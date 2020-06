5 meglepő tény a magas vérnyomásról

Ha hiányosak az ismereteink a magas vérnyomásról, az káros lehet számunkra. A magasvérnyomás-betegségben minden ötödik ember érintett, mégis sok, ebben a betegségben szenvedő ember nem tud betegségéről.

A kezeletlen magas vérnyomás növeli a szívbetegség és a stroke kockázatát, amelyek vezető haláloknak számítanak. Szerencsére a magas vérnyomás kezelhető és megelőzhető. A kockázat csökkentése érdekében rendszeresen ellenőriztessük a vérnyomásunkat, és tegyünk lépéseket a magas vérnyomás kordában tartása érdekében, ha az túl magas.

Hirdetés

1. A magas vérnyomás összefüggésben állhat a demenciával.

Nemrégiben készített tanulmányok arra utalnak, hogy a magas vérnyomás összefüggésben áll a demencia nagyobb kockázatával, azaz a kognitív készségek elvesztésével. Úgy tűnik, hogy az időbeliségnek jelentősége van: néhány bizonyíték arra enged következtetni, hogy a középkorúak (45-65 éves korban) kezeletlen magas vérnyomása nagyobb kockázatot jelent arra nézve, hogy az élet későbbi szakaszában demencia alakulhat ki. Mi ebből a lényeg? Sosincs túl korán elkezdeni törődni a magas vérnyomással, és lépéseket tenni annak kezelése érdekében.

2. A fiataloknál is előfordulhat magas vérnyomás.

Magas vérnyomás nem csak az idősebb felnőtteknél fordul elő. A 35-44 éves korosztályból körülbelül minden negyedik férfi és csaknem minden ötödik nő szenved magas vérnyomásban.

A magas vérnyomás a stroke egyik fő kockázati tényezője, ami egyre gyakoribb a fiatalabbak körében. A szakemberek szerint a stroke megnövekedett kockázata a fiatalabb felnőttek körében közvetlenül az elhízás, magas vérnyomás és cukorbetegség növekvő arányából ered – olyan állapotokból, amelyek megelőzhetők és kezelhetők lennének.

A fiatalabbaknak legalább évente egyszer ellenőriztetni kell a vérnyomásukat, ami megtehető egy orvosi rendelőben vagy egy patikában.

Sok, magas vérnyomásban szenvedő ember nem is tud róla, hogy magas vérnyomása van. Erre csak akkor derülhet fény, ha rendszeresen ellenőrizzük vérnyomásunkat.

Ezt olvasta már? Magas vérnyomás gyermekkorban

3. A magas vérnyomásnak általában semmilyen tünete nincs.

A magas vérnyomást szokták „csendes gyilkosnak” is nevezni. A legtöbb magas vérnyomásban szenvedő embernek semmilyen olyan tünete nincs, mint az izzadás vagy a fejfájás. Mivel sokan jól érzik magukat, nem is gondolnak arra, hogy a vérnyomásukat ellenőriztessék. Még ha jól is érezzük magunkat, az egészségünk veszélyben lehet. Beszéljünk az orvosunkkal a magas vérnyomás kockázatairól.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! A magas vérnyomás tünetei - Jellemző panaszok

4. Sok magas vérnyomásban szenvedő ember nem is tud a betegségéről.

A magyar felnőttek közel 20%-a még csak tudatában sincs a betegségének, és így nem is kap semmilyen kezelést a vérnyomása szabályozására. A legtöbb kezeletlen magas vérnyomásban szenvedő ember rendelkezik egészségbiztosítással és évente legalább kétszer felkeresi orvosát, azonban a betegséget továbbra sem diagnosztizálják, az rejtve marad az orvos és a beteg előtt. Kérdezzük meg az orvosunkat, mit jelentenek a vérnyomásértékeink, és hogy azok túl magasnak számítanak-e. Kövessük a kezelési tervet, és az orvos tanácsait, ha magas vérnyomást diagnosztizáltak nálunk.

Azáltal, hogy egészséges életmódot folytatunk, segíthetünk a vérnyomásunkat egészséges tartományban tartani, és csökkenthetjük a szívbetegség, valamint a stroke kockázatát. Az egészséges életmód az alábbiakat foglalja magába:

egészséges táplálkozás,

egészséges testsúly fenntartása,

elegendő testmozgás,

dohányzás kerülése,

az alkoholfogyasztás kerülése vagy legalább korlátozása.

Tudjunk meg többet arról, hogy milyen lépésekkel előzhető meg a magas vérnyomás!

5. A nők és gyermekeik egyedi kockázatokkal szembesülnek a magas vérnyomás kapcsán.

Azoknál a magas vérnyomásban szenvedő nőknél, akik várandósok lesznek, sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki valamilyen szövődmény a terhesség alatt, mint azoknál a nőknél, akiknek normál tartományon belül van a vérnyomásuk. A magas vérnyomás károsíthatja az anya veséjét és egyéb szerveit, valamint alacsony születési súlyt és koraszülést okozhat. Bizonyos fogamzásgátlók szintén növelhetik a nőknél a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát. Azoknak a magas vérnyomásban szenvedő nőknek, akik babát szeretnének, várandósságuk előtt együtt kell működniük az egészségügyi szakemberekkel a vérnyomásuk csökkentése érdekében.

Olvasson tovább! Terhesség és magas vérnyomás, és a terhességi magas vérnyomás

WEBBeteg

Forrás: F. Zs., fordító; 5 Surprising Facts About High Blood Pressure (news.utexas.edu)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus