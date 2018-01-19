Foglalkozás-egészségügy: mit kell tudni az üzemorvosi vizsgálatokról?

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat általános szabályként ugyan már nem kötelező, ám bizonyos munkakörökben továbbra is jogszabályi követelmény, továbbá a munkáltató saját hatáskörben is elrendelhet üzemorvosi vizsgálatot, illetve rendszeres vizsgálat nélkül is köteles óvni a munkavállalók egészségét.

Hazánkban a munkavállaló csak olyan feladatra alkalmazható, ami az egészségére tekintettel van, valamint káros hatást nem gyakorol rá. A munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat szabályait, illetve annak megállapítását, hogy egy adott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység a dolgozó számára milyen igénybevételt jelent, továbbá, hogy annak képes-e megfelelni, jogszabályokban is meghatározzák - tudtuk meg dr. Fekete Ildikó szakjogásztól.

A törvény által meghatározott munkakörökben a munkáltató a foglalkozás megkezdése előtt köteles a munkavállalónak az üzemorvossal való találkozást, konzultációt lehetővé tenni, amit alkalmassági orvosi vizsgálat is kísér. A munkavállaló ezen a kontrollon köteles megjelenni, mert ha nem tesz eleget a különböző egészségügyi ellenőrzéseknek, nem állhat munkába. A vizsgálat megismétlésére akkor is szükség lehet, ha a munkakörülmények, munkahelyi tevékenységek megváltoznak, vagyis a korábbitól nagyobb megterheléssel járó feladatot bíznak a dolgozóra.

A munkáltató saját hatáskörben is elrendelheti a munkaegészségügyi vizsgálatot akkor is, ha erre a Munka Törvénykönyve nem kötelezi. Ha pedig valaki nem biztosítja a dolgozói számára az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörnyezetet és munkavégzést, azokra a paragrafusokban rögzített munkavédelmi bírságot szabnak ki.

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Kötelező vagy sem az üzemorvosi vizsgálat?

A munkavállaló minden esetben köteles részt venni az elrendelt vizsgálaton?

Dr. Fekete Ildikó: A munkavállaló köteles a munkáltató utasításait követni. A dolgozó az utasítást akkor tagadhatja meg, ha annak végrehajtása más személy egészségét, vagy a környezetet közvetlenül, illetve súlyosan veszélyeztetné. Akkor is megtagadhatja a leendő dolgozó az üzemorvosi ellenőrzést, ha annak végrehajtása a munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Olyan esetre értendő, amikor az orvosi vizsgálat nem a törvény előírása szerint történik az adott munkakört tekintve, hanem mondvacsinált indokkal.

Ez azt is jelentheti, hogy a bolti eladónak, például minden szükséges vizsgálaton túl kell lennie, de akkor, ha ezek közt nincs például a pszichiátriai vizsgálat, akkor azt megtagadhatja?

Dr. Fekete Ildikó: Igen, ezt is jelenheti, mivel ez inkább provokációnak tekinthető, ha csak nem tanúsít olyan magatartást az illető, ami alapján a munkaadó ezt indokoltnak látja. Az üzemorvosi vizsgálat már a szerződéskötés után történik, így ezzel indítani a még el sem kezdett tevékenységet, nem életszerű, de volt már rá példa. Ebben az esetben bírósághoz fordulhat a munkavállaló, csakhogy ezzel, vélhetően meg is határozta a további foglalkoztatását az elmérgesedett viszony miatt.

Mikor kérhet a munkaadó soron kívüli egészségügyi, üzemorvosi vizsgálatot?

Dr. Fekete Ildikó: Ha valamilyen rendkívüli, előre nem várt esemény következik be. Ha hosszas táppénz, szülés után tér vissza dolgozni a beosztott, és betegsége vagy munkahelyi balesete esetleg olyan egészségkárosodással járt, ami lehet, hogy nem teszi alkalmassá a régi munkaköre betöltésére. Az üzemorvos ezt a már meglévő, a táppénz alatt készült szakorvosi ambuláns lapok, a tényleges fizikai vizsgálat, és munkavállalóval történő találkozás és vizsgálat alapján állapíthatja meg. Soron kívüli vizsgálatot kérhet a munkaadó, ha a dolgozó állapotában, munkavégzés közben látható, és tartós mentális vagy általános egészségromlás fennállását vélelmezi, amely rossz, esetleg fenyegető hatással van a munkavállaló, vagy a munkatársak biztonságára vagy testi-lelki épségére, egészségére. Egyébként hosszasan lehetne sorolni a törvényi előírás szerint, hogy milyen esetekben, vagy csak kivételes esetekben kérhet soron kívüli üzemorvosi vizsgálatot a munkaadó.

Mi történik akkor, ha a munkavállaló nem vesz részt az üzemorvosi vizsgálaton?

