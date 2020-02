Babát szeretnél idén? Ezekre kell figyelned!

Ha egyszer úgy gondoljuk, készen állunk a családalapításra, akkor az utolsó dolog, amire vágyunk, az a várakozás. Bár az időzítés az anyatermészeten múlik, van néhány dolog, amit megtehetünk annak érdekében, hogy növeljük a mielőbbi teherbeesés esélyét.

Végeztessünk terhességet megelőzően átfogó kivizsgálást

Mielőtt hivatalosan is elkezdenénk a próbálkozásokat, vegyünk részt kivizsgáláson (háziorvosi általános vizsgálat részletes laborral, illetve nőgyógyászati vizsgálat). Érdeklődjünk orvosunknál a „terhesvitaminokkal” kapcsolatban is: például a folsav védelmet nyújthat néhány fejlődési rendellenességgel, mint például a nyitott gerinccel (spina bifida) szemben. Mivel a folsav a terhesség korai szakaszában hat, ezért is fontos, hogy még a teherbeesés előtt gondoskodjunk elegendő folsav beviteléről. Meglévő krónikus betegség esetén feltétlen jelentkezzünk kontrollvizsgálatra.

Ismerjük meg ciklusunkat

Mennyit tudunk a menstruációs ciklusunkról? Ha teljesen tisztában vagyunk vele, az segíthet megtudni, hogy mikor vagyunk a legtermékenyebbek. Az ovuláció a legjobb alkalom a teherbeeséshez. Segít, ha felismerjük az ovuláció jeleit, mint például a hüvelyváladék megváltozását, ami a legtermékenyebb időszakban általában hígabbá és síkosabbá válik. Egyes nők féloldali szúró fájdalmat is érezhetnek.

Az Egyesült Államokbeli ’Cleveland Clinic’ egészségügyi központ meddőségi részlegének vezetője, Dr. James Goldfarb szerint a peteérést előrejelző ovulációs tesztek is hasznosak lehetnek a teherbeesés optimális időszakának meghatározásában. Nemcsak abban tudnak segíteni, hogy bizonyosságot adnak arról, hogy peteérésünk van, „azt is megmutatják, hogy mikor érdemes együtt lenni partnerünkkel, hogy a teherbeesés esélye növekedjen” – mondja a szakértő.

Cikluszavar és babavárás

Ha a ciklusunk nem pontosan 28 napos, az még nem probléma, mivel a 21 és 35 nap közötti ciklushosszúság még normálisnak mondható, ha a ciklusok hossza egyébként megegyezik. Ha viszont zavart észlelünk a menstruációnk körül, például ha az túl rövid, esetleg meghosszabbodott, vagy ha közti vérzést, pecsételgetést észlelünk, akkor mindenképpen forduljunk nőgyógyászhoz. Előfordulhat ugyanis, hogy a hátterében valamilyen szervi ok vagy más betegség áll, ami gátolhatja a teherbeesést.

A meddőség hátterében az esetek felében hormonális alapú cikluszavar áll, ilyenkor a szervezetben magas a prolaktin hormon szintje. A szoptató nők szervezetében nagyobb mennyiségben jelen lévő, „anyasági” hormonnak is nevezett prolaktin nemcsak a tejelválasztásban játszik fontos szerepet, de ennek tudható be az is, hogy egy szoptatós kismama nehezebben esik teherbe. Ugyanennek a hormonnak a túlzott jelenléte egy babára vágyó nőnél ugyanígy akadályozhatja a teherbe esést. Előfordulhat az is, hogy a szabályos ciklusokon belül fáziseltolódás tapasztalható: az első szakasz lényegesen hosszabb, az ovuláció a 14-15. napnál később következik be.

Az ezt követő jelentősen lerövidült időszakban pedig a méh nem tud kellőképpen felkészülni a megtermékenyült petesejt befogadására, illetve a terhesség megtartására. Cikluszavar esetén tehát mindenképpen ajánlott az alapos nőgyógyászati kivizsgálás.

Bármilyen lehetséges módon csökkentsük a stresszt

A hormonokon kívül számos egyéb tényező is felboríthatja a ciklusunkat: extrém fogyókúra (koplalás), tartós evési zavarok, szerelmi bánat vagy a sokat emlegetett stressz, illetve a folytonos idegeskedés következtében egyaránt kialakulhatnak menstruációs zavarok. Próbáljunk meg tehát nem stresszelni a családalapításon.

Bosszantó lehet valakitől azt hallani, hogy „csak lazítsunk, és meg fog történni”, de a stressz tényleg képes befolyásolni az ovulációt. Úgyhogy minél nyugodtabbak vagyunk, annál jobb. Bármi, ami segíthet a stressz levezetésében, az jó, lényeg, hogy egészséges módszer legyen.

Éljünk egészségesen

Táplálkozzunk kiegyensúlyozottan és egészségesen. Fogyasszunk sok gyümölcsöt és zöldséget, ne hajszoljuk magunkat fogyókúrába, evészavarokba. A testmozgás igazán egészséges szokás – különösen, ha segít megőrizni az ideális testsúlyt. De éppúgy, mint minden más esetben, itt is igaz, hogy a jóból is megárt a sok. „A túlzásba vitt testedzés az ovuláció elmaradását, vagy eltolódását is okozhatja” – mondja Goldfarb. A túl kemény edzés első negatív következménye nem a menstruációs ciklus elmaradása lesz. „Az első dolog, ami történik, az az, hogy rövidebb lesz a ciklusunk második szakasza - hívja fel a figyelmet a szakértő.

Goldfarb szerint a legjobban úgy tudjuk növelni a teherbeesés esélyeit, miközben a rendszeres testmozgás egészségünkre gyakorolt előnyeit is élvezzük, hogy hetente 2 és fél óra (vagy legalább ötször 30 perc) időtartamban mérsékelt intenzitású edzéseket végzünk – például gyalogolunk.

A dohányzás abbahagyása is javíthatja a fogantatás esélyeit. Eltekintve a dohányzás összes egyéb negatív egészségügyi hatásától, ez a rossz szokás is csökkenti a termékenységet, mivel befolyásolja az ösztrogénszinteket és az ovulációra is hatással van.

A fenti tanácsok betartásával a siker remélhetőleg nem marad el.

