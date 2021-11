Gyermekvállalás későbbre halasztva?

Mondják sokan, hogy a mai fiatalok milyen meggondolatlanul bonyolódnak szexuális kapcsolatokba, és esnek teherbe, majd kerülnek a nőgyógyászati műtőbe, abortuszra. Bizonyára vannak még felvilágosítás nélkül élő lányok, fiatalok, de szerencsére a többség az óvszer használatáig eljut. Az viszont már csöppet sem ideális, hogy a felgyorsult, felfokozott életritmussal, a korai testi - és nem lelki - éréssel a tizenévesek egy része már általános iskolában kipróbálja a szexuális életet. M. J. 19 éves gimnazista lány viszont bölcsen ekként vélekedik: - Nem titkolom, hogy két éve megtörtént a szerelmemmel az is, amire anyukám azt mondta, legjobb 18 éves kor után „belevágni”. Az élet persze más, és másképpen is működünk szerintem, mint az ő generációja. Viszonylag késői gyereknek számítok, mert 38 éves korában, a másodikházasságában szült engem. Mindig azt mondja, hogy szerelemgyerek vagyok, és szerencsére apukám is büszkén vállalja ezt a „kitüntetésemet”. Nemrégen beszélgettem velük, és azt mondtam, hogy ha együtt maradok az egyetemen is a szerelmemmel, nem szeretnék későn szülni, mert nem akarok öreg és beteges édesanya lenni, mire a saját kicsikém általános iskolába vagy gimnáziumba megy. Esetünkben ez épp így van. Apa elmúlt 62 éves, igaz fiatalos, de itt fáj, ott fáj, nehezen mozdul ki a saját kis életritmusából. Anya pedig, ahogy betöltötte az ötvenedik évét egyre többet betegeskedik. Belegondoltam, hogy mire elvégzem az egyetemet, már a nyugdíjhoz közel lesznek a szüleim. Mi lesz akkor a nagymama és a nagyapa szerepükkel, ami kész csoda lenne az életükben. Ezt végiggondolva, semmiképpen nem felelőtlenül, hanem felkészítve a szervezetemet a babavárásra, mindenképpen harminc éves korom előtt szeretném megszülni az első babámat.