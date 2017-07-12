Hogyan zajlik a hallásvizsgálat?

Halláscsökkenéssel, fülzúgással járó állapotok esetén az első lépések egyike a háttérben álló okok kiderítése céljából a hallásvizsgálat elvégzése. Mire számíthat? Szükséges-e beutalót kérni? Milyen vizsgálatok jöhetnek szóba felnőtt- és gyermekkorban? Összegyűjtöttük a legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

Mit is értünk hallásvizsgálaton?

A levegő rezgéseit elektromos impulzussá átalakító és a kéregbe elvezető komplex apparátus működésének vizsgálatát. A szervrendszer 2 fő részből áll. A külső- és középfülből, valamint a belsőfülből és a hallópályából. A fülkagyló redői is némileg erősítik és a hallójárati csőbe vezetik a hangot, majd a dobhártyára eső hang a hallócsontokat rezgésbe hozza, így a levegő longitudinális hullámainak hangenergiája lényeges veszteség nélkül a folyadékkal telt belső fülbe jut. Itt a Corti-szerv membránjának elmozdulása (némi rezonancián alapuló újabb erősítéssel) a belső szőrsejtek csillóját elmozdítva depolarizációt okoz, ami ingeráramot kelt a hallóidegben, majd többszörös átkapcsolás után a hallókéregbe jut.

Milyen típusú vizsgálatokat lehet végezni?

Többféle osztályozás is lehetséges:

objektív vagy szubjektív, tehát a beteg közreműködését nem igénylő vagy igénylő,

küszöb vagy küszöbfeletti: előbbi esetén a leghalkabb hangot határozzuk meg, amit hall a beteg, utóbbinál a hallásküszöböt meghaladó hangot adunk és ezt vizsgáljuk, vagy ennek más jellemzőit mérjük,

komplex vizsgálatok, ahol a hallókéreg működését, beszédértést, az észlelés gyorsaságát stb. mérjük.

Hirdetés

Milyen életkorban végezhetőek a vizsgálatok?

Értelemszerűen a szubjektív vizsgálathoz kooperáció kell, így minimum kisiskolás kor szükséges. Az objektív vizsgálatok kisebb része újszülöttkorban altatás nélkül elvégezhető, így érdemes akár szűrés, akár panasz esetén 3-6 hónapos kor előtt a szükséges vizsgálatokat elvégezni, hiszen egy esetleges altatás további megterhelést jelenthet a szervezetnek.

Mi történik az újszülöttkori hallásszűrések esetén?

Az alvó, nyugodt kisbaba fülébe kis szondát tesznek, néhány másodperc után a készülék kiírja az eredményt (otoakusztikus emisszió mérése), vagy egy fülhallgatóra hasonlító mikrofont illesztenek a baba fülére, amihez a fül fölött a koponya bőrére tehető elektróda csatlakozik (BERA phone), rövid idő múlva a rendszer értékeli a kapott EEG hullámokat, így a hallást. Ha a vizsgálattal nem sikerül jó eredményt elérni, nem kell kétségbe esni, hiszen a szűrővizsgálatok inkább túlságosan érzékenyre vannak beállítva, hanem meg kell ismételni pár hét elteltével a vizsgálatot.

A cél a veleszületett halláscsökkenés mihamarabbi kimutatása, és hallókészülék vagy implantátum illesztése, hogy a beszédtanulás időben elkezdődhessen.

Ezt olvasta már? Mi okozhat halláscsökkenést?

Milyen vizsgálatot lehet végezni kisgyermekkorban?

Nyugodt gyermeknél tympanometria végezhető, a fülbe kis gumiszondát teszünk, ezen át a gyermek hangot hall, illetve kis nyomásváltozást észlel, a gép pedig a dobüreg nyomásviszonyairól, illetve a dobhártya rezgőképességéről, esetleges dobűri folyadékról ad fölvilágosítást. Ennek alapján a legfontosabb betegség (savós középfülgyulladás) igazolható vagy kizárható.

A jól kooperáló óvodásokat hangvillavizsgálatokkal tovább vizsgálhatjuk, de kellő fenntartással kell kezelni az eredményeket. Ekkor a vizsgáló orvos halkan megpendített hangvilla sorozatot tart a beteg füléhez, helyez a fejtetőre, illetve a fül mögötti csontra, a kapott válaszok (hol hallja? hol hangosabb?) közelebb visznek a diagnózishoz.

