Foglalkozás-egészségügy: mit kell tudni az üzemorvosi vizsgálatokról?
A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat általános szabályként ugyan már nem kötelező, ám bizonyos munkakörökben továbbra is jogszabályi követelmény, továbbá a munkáltató saját hatáskörben is elrendelhet üzemorvosi vizsgálatot, illetve rendszeres vizsgálat nélkül is köteles óvni a munkavállalók egészségét.
Hazánkban a munkavállaló csak olyan feladatra alkalmazható, ami az egészségére tekintettel van, valamint káros hatást nem gyakorol rá. A munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szabályait, illetve annak megállapítását, hogy egy adott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység a dolgozó számára milyen igénybevételt jelent, továbbá, hogy annak képes-e megfelelni, jogszabályokban is meghatározzák - tudtuk meg dr. Fekete Ildikó szakjogásztól.
A törvény által meghatározott munkakörökben a munkáltató a foglalkozás megkezdése előtt köteles a munkavállalónak az üzemorvossal való találkozást, konzultációt lehetővé tenni, amit alkalmassági orvosi vizsgálat is kísér. A munkavállaló ezen a kontrollon köteles megjelenni, mert ha nem tesz eleget a különböző egészségügyi ellenőrzéseknek, nem állhat munkába. A vizsgálat megismétlésére akkor is szükség lehet, ha a munkakörülmények, munkahelyi tevékenységek megváltoznak, vagyis a korábbitól nagyobb megterheléssel járó feladatot bíznak a dolgozóra.
A munkáltató saját hatáskörben is elrendelheti a munkaegészségügyi vizsgálatot akkor is, ha erre a Munka Törvénykönyve nem kötelezi. Ha pedig valaki nem biztosítja a dolgozói számára az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezetet és munkavégzést, azokra a paragrafusokban rögzített munkavédelmi bírságot szabnak ki.
Kötelező vagy sem az üzemorvosi vizsgálat?
A munkavállaló minden esetben köteles részt venni az elrendelt vizsgálaton?
Dr. Fekete Ildikó: A munkavállaló köteles a munkáltató utasításait követni. A dolgozó az utasítást akkor tagadhatja meg, ha annak végrehajtása más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül, illetve súlyosan veszélyeztetné. Akkor is megtagadhatja a leendő dolgozó az üzemorvosi ellenőrzést, ha annak végrehajtása a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Olyan esetre értendő, amikor az orvosi vizsgálat nem a törvény előírása szerint történik az adott munkakört tekintve, hanem mondvacsinált indokkal.
Ez azt is jelentheti, hogy a bolti eladónak, például minden szükséges vizsgálaton túl kell lennie, de akkor, ha ezek közt nincs például a pszichiátriai vizsgálat, akkor azt megtagadhatja?
Dr. Fekete Ildikó: Igen, ezt is jelenheti, mivel ez inkább provokációnak tekinthető, ha csak nem tanúsít olyan magatartást az illető, ami alapján a munkaadó ezt indokoltnak látja. Az üzemorvosi vizsgálat már a szerződéskötés után történik, így ezzel indítani a még el sem kezdett tevékenységet, nem életszerű, de volt már rá példa. Ebben az esetben bírósághoz fordulhat a munkavállaló, csakhogy ezzel, vélhetően meg is határozta a további foglalkoztatását az elmérgesedett viszony miatt.
Mikor kérhet a munkaadó soron kívüli egészségügyi, üzemorvosi vizsgálatot?
Dr. Fekete Ildikó: Ha valamilyen rendkívüli, előre nem várt esemény következik be. Ha hosszas táppénz, szülés után tér vissza dolgozni a beosztott, és betegsége vagy munkahelyi balesete esetleg olyan egészségkárosodással járt, ami lehet, hogy nem teszi alkalmassá a régi munkaköre betöltésére. Az üzemorvos ezt a már meglévő, a táppénz alatt készült szakorvosi ambuláns lapok, a tényleges fizikai vizsgálat, és munkavállalóval történő találkozás és vizsgálat alapján állapíthatja meg. Soron kívüli vizsgálatot kérhet a munkaadó, ha a dolgozó állapotában, munkavégzés közben látható, és tartós mentális vagy általános egészségromlás fennállását vélelmezi, amely rossz, esetleg fenyegető hatással van a munkavállaló, vagy a munkatársak biztonságára vagy testi-lelki épségére, egészségére. Egyébként hosszasan lehetne sorolni a törvényi előírás szerint, hogy milyen esetekben, vagy csak kivételes esetekben kérhet soron kívüli üzemorvosi vizsgálatot a munkaadó.
