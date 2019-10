Az ABPM jelentősége a vérnyomás-variabilitás felismerésében

A magas vérnyomás (hipertónia) előfordulása egyre nő, egyre fiatalabb korban jelenik meg. Az elhízás, mozgásszegény életmód, cukorbetegség növelheti az előfordulási valószínűségét.

A nem megfelelően kezelt hipertónia érfalkárosodáshoz vezethet, amelynek következtében szívinfarktus, agyi érkatasztrófa, vesebetegség alakulhat ki, illetve az idősebb korban egyre gyakoribbá váló szívelégtelenség oka is lehet az évtizedeken át fennálló magas vérnyomás.

Mitől függ a vérnyomásérték?

A vérnyomás értéke egészségesekben sem állandó, fizikai terhelés alatt és után, stressz hatására más értéket mérhetünk, mint étkezés után vagy nyugalomban. A biológiai óránk is befolyásolja a vérnyomás értékét normál esetben, általában nappal kissé magasabb a vérnyomás, mint éjjel és nyáron pedig alacsonyabb, mint télen.

Az orvosi rendelőben végzett néhány mérés tehát nem ad elég információt a napi változásokról, ezért sokat segíthet a páciens által vezetett, különböző napszakokban rögzített vérnyomásnapló is. Még több adatot kaphatunk 24 órás vérnyomás-monitorozással (ABPM), hiszen olyan körülmények között is ismertté válik a vérnyomás értéke, amikor a páciens saját maga nem tudná ezt megmérni (alvás közben, ébredéskor, terhelés alatt stb.). Ezek alapján érthető, hogy a kiértékelést nagyban segíti egy pontosan vezetett tevékenységnapló.

Mikor nagyobb a rizikó?

Az egyik legfontosabb változás életünkben nappal-éjjel váltakozása (cirkadián ritmus). Biológiai óránk ehhez alkalmazkodott ősidőktől kezdve.

Idegrendszerünk, hormonszintjeink követik a Napot és Holdat, a keringési rendszer is ehhez alkalmazkodik. Az éjszakai műszakban dolgozók esetén, vagy ha egyéb okból sérül a nappal és éjjeli élettani változások összessége, – például cukorbetegekben – a magas vérnyomás kialakulásának kockázata is nő, illetve a szövődmények kialakulásának valószínűsége is fokozódik.

Az élettani változásoknál nagyobb mértékű vérnyomás-ingadozás (variabilitás vagy fluktuáció) jelentőségére az utóbbi években derült fény. A vérnyomás-variabilitás (amely a mérések átlagától eltérő, statisztikai módszerrel számolható független adat) mutatja a rövidtávú (akár mérésről mérésre), rövid idejű (24 órás), valamint hosszabb idejű (hetek, hónapok) fluktuációját. Nagy esetszámú vizsgálatok igazolták, hogy nem csak az átlagos vérnyomás, hanem a vérnyomás-variabilitás is összefügg a szövődmények kialakulásával, ennek csökkentése kedvező hatással van a későbbi szövődmények elkerülésére.

Fontos a megfelelő és rendszeres mérés

A változékony, nem megfelelően beállított vérnyomás nagyobb valószínűséggel vezet szív- és érrendszeri szövődmények kialakulásához. Ennek elkerüléséhez a megfelelő életmód mellett a gyógyszerek pontos szedésére (fontos a hosszú- és egyenletes hatású gyógyszerek alkalmazása, illetve a megfelelő napszaki vérnyomás változás biztosítása) is szükség van. Elengedhetetlen a rendszeres otthoni és rendelői vérnyomás ellenőrzés, illetve az időszakos ABPM mérés is a kezelés megfelelő kivitelezéséhez, hiszen nem csak az átlagos vérnyomás, hanem a vérnyomás-variabilitás csökkentése is elérendő cél.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász