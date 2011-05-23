Gyermeknemzés egy herével

Dr. Merth Gábor
szerző: Dr. Merth Gábor, urológus - WEBBeteg
frissítve:

"A férjemnek gyermekkorában nem szállt le a heréje, ezért megműtötték. Az egyik heréje még mindig nincs a helyén. Gondot okozhat ez, ha babát szeretnénk?" Válogatás a WEBBeteg Orvos válaszol rovatának kérdéseiből.

A herék száma nem akadálya az apaságnak

Az a tapasztalat, hogy egy herével is képesek a férfiak a gyermeknemzésre. Azoknál a betegeknél például, akik fiatal korukban egy oldali hererák miatt kasztráción estek át, azaz egyik heréjüket eltávolították, a későbbiekben gyermekvállalás szempontjából nem jelentett akadályt a beavatkozás.

A hereleszállási zavar kis mértékben ronthatja a gyermeknemzés esélyét, de nagyobb gondot okozhat az, hogy ha a here a testben helyezkedik el, bizonyos betegségek (pl. a hererák) nehezebben diagnosztizálhatóak és kezelhetőek, ez kiemelt figyelmet érdemel.

A meddőségi vizsgálatokról

Meddőség gyanújával akkor ajánlott szakorvoshoz fordulni, ha egy év elteltével is sikertelen a próbálkozás. Ilyenkor a pár mindkét tagját alaposan kivizsgálják.

A spermavizsgálatot támogatja a TB, a megfelelő centrumokban. Előtte minimum öt nap magömlési tilalom szükséges, mert az ondó paramétereinek standard értékei szűkebb időintervallumnál nem értékelhetőek.

Dr. Merth Gábor
Szerző: Dr. Merth Gábor, urológus

Frissítve: 2025.08.20. 18:00, Megjelent: 2011.05.23. 20:11
Nem mesterséges intelligencia által készített tartalom. ✓
Címkék: Here téma, Spermavizsgálat téma

