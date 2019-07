Hogyan válasszunk napvédő készítményt?

A megfelelő napvédő szerek helyes alkalmazásával elkerülhető a napégés és az UV sugárzás káros következményei. De melyik termék a megfelelő?

Milyen adatokat figyeljünk?

Fontos a faktorszám, egy jó napvédő készítménynek az UV-B és UV-A sugarakkal szemben is védelmet kell biztosítania és vízoldhatatlannak kell lennie.

Organikus vagy ásványi szűrő?

Hatásmechanizmusuk alapján a napvédő készítmények lehetnek szerves vagy ásványi szűrők.

Szerves (organikus) szűrő: ezek kémiai anyagok, amelyek bejutnak a bőrbe, ott felfogják az UV sugarak energiáját és azt hővé alakítják át. Ezek lehetnek UV-A-, UV-B- vagy szélessávú szűrők, vagy ezek kombinációi. Organikus szűrőre példa a benzophenon, a triphiloxan vagy drometrizol. A kémiai anyagok néhány embernél allergiás reakciót váltanak ki.

Ásványi (anorganikus) szűrő: ezek a készítmények mikropigmenteket tartalmaznak, amelyek nem jutnak be a bőrbe, hanem a bőrfelszínről visszaverik a napfényt, lefedik a bőr belső anyagait, és így védik a fénytől. Ilyen például a titán-dioxid, a cink-oxid vagy a magnézium-oxid. Ezek a termékek azoknak is megfelelnek, akik allergiásak a szerves szűrőkre. A nagyfokú fényvédelmet igénylő bőrbetegségekben szenvedőknél, illetve gyerekeknél is ezeket az anyagokat alkalmazzák.

Vannak olyan készítmények, amelyek ásványi szűrőket és szerves szűrőket kombináltan tartalmaznak. Minél több a szerves szűrő a napvédő szerben, annál nagyobb az allergiás reakciók kockázata. Az ún. napblokkolókban sok szerves és ásványi szűrő van.

Speciális igények esetén

Sportolóknak: Célszerű spray-ket és géleket választani, amelyek nem tartalmaznak zsíros összetevőt.

Napallergiában (polimorf fénydermatózis) szenvedőknek: Válasszon olyan napvédő készítményt, amely antioxidánsokat, például E- és C-vitamint vagy glycosylrutin nevű flavonoidot tartalmaz.

Száraz bőrűeknek: Használjon magas zsírtartalmú napvédő készítményt, mely gondoskodik a száraz bőr megfelelő víztartalmának pótlásáról.

Érzékeny bőrűeknek: Olyan terméket válasszon, amely nem tartalmaz illat-, tartósító- és színanyagokat, keresse a kifejezetten érzékeny bőrűek számára készült napvédő termékeket!

Vízi sportokat űzőknek, hegymászóknak, várandós nőknek, világos bőrtípusúaknak, gyerekeknek és pigmentképződési zavarokban (cholasma) szenvedőknek: Alkalmazzanak 40-nél nagyobb faktorszámú fényvédő terméket! A csecsemőket sohasem szabad kitenni közvetlen napsugárzásnak!

Milyen összetevőket kerüljünk?

Ne válaszunk olyan terméket, amely ethylhexylt, octocrylene-t, PEG-et, PEG-származékokat, pézsmát vagy mesterséges pézsmát tartalmaznak. A terhes nők és szoptató kismamák különösen figyeljenek oda ezen anyagok kerülésére!

A termékekben lévő illatanyagok és konzerválószerek allergiát válthatnak ki. Az allergiás és/vagy érzékeny bőrű emberek kerüljék az ilyen készítmények alkalmazását! Az új készítményeket először csak egy kis bőrfelületen próbáljuk ki, és a továbbiakban csak akkor alkalmazzuk, ha nem okozott allergiás reakciót.

Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy az ártalmas összetevőktől való félelem miatt senkinek sem szabad kerülni a napvédők használatát! A védelem nélküli napozás ugyanis sokkal nagyobb veszélyekkel jár, hiszen az UV sugárzás akár rákot is okozhat! Ezért vásároljon gyógyszertárban megbízható fényvédő terméket és azt alkalmazza előírásnak megfelelően!

Még egy fontos tanács

11 és 15 óra között ne tartózkodjon a napon, napvédő készítmény alkalmazása mellett sem!

Forrás: WEBBeteg