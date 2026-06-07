Sóterápia - Kinek és mikor ajánlott?

A sóterápia egy népszerű természetes gyógymód a légúti betegségek alternatív kezelésére, és az egészségmegőrzés, megelőzés eszköze.

Alkalmazása az 1800-as években terjedt el, azon a megfigyelésen alapult, hogy a sóbányában dolgozók sokkal ellenállóbbak a légúti betegségekkel szemben.

Milyen típusai vannak a sóterápiának?

Száraz és nedves sóterápiát ismerünk.

Száraz sóterápia: sógenerátor 1-5 mikron nagyságú sórészecskéket juttat a levegőbe, melyek a kislégutakba is bejutva kifejtik jótékony hatásukat.

Nedves sóterápia: ultrahangos vagy kompresszoros inhalátor sós vizes oldatot porlaszt, ami ugyancsak a kishörgőkbe jut. (Ezekbe az inhalátorokba a sóoldatba gyógyszer is tehető, ami a sóterápia gyógyszeres kezeléssel történő kiegészítését jelenti.)

Sópipa: otthoni kezelésre alkalmas eszköz, bárhol, bármikor használható.

Sóterápiás helyiségekben, szobákban a sóbarlangok mikroklímáját állítják elő mesterségesen, természetes anyagokból.

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Hatásai

A só megköti a légutakban a nedvességet, segíti a nyák feloldódását és kiürülését, tisztító funkciót lát el, antibakteriális, vírusölő hatású, csökkenti a nyálkahártyák duzzanatát. Immunerősítő és allergiaellenes hatása is van.

Kiknek javasolt?

A sóterápia önmagában vagy orvosi kezelés kiegészítéseként is alkalmazható.

Az alábbi esetkben javasolható:

Krónikus légzőszervi betegségek: COPD, asztma, tüdőtágulás, krónikus orrmelléküreg-gyulladás, allergiás nátha, idült nátha.

Heveny légzőszervi betegségek lezajlása után a lábadozás időszakában: tüdőgyulladás, légcsőhurut, hörghurut, influenza, nátha, arcüreggyulladás, középfülgyulladás.

Bőrbetegségek: ekcéma, pikkelysömör, allergiás kiütések (kivéve a nedvező sebek, nyílt sérülések).

Egyéb esetek: dohányzás, száraz köhögés, közösségbe járó gyerekek és felnőttek részére megelőzésként.

Általában kúraszerű kezelés javasolt, 10-15 alkalommal 2-3 naponta.

Van-e ellenjavallata?

Néhány kivételtől eltekintve mellékhatással nem kell számolni.

Egészséges embereknek betegségmegelőzés céljából nem szükséges orvosi javaslat a sóterápiához. Terheseknek és kisgyermekeknek sem ellenjavallt. Légúti vagy allergiás betegség, továbbá bőrbetegség esetén javasolt a kezelőorvos véleményét kikérni.

Vannak ritka esetek, amikor a sóterápia nem vagy csak szigorú orvosi ellenőrzés mellett javasolt:

lázas betegség

fertőző betegség

magas vagy ingadozó vérnyomás

epilepszia

súlyos szívelégtelenség

veseelégtelenség

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus