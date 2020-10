8 tény a magas vérnyomásról

Öröklődik? Hozzájárul a túlsúly? Sportolhatunk vele? Ihatunk kávét? Sok kérdés merül fel a magas vérnyomással kapcsolatban, amelyeket dr. Telegdy Margit, belgyógyász válaszol meg.

Örökölhető-e a magas vérnyomás?

A magasvérnyomás-betegségre való hajlam közel 40 százalékban meghatározott a génekben. De az, hogy ez felnőttkorban meg is jelenjen, erősen függ azoktól a kockázati tényezőktől, amelyeket befolyásolhatunk. Ilyenek a dohányzás, a stressz, a koleszterinszint, illetve a cukorbetegség. Igaz, hogy az 1. típusú diabétesz mutathat családi halmozódást, de a 2. típusúnak elsődleges rizikófaktora az elhízás- hangsúlyozza dr. Telegdy Margit, az Oxygen Medical belgyógyásza.

Ez is érdekelheti A magas vérnyomás rizikófaktorai

Van kapcsolat az elhízás és a magas vérnyomás között?

Az elhízás komoly rizikófaktora a magas vérnyomásnak. Bizonyított tény, hogy már 5 kiló fogyás is csökkenti a vérnyomást. A cél eléréséhez a leghatásosabb eszköz az életmódváltás, amely jóval kevesebb zsír, vörös hús, zsíros tejtermék fogyasztására, több nyers gyümölcs, zöldség és rost bevitelére, valamint mozgásra épül.

Hirdetés

Valóban emeli a só a vérnyomást?

A só, pontosabban a benne lévő nátrium valóban emeli a vérnyomást, éppen ezért ajánlatos visszafogottan alkalmazni. Ilyen szempontból vigyázni kell az instant ételekkel, a rágcsálnivalókkal és a felvágottak egy részével is. Az erősebb ízek eléréséhez próbáljuk ki a karakteres ízű fűszernövényeket!

Hogyan hat az alkohol a vérnyomásra?

Az alkohol (de a tea és a kávé is) rövid ideig felnyomja a vérnyomást, de utána az hamar vissza is zuhan. Vagyis az alkalmankénti mérsékelt alkoholfogyasztásnak nincsenek tartós következményei. Ám a rendszeres, nagyobb mértékű alkohol tartós vérnyomás-emelkedést is előidézhet, így ezzel a szokással – több szempontból is – érdemes felhagyni.

Magas vérnyomással tilos a sportolás?

Erről szó sincs. Az egészen biztos, hogy bármiféle megerőltető tevékenység előtt ki kell kérni az orvos tanácsát, de az tény, hogy a rendszeres testmozgás vérnyomás-csökkentő hatással bír. A kitartóan, nem túl nagy intenzitással végzett kocogás, úszás, kerékpározás vagy akár az edzőtermi edzések tekinthetők ebből a szempontból ideálisnak, hetente legalább háromszor fél órán át.

Miért lehet magasabb a vérnyomás, ha az orvos méri?

Magas vérnyomásról 138/85 Hgmm felett beszélünk, ezt kezelni kell. Ún. "fehér köpeny" szindrómáról van szó, ha a rendelőben 138/85 felett van a vérnyomás és otthon normális. (A fehér köpeny szindrómások idővel valódi magas vérnyomásos betegekké válnak.) A célvérnyomás a 138/85 alatti érték! Az ideális vérnyomás 120/70 Hgmm, az életkilátások ezen értéknél a legjobbak, de ennek megvalósítása sok esetben nehéz vagy lehetetlen.

Az orrvérzés a magas vérnyomás jele?

Mivel az orrban lévő nyálkahártya nagyon finom, és vérrel jól ellátott erek futnak benne, a nagyobb nyomás hatására ezek valóban elpattanhatnak, vagyis állhat a jelenség mögött magas vérnyomás. De nem kell megijedni, hiszen például egy nátha, menstruáció, jóindulatú érdaganat is okozhat orrvérzést. Kivizsgáltatni mindenképpen érdemes.

Egészségesebb az alacsony vérnyomás?

Az alacsony vérnyomású embereknek valóban kevésbé kell tartaniuk az agyvérzéstől vagy infarktustól, hiszen ebben az esetben a szív és az erek kevésbé vannak leterhelve, mint a magasnál. Ugyanakkor a túl alacsony érték okozhat szédülést, fáradtságot, koncentrációs nehézségeket, gyengeséget és fejfájást is.

Olvasson tovább! A magas vérnyomás szövődményei

(Oxygen Medical - Dr. Telegdy Margit, belgyógyász)