Torokgyulladás a légkonditól?

A torokfájás és -gyulladás nem csak a hideg évszakban jelentkezhet, nyáron is sokan szenvednek a fájdalomtól, kaparó érzéstől. Dr. Augusztinovicz Monika, fül-orr-gégész szakorvos a tüneteket, az okokat és a kezelés jelentőségét összegezte.

Óvatosan a légkondival

Télen leginkább a zárt helyiségekben elszaporodó kórokozók eredményeznek torokgyulladást, nyáron viszont gyakori a légkondicionálás miatt kialakult nyálkahártya-gyulladás. Az idei szélsőséges időjárásban pedig a torokfájást okozó légúti vírusok is könnyebben szaporodnak.

Egy kis torokfájás még nem a világ, de feltétlenül orvoshoz kell fordulni, ha a fájdalom napokig nem múlik el, esetleg más tünetek is jelentkeznek, mint fáradtság, kimerültség, esetleg fejfájás, hasi panaszok, hasmenés.

Egyes esetekben a Legionella baktérium is okozhatja a panaszokat, amely alapvetően kétféle betegség formájában jelentkezhet. A Pontiac-láz enyhébb lefolyású, az influenzához hasonló tüneteket okoz, és jellemzően nem is azonosítják mint Legionella-fertőzést. Az úgynevezett legionárius betegség ezzel szemben egy összetett tünetekkel járó atípusos tüdőgyulladás, amely végzetes is lehet. A sikeres gyógyítás egyik kulcsa a betegség korai felismerése.

A legionárius betegség leggyakrabban a Legionella baktériumokat aeroszol formájában tartalmazó levegő belégzését követően alakulhat ki. Az aeroszolt a baktériumokat tartalmazó vízből létrejött, szabad szemmel nem látható apró cseppecskék alkotják.

Kibocsájthatják a légkondicionáló berendezések mellett a 20-45 fok közötti hőmérsékletű vizet tartalmazó pezsgőfürdők, főként beltéri szökőkutak, permetezők, kerti locsolók, nagynyomású vizes tisztítók. Természetesen nem csak ez a baktérium lehet a bajok forrása, gondot okozhat a hűtött helyiség vagy a gépkocsi belső tere és a külső meleg levegő közötti hirtelen hőmérsékletváltozás is. Tehát a légkondicionálót mindig körültekintően érdemes beállítani és évenként ajánlatos a szakszerű tisztítás is.

Gargarizálás vagy antibiotikum?

A torokfájdalom első napjaiban nem kell feltétlenül a Legionellára gondolni, hiszen leggyakrabban vírusok okozza, amelyeket az immunrendszer jellemzően néhány nap alatt képes legyőzni.

Azonban ilyen esetekben is szükség lehet a tünetek kezelésére, az esetleges lázat csillapítani kell, az égő érzést enyhíthetik a szopogató tabletták, a sós vizes gargarizálás és nagyon sokat segíthet az ágynyugalom, bőséges folyadékfogyasztás is.

Csakis az orvos döntheti el, szükség van-e antibiotikumra - ismerteti dr. Augusztinovicz Monika, fül-orr-gégész.

Amennyiben akut bakteriális torokgyulladásról van szó, az többnyire nem jár köhögéssel, de a fájdalmat magas láz, lepedékes vagy tüszős mandulák és duzzadt nyaki nyirokcsomók is kísérhetik.

A hosszan tartó, nyálkahártyát károsító vírusbetegség is megnyithatja a kaput a torokban lévő, illetve odajutó baktériumok előtt és így kialakulhatnak az úgynevezett másodlagos bakteriális fertőzések. Ilyen esetekben és a szövődmények kizárása miatt szükséges lehet az antibiotikum. Ezzel egyébként érdemes óvatosan bánni, hiszen a gyakori antibiotikum szedés elősegítheti az antibiotikumoknak ellenálló kórokozók szaporodását is.

