Hogyan alkalmazzuk a napvédő készítményeket?

A nap káros sugarai elleni védekezés bőrtípustól függetlenül minden korosztály számára kiemelten fontos.

Az UV-sugárzás a sejtek sejtmagjában lévő örökítőanyagban, a DNS-ben képes maradandó károsodást okozni, ezáltal vezethet bőrrák kialakulásához. A fájdalmas leégés és a késői fényártalmak megelőzése érdekében fontos, hogy fokozottan odafigyeljünk bőrünk védelmére és bizonyos óvintézkedéseket alkalmazzunk!

Néhány fontos szabály:

Az optimális ruházat (kalap, napszemüveg, könnyű, világos öltözet) viselése mellett fontos a megfelelő napvédő készítmények helyes alkalmazása is!

A 11 és 15 óra közötti időszakban kerülje a napon való tartózkodást!

A gyerekek bőre rendkívül érzékeny, ezért megfelelő óvintézkedések mellett se tartózkodjanak soha tűző napon! A csecsemőket nem szabad napoztatni! A kicsik bőrének védelmére mindig speciálisan az ő számukra készült, magas faktorszámú napvédő készítményt használjunk!

Várandós nők, világos bőrtípusúak, gyerekek és pigmentképződési zavarokban (cholasma) szenvedők mindig magas faktorszámú készítményt alkalmazzanak!

Hogyan alkalmazzuk helyesen a napvédő készítményeket?

A magas faktorszámú napvédő termékek kiszűrik a káros sugarak egy részét, de ezek sem nyújtanak teljes védelmet. Védő hatásuk jelentősen csökken, ha elmulasztjuk idejében vagy elég gyakran ismételve vagy egyenletesen bekenni magunkat. Ne essünk a hamis biztonságérzet hibájába!

A bőrrák megelőzésére legjobb módszer a napozás elkerülése, de mivel a napfényre a D-vitamin termelődéséhez is szükségünk van és az időnkénti napon való tartózkodás amúgy is elkerülhetetlen, alkalmazzunk mindig napvédő készítményt, ha a napra megyünk akár napozás, akár egyéb tevékenység céljából.

Ha bármilyen gyanús elváltozást észlel a bőrén, azonnal forduljon bőrgyógyász szakorvoshoz!

A bőrtípusunktól és az UV-sugárzás mértékétől is függ, hogy mennyi időt tartózkodhatunk a napon, anélkül, hogy leégnénk. Felnőttek esetében ez átlagosan legfeljebb 20 perc. A nagyon világos, I-es bőrtípusúak akár 3 perc alatt is napégést szenvedhetnek. A napvédő készítmények hosszabb napon való tartózkodást tesznek lehetővé a bőr leégése nélkül. A faktorszám (SPF) azt adja meg, hogy az adott faktorszámú naptejet használva mennyi idővel tartózkodhatunk tovább a napon, anélkül, hogy leégnénk. Egy jó napvédő készítmény nemcsak az UV-B, hanem az UV-A sugarakkal szemben is bizonyos védelmet kell, hogy nyújtson, ha ennek a kritériumnak megfelel a termék, azt feltüntetik a címkéjén. Az UV-A faktorszámnak legalább a fényvédő faktorszám egyharmadának kell lennie.

Ha kiválasztottuk a megfelelő napvédő készítményt, akkor alkalmazása során a következőkre kell figyelni:

Legalább fél órával a napon való tartózkodás megkezdése előtt vigyük fel a bőrre a napvédő készítményt, mivel felszívódásához megközelítőleg 20-30 perc szükséges. Fél óra elteltével ismételten kenjük be magunkat, hogy mindenhol biztosítsuk az egyenletes fedést.

Bőségesen kenjük be magunkat naptejjel legalább 2mg/cm 2 vastagságban minden napsugárzásnak kitett testrészen, így az összefüggő filmréteggel biztosíthatunk védelmet a káros sugarak ellen.

vastagságban minden napsugárzásnak kitett testrészen, így az összefüggő filmréteggel biztosíthatunk védelmet a káros sugarak ellen. A napsütésnek erősen kitett bőrfelületeket, így az orrot, a vállakat, a dekoltázst és a lábfejeket 40-nél nagyobb faktorszámú napvédő szerrel kenjük be.

Az orr, az ajkak és a szem körüli érzékeny területek védelmére speciális stifteket alkalmazhatunk.

Ha egy óránál tovább tartózkodunk napon, legalább kétóránként ismételten alkalmazzunk napvédőt.

Azonnal ismételjük meg a napvédő használatát úszás, erős izzadás, törölközőhasználat vagy (pl. ruha általi) ledörzsölés esetén, akkor is, ha vízálló terméket alkalmazunk.

Használjunk magasabb faktorszámú készítményt, ha rovarriasztó szereket is alkalmazunk, mivel utóbbiak csökkentik a napvédő termék hatását.

A napvédő termékeknek is van szavatosságuk, és akár meg is romolhatnak. Meleg és oxigén hatására elveszítik hatékonyságukat, megavasodik a zsírtartalmuk, és gombák kezdenek szaporodni bennük. Tehát nem éri meg spórolni a naptejjel, ne tegye el jövőre a maradékot, inkább vegyen újat. A feltüntetett lejárati dátum elteltével ne használja a készítményt, és akkor sem, ha a lejárati dátum előtt a romlás jeleit észleli rajta.

Ha új terméket vásárolunk, először csak egy kis bőrfelületen teszteljük, nem vált-e ki allergiás reakciót. Ha nem okoz allergiás reakciót, akkor bátran alkalmazhatjuk egész testünkön.

Forrás: WEBBeteg