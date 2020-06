Mennyi a menopauza során az elegendő mennyiségű kalcium?

Olvastam, hogy nőknél a változó kort követően napi 1500 mg kalcium bevitele ajánlott. Ehhez képest élelemből kb. 600 mg bevitele az átlag. Rendszeresen szedek gyógyszert csontritkulásra. Sajnos az utolsó évben reumás panaszaim is vannak.

Kérdéseim a következők:

1. Ételkiegészítő formájában, a nature min napi 1 tablettával egészítem ki a gyógyszert. Szedhetem-e ezt folyamatosan, vagy igaz az a tézis, mi szerint a gyógyszereket a szervezet felismeri és nem úgy értékesíti mint az ételt, esetleg kőképződéshez vezet akár az ilyen étel-kiegészítők rendszeres szedése?

2. Tudom, hogy a reuma rontja a csonritkulásos állapotot. Mit tegyek, mi a leghatásosabb módszer? Hogy szabadulhatnák meg a reumától? Inkább olyan orvosok érdekelnek, akik elfogadják és alkalmazzák a természetgyógyászatot is a gyógyszerek mellet.

3. Napi 1-2 presszó kávé akadályozza-e a kálcium felszívódást? A koffein a gyógyszeres kálcium felszívódását gyengíti, vagy az élelemben levő kálciumra is vonatkozik?

4. Este szoktam bevenni 1 szűztea kapszulát, ami enyhén hajt (pajzsmirigy problémám miatt előfordul a székrekedés). A szűztea kapszula akadályozza-e a kálcium felszívódást?