Dr. Fekete Ildikó: Amennyiben a munkavállaló nem teljesíti a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot, és a mulasztását sem tudja indokolni vagy igazolni, ezzel megakadályozza, hogy a munkáltató a jogszabályból származó kötelezettségének eleget tegyen. A munkáltató felmondással élhet ilyen esetben, de nem jellemző, hogy ne tudják tisztázni a vizsgálatról való távolmaradás okát, és arra ne adjon újabb esélyt a munkaadó. Ezt humánus módon szokták tisztázni.

Törvényhely 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

Munkakörök, ahol kötelező a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat A 36/2024. (X. 22.) KIM rendelet értelmében ide tartozó munkakörök: fokozott baleseti veszéllyel járó munkák (például magasban, tűz- és robbanásveszélyes munkahelyen, erősáramú berendezések közelében végzett munka, nehéz munkagépek kezelése, járművek kezelése)

terhelő környezeti hatásoknak kitett munkakörök (hideg vagy meleg munkakörnyezet, zajexpozíció, vibrációs expozíció)

veszélyes vegyi anyagoknak, köztük rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagoknak, pornak, azbesztnek kitett munkavállalók,

járványügyi vagy egyéb biológiai kóroki szempontból kiemelt munkakörök, például gyermekek ellátásával kapcsolatos munkák, bizonyos élelmiszer-előállítási és -forgalmazási munkák, egészségügyi és szociális ellátás, egyes laboratóriumi munkák, szennyvíztisztítás, hulladékkezelés,

éjszakai műszakban végzett munka,

10 kg feletti kézi tehermozgatással járó munkák.

Miből áll az üzemorvosi vizsgálat?

Dr. Hornyák Lajos üzemorvos és háziorvos a következőkről számolt be érdeklődésünkre: az Európai Unióban a magyar dolgozók vállalnak a legnagyobb arányban munkát akkor is, ha betegek, mivel az alacsony bérből élők táppénze veszélyezteti az amúgy is alacsony vagy közepes mértékű fizetést. Másrészt, felmérések igazolják, hogy az anyagi javak, a megélhetési gondok miatt szorongó dolgozók bármilyen betegségük esetén a gyógyulás ideje, illetve a fájdalom tartóssága sokkal hosszabb, mint azok esetében, akik megfelelő anyagi biztonságban élnek. Ezt az empatikus, figyelmes orvos, ha nem is könnyen, de felfedezi, és üzemorvosi kapacitása szerint figyelemmel kíséri a dolgozó felbukkanó betegségeit. Erre sajnos kivételes esetben van esélye a betegségeit jellemzően titkoló dolgozónak.

A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok alapvetően az alábbi lépésekből állhatnak:

a munkavállaló korábbi betegségeinek megismerése,

az esetleges munkahelyi ártalmak feltérképezése a dolgozó szemszögéből,

fizikális vizsgálat,

vérnyomásmérés,

látásvizsgálat,

hallásvizsgálat,

idegrendszeri rutinvizsgálat,

tüdőszűrés a kijelölt tüdőszűrő állomáson,

az adott munkavégzéshez kötött egyéb, speciális szűrővizsgálatok,

meglévő betegségek ismeretében kontrollvizsgálat kérése (a laborvizsgálat és vércukorszint mérés mellett a bőrgyógyászati, kardiológiai, reumatológiai, gasztroenterológiai és neurológiai vizsgálatok a leggyakoribbak),

az alkalmassági vizsgálatról a munkaadó elsőfokú alkalmassági véleményt kap,

a vizsgálat dokumentációját (törzslap) az üzemorvos őrzi papíralapon, számítógépes rendszerben.

Léteznek költségtérítéses szűrővizsgálatok is, melyeket egyes munkaadó cégek magukra vállalnak - ilyen lehet a menedzserszűrés, a fogászati vizsgálat és -kezelés, esetenként a mozgásszervi kontroll, és a számítógép használata során keletkező, esetleges látásromlás ellenőrzése. A menedzserszűrés elérhető társadalombiztosítási keretből is.

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A foglalkozás-egészségügy feladatai A foglalkozás-egészséügy nem csak az előírt vizsgálatok lefolytatását jelenti, hanem feladatkörébe preventív, megelőző orvosi tevékenységek is tartoznak. Sokan nem tudják, hogy az üzemorvosok elsődleges feladatai közé tartozik: az egészséges munkakörnyezet kialakításának figyelemmel követése, az egészségkárosodás megakadályozása. A megbízott orvos vizsgálja a munkavégzés egészségkárosító hatásait, az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást, végzi a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos felvilágosítást, részt vesz a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Balogh Mária, újságíró

Szakértők: Dr. Fekete Ildikó szakjogász, Dr. Hornyák Lajos üzemorvos, háziorvos