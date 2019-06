Káros-e a szellentés visszatartása?

A nők általában még csak beszélni sem hajlandóak a szellentésről, míg a férfiak sokkal nyitottabbak a témában. Felmerül azonban a kérdés, milyen következményekkel járhat, káros lehet-e annak visszatartása?

Annyi bizonyos, hogy a bélgázok visszatartása bár nem kellemes, nem is életveszélyes.

A szellentés visszatartása fájdalmas lehet, ám előfordulhat, hogy a hasi fájdalomnak más, komolyabb oka van. A puffadás és hasfeszülés valós panaszok, ám lehetséges, hogy a felfúvódás nincs összefüggésben azzal, hogy úgy érzi, szellentenie kell. Amennyiben a szervezete gyorsabban állítja elő a metánt, mint ahogy megszabadul attól, az minden bizonnyal nyomást fog gyakorolni a gasztrointesztinális traktusra.

Attól, hogy puffadtnak érzi magát, nem biztos, hogy a hasa tényleg felfúvódott, vagy hogy a belekben lévő nyomás veszélyes mértékű. Több tanulmány is megállapította, hogy a diszkomfortérzés jóval magasabb, ha úgy dönt, visszatartja a szellentést, mint amikor fizikai oka van annak, hogy nem tud megszabadulni tőle.

Ennek oka az a folyamat, ahogy a belek aktiválják az agyat, hogy tudassa velünk, vissza kell tartanunk a bélgázt. Ilyenkor a megnövekedett nyomás okozza a puffadás érzését és a késztetést arra, hogy mégis elengedjük magunkat. Ha figyelmen kívül hagyja az érzést, az azt jelenti, hogy hiper-tudatában van annak, a gázok bármikor „robbanhatnak”. Ez a tudatosság teszi az egész helyzetet olyan kellemetlenné.

Hogyan képződik a bélgáz?

A gasztrointesztinális rendszer a szájnál kezdődik és a végbélnyílásnál végződik. Táplálkozás során megrágjuk az ételünket, mely a nyelőcsövön át a gyomorba kerül, ahol a gyomorsavak segítségével tovább bomlik. Ez a savas gyomortartalom a vékonybélbe kerül, mely egy kb. 6 méter hosszú, 3 cm átmérőjű puha, izmos szerv, mely perisztaltikus mozgása a béltartalom bélnedvekkel való keveredését és előrehaladását teszi lehetővé.

Az általunk elfogyasztott élelmiszerből származó tápanyagok többsége a vékonybélben szívódik fel. A vékonybél különböző részei különböző anyagokat szívnak fel az itt található baktériumok, bélnedvek és epe segítségével.

Az emésztés utolsó része a vastagbélben történik, ahol a maradék tápanyagok, valamint a víz szívódnak fel. Így alakul ki a salakanyag olyan konzisztenciájú fekáliává, mely könnyen üríthető.

A széklet (táplálék és baktériumok) beleken való áthaladásának folyamata során metán kerül annak útjába. Nem állítja meg a mozgást, ám ha a bélfal és béltartalom közé gázbuborékok kerülnek, a béltartalom nem önmagában mozog tovább, és a bél falának hullámzó mozgása először a gázt továbbítja, s amíg az nem távozik, semmilyen más anyag nem ürülhet ki.

A tény, hogy ilyenkor annak ellenére sem ürülhet ki semmi, hogy a bélből érkező jelek azt mondják az agynak, hogy ennek igencsak meg kellene történnie, az oka annak, hogy olyan kényelmetlenül érzi magát.

A bélgázképződésben a nyomáskülönbség is szerepet játszik. Ezért van, hogy nagyon sok ember lesz gázos repüléskor. A repülőgép nyomás alatt van, ezért dugul be a fülünk fel-és leszálláskor. Mivel a gyomorban képződő metán sokkal nagyobb nyomásnak van kitéve a levegőben, mint a szárazföldön, az agy riasztást ad ki annak eltávolítására, a bél pedig úgy épül fel, hogy ezt hatékonyan végre is hajtsa. Sajnos, ha a vastagbélben megfelelő mennyiségű szilárd anyag és baktérium található, a keletkező bélgáz bűzös lesz, ezért ajánlott attól a WC-be elvonulva megszabadulni.

Mit tehet a bélgázok csökkentéséért?

Minden a belekkel kapcsolatos: amit bevisz, az határozza meg, mi kerül ki. A megfelelő ételek fogyasztásával elkerülhető, hogy kellemetlen helyzetbe kerüljön. A belek baktériumflórája nagyon fontos az egészség szempontjából. A bélbaktériumok elengedhetetlenek a megfelelő emésztéshez és az immunrendszert is támogatják.

A Methanobrevibacter az a baktérium, mely a bélgázképződésért leginkább felelős. Benne van a nevében is: metán. Több tanulmány is kimutatta, hogy a probiotikumok rendszeres fogyasztása segít három különböző baktériumtörzs csökkentésében a gyomor-bél traktusban, melyek egyike a Methanobrevibacter. Még fontosabb, hogy a Methanobrevibacter törzs csökkenése csökkenti a szellentések gyakoriságát is. A másik két, probiotikumok fogyasztásával csökkenthető baktériumtörzs inkább betegségekhez köthető. Mindez azt jelenti, hogy a probiotikum bevitel növelésével három legyet üthet egycsapásra, és csökkentheti a szellentések mennyiségét is!