Mi történik akkor, ha a munkavállaló nem vesz részt az üzemorvosi vizsgálaton?
Dr. Fekete Ildikó: Amennyiben a munkavállaló nem teljesíti a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot, és a mulasztását sem tudja indokolni vagy igazolni, ezzel megakadályozza, hogy a munkáltató a jogszabályból származó kötelezettségének eleget tegyen. A munkáltató felmondással élhet ilyen esetben, de nem jellemző, hogy ne tudják tisztázni a vizsgálatról való távolmaradás okát, és arra ne adjon újabb esélyt a munkaadó. Ezt humánus módon szokták tisztázni.
Törvényhely 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
|Munkakörök, ahol kötelező a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat
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A 36/2024. (X. 22.) KIM rendelet értelmében ide tartozó munkakörök:
Miből áll az üzemorvosi vizsgálat?
Dr. Hornyák Lajos üzemorvos és háziorvos a következőkről számolt be érdeklődésünkre: az Európai Unióban a magyar dolgozók vállalnak a legnagyobb arányban munkát akkor is, ha betegek, mivel az alacsony bérből élők táppénze veszélyezteti az amúgy is alacsony vagy közepes mértékű fizetést. Másrészt, felmérések igazolják, hogy az anyagi javak, a megélhetési gondok miatt szorongó dolgozók bármilyen betegségük esetén a gyógyulás ideje, illetve a fájdalom tartóssága sokkal hosszabb, mint azok esetében, akik megfelelő anyagi biztonságban élnek. Ezt az empatikus, figyelmes orvos, ha nem is könnyen, de felfedezi, és üzemorvosi kapacitása szerint figyelemmel kíséri a dolgozó felbukkanó betegségeit. Erre sajnos kivételes esetben van esélye a betegségeit jellemzően titkoló dolgozónak.
A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok alapvetően az alábbi lépésekből állhatnak:
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a munkavállaló korábbi betegségeinek megismerése,
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az esetleges munkahelyi ártalmak feltérképezése a dolgozó szemszögéből,
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fizikális vizsgálat,
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idegrendszeri rutinvizsgálat,
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tüdőszűrés a kijelölt tüdőszűrő állomáson,
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az adott munkavégzéshez kötött egyéb, speciális szűrővizsgálatok,
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meglévő betegségek ismeretében kontrollvizsgálat kérése (a laborvizsgálat és vércukorszint mérés mellett a bőrgyógyászati, kardiológiai, reumatológiai, gasztroenterológiai és neurológiai vizsgálatok a leggyakoribbak),
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az alkalmassági vizsgálatról a munkaadó elsőfokú alkalmassági véleményt kap,
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a vizsgálat dokumentációját (törzslap) az üzemorvos őrzi papíralapon, számítógépes rendszerben.
Léteznek költségtérítéses szűrővizsgálatok is, melyeket egyes munkaadó cégek magukra vállalnak - ilyen lehet a menedzserszűrés, a fogászati vizsgálat és -kezelés, esetenként a mozgásszervi kontroll, és a számítógép használata során keletkező, esetleges látásromlás ellenőrzése. A menedzserszűrés elérhető társadalombiztosítási keretből is.
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|A foglalkozás-egészségügy feladatai
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A foglalkozás-egészséügy nem csak az előírt vizsgálatok lefolytatását jelenti, hanem feladatkörébe preventív, megelőző orvosi tevékenységek is tartoznak. Sokan nem tudják, hogy az üzemorvosok elsődleges feladatai közé tartozik: az egészséges munkakörnyezet kialakításának figyelemmel követése, az egészségkárosodás megakadályozása. A megbízott orvos vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait, az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást, végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást, részt vesz a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Balogh Mária, újságíró
Szakértők: Dr. Fekete Ildikó szakjogász, Dr. Hornyák Lajos üzemorvos, háziorvos