukros élelmiszerek helyett a nyers zöldségek, gyümölcsök választása. Ilyenkor a rendszeres évenkénti fogászati kontrollt és ajánlatos sűrűbben elvégezni.

A folyamatok megállíthatók

Bár a legtöbb ember rendszeresen mossa a fogát, sokan ezt nem megfelelő technikával vagy felszereléssel teszik.

Ilyen kérdésekben is segíthet a fogorvos, akihez nem csak akkor érdemes ellátogatni, ha fájdalmat vagy szuvasodást észlelünk, hiszen a szakember már a ráutaló jelenek alapján is megkezdheti a preventív kezelést. Ez a fogak megmentésének legbiztosabb módja.

A menopauzán átesett nők ráadásul más, kellemetlen tüneteket is tapasztalhatnak, mint például a szájszárazság. Ez tovább ronthat az egyébként is kényes lelki egyensúlyon, önbizalmon. A legoptimálisabb megoldások érdekében ezekben a kérdésekben is érdemes magunkat a hozzáértőkre bízni, hiszen a cél minden esetben a legnagyobb komfortérzet és a hosszú távú egészség biztosítása.