A küszöb audiometriát speciális, változtatható frekvenciájú és erősségű hangot adó fejhallgató, illetve rezgető segítségével végezzük. Ekkor a beteg a vizsgáló által beadott hang meghallását gombnyomással vagy egyéb módon jelzi, így a frekvenciaspecifikus hallásküszöb megállapítható.

A klasszikus súgásos vizsgálat (az 5 vagy 10 méterre álló beteg egyik fülét befogja, a vizsgáló súgva számokat vagy más szavakat mond, és addig közeledik, amíg a beteg vissza tudja ismételni a hallottakat) szubjektív, komplex vizsgálat. Óvodásokkal általában már könnyen elvégezhető.

Logopédus vagy gyógypedagógus végzi a játék audiometriát, amely szintén komplex vizsgálat, itt a kisgyermeket valamely játékos tevékenység elvégzésére kondicionálják rövid betanítással (pl. tegye a kockát a dobozba, ha meghallja a hangot), így kisebb korban is altatás nélkül meg lehet kísérelni hallásküszöböt megállapítani.

Altatással BERA vizsgálatot szoktak végezni a súlyos halláscsökkenés kizárására. Ekkor az altatott gyermek füléhez illesztett mikrofonból néhány ezerszer ismételt klikk hangot adunk, majd az elvezetett EEG (koponyára helyezett elektródok) számítógépes földolgozásával megállapítható, hogy a hallásküszöb 30-40dB-nél magasabb-e.

Felnőttkorban milyen vizsgálatokat végzünk?

A kisgyermekeknél leírt összes vizsgálat elvégezhető, a BERA vizsgálat is altatás nélkül. Ezen fölül számos küszöbfeletti, szubjektív módszer létezik, mellyel a csiga, a hallóidegek, illetve az agykéreg funkciójának hibáit jól el lehet különíteni.

Jellemző, hogy a beteg fülhallgatón zajt vagy hangot hall, aminek változását kell jelezni, vagy a hallott szavakat, számokat visszamondani. Léteznek különleges, pl. siketséget szimuláló beteget kiszűrő vizsgálatok is (kötött szöveget fölolvasó beteg fülébe a saját hangját kis késéssel visszaadva a szimuláns sokat téveszt).

Ezt olvasta már? Hallásromláshoz társuló depresszió: mindkettőt kezelni kell!

Mikor kell hallásvizsgálatra menni?

2015 óta törvény írja elő a kötelező objektív újszülöttkori hallásszűrést. Azonban a szülészetek részére a fenntartó az eszközöket nem mindig biztosítja, így a szülő kénytelen elvégeztetni a kisbaba vizsgálatát. Fentiek miatt nem csak kötelező, de érdemes is mihamarabb tájékozódni a lehetőségekről a lakóhely szerint illetékes hallásvizsgálóban.

Az óvodai státuszvizsgálatkor a védőnő szubjektív küszöböt mér, ennek eltérésekor beutalja a beteget szakrendelői hallásvizsgálatra.

Gyermekeknél a felső légúti hurutokat kísérő átmeneti halláscsökkenéseket kivéve a szülő által észlelt halláscsökkenés esetén mindenképp érdemes szakorvost fölkeresni.

Felnőttek esetén a hirtelen kialakuló fülzúgás, illetve halláscsökkenés néhány napon belüli hallásvizsgálatot érdemel, mivel a belső fül funkciózavarainak javítására 15 napon túl már nincsen érdemi lehetőség!

Idősebb korban a kommunikációt rontó hallászavar miatt a hallókészülék szükségességének megítéléséhez nélkülözhetetlen a küszöb audiometria.

Beutaló szükséges-e?

Igen. A törvény nem fogalmaz teljesen egyértelműen (beutaló mindenképpen szükséges, de nem világos, hogy háziorvos, védőnő vagy szakorvos állítja ki), általában a hallásvizsgáló állomásokon fül-orr-gégész szakorvosi beutaló nélkül nem fogadják a betegeket. Időpont egyeztetés is szükséges mindenképpen.

Tovább A fülzúgás okai és kezelése

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész