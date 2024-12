Ajak- és szájpadhasadék: műtét és gondozás

Az ajak- és szájpadhasadékok leggyakoribb kezelési módja a műtét, azonban egyéb kiegészítő kezelésekre is szükség lehet, például logopédiai és fogászati ellátásra. Ezek a kezelések a gyermek fejlődésének különböző szakaszaiban nyújtanak további támogatást, hogy biztosítsák a megfelelő beszédfejlődést és fogazatot.

A gyermekek ellátásában a gyermekgyógyász és fogorvoson kívül számos szakember vesz még részt, mint pl.: plasztikai sebész, fül-orr-gégész, genetikai tanácsadó, pszichológus vagy éppen szociális munkás is.

Az ajak- és szájpadhasadékkal élő gyermekek számára egyéni szükségleteiknek megfelelő gondozási tervet készítenek, mely tartalmazza a javasolt helyreállító műtéteket, a beszédfelmérést, az állkapocs fejlődésének rendszeres kontrollját. A hasadékok nagyságsa és keletkezésének pontos időpontja alapján különböző kiterjedésű formákat különböztethetők meg - melyek meghatározzák a kezelési tervet is.

A tipikus gondozási terv menetrendje a következő:

Születés-6 hét között – táplálási segítségnyújtás, a szülők támogatása, hallásvizsgálatok és gyermekgyógyászati vizsgálatok.

3-6 hónap között – ajakhasadék helyreállítására irányuló műtét.

6-12 hónap között – szájpadhasadék helyreállítására irányuló műtét.

18 hónap – beszédfelmérés.

3 év – beszédfelmérés, általában a logopédiai kezelésbe vétel első időpontja.

5 év – beszédfelmérés.

8-12 év között – ha a beszédeltérés szükségessé teszi, iskolakezdés előtt beszédjavító műtét végzendő, melynek során csontátültetés történik az íny területén lévő hasadék helyreállítására.

12-15 év között – fogszabályozó kezelés kezdete és az állkapocs növekedésének nyomon követése, szükség esetén műtét.

17 éves kor után – elvégezhetőek a szükséges ajak- és orrkorrekciók, valamint a fogszabályozó kezelés folytatása

A gyermeknek rendszeresen részt kell vennie ambuláns rendeléseken, ahol állapotát szorosan nyomon követik, és az esetleges problémákat kezelik. Ezeket a vizsgálatokat általában 21 éves korukig ajánlják, amikor valószínűleg már nem nőnek tovább.

Hirdetés

Ajak- és szájpadhasadék műtétek

Az elváltozás kezelése műtéti, melynek célja, hogy segítsen helyreállítani a gyermek ajkának és szájának eredeti funkcióját és esztétikai szempontból is korrigálni az elváltozásokat. A beavatkozások segítségével a gyermek fejlődése nem marad el kortársaiétól, a műtéti heg idővel elhalványul, és ahogy gyermek felnő, egyre kevésbé lesz észrevehető.

Ajakhelyreállító műtét

Az ajakjavító műtétet általában akkor végzik el, amikor a baba körülbelül 3 hónapos.

A gyermek általános érzéstelenítést kap (ilyenkor eszméletlen állapotban van), és az ajakhasadékot helyreállítják, majd összevarrják. Ekkor törekednek az esztétikai helyreállításra, miközben szem előtt tartják az arc jövőbeni zavartalan funkcionalitását és fejlődését. A műtét általában 1-2 órát vesz igénybe. A legtöbb csecsemő 1-2 napig marad kórházban, a varratokat néhány nap múlva eltávolítják, vagy a sebet felszívódó öltésekkel zárják.

A helyreállító műtét után enyhe heg maradhat, de a sebész igyekszik a heget az ajak természetes vonalaihoz igazítani, hogy az minél kevésbé legyen észrevehető. Idővel a heg elhalványul, és egyre inkább eltűnik.

Szájpadlás helyreállító műtét

A szájpadlás helyreállító műtétet általában 6-12 hónapos korban végzik el.

A műtét során bezárják a szájpadláson lévő rést, és átrendezik a szájpadlás izmait és belső felszínét. A sebet felszívódó öltésekkel zárják. A műtét körülbelül 2 órát vesz igénybe, és általános érzéstelenítésben történik.

A legtöbb gyermek 1-3 napig marad a kórházban. A szájpadlás helyreállításának hege a szájüregben marad.

Kiegészítő műtétek

A legjobban kivitelezett hasadékzárás ellenére is adódhatnak nem tervezett következmények, melyek ugyancsak nagyon fontosak és meghatározóak lehetnek a megfelelő fejlődés miatt. Bizonyos esetekben később további kiegészítő műtétre lehet szükség a következő okok miatt:

Az ínyen lévő hasadék mérete nagyobb, ezért helyreállítását csontátültetéssel végzik, általában 8-12 éves korban.

Az ajkak és a szájpadlás megjelenésének és működésének javítása, ha az eredeti műtét nem gyógyult megfelelően, vagy ha tartós beszédproblémák merülnek fel.

Az orr formájának javítása esztétikai okok miatt (orrplasztika), általában 17 éves kor után.

Az állkapocs megjelenésének korrigálása, mivel egyes ajak- vagy szájpadhasadékkal született gyermekek alsó állkapcsa kicsi vagy hátrahajló lehet.

Táplálástámogatás

Kiemelt jelentősége van a szoptatási tanácsadónak, és javasolt speciális cumisüvegek alkalmazása is a táplálás megkönnyítése céljából.

Sok szájpadhasadékkal született csecsemőnek nehézséget okoz a szoptatás a szájpadláson lévő rés miatt. Nehezen tudnak megfelelő szívási erőt kialakítani a szájukban, így sok levegőt nyelnek, és a tej az orrukon keresztül távozhat. Előfordulhat, hogy az első hónapokban nehezen szednek fel súlyt. Ha a szoptatás nem lehetséges, javasolhatják, hogy az anyatejet egy, szájpadhasadékkal rendelkező csecsemők számára készült rugalmas cumisüvegbe tegyék. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy a műtét elvégzéséig az orrba helyezett csövön keresztül kell táplálni a babát.

A hallás ellenőrzése

A gyermekeknek rendszeres hallásvizsgálatokon kell részt venniük, hogy ellenőrizzék a hallással kapcsolatos problémákat.

A szájpadhasadékkal született csecsemők esetében nagyobb a kockázata a savós fülgyulladásnak, ami azt jelenti, hogy folyadék gyűlik fel a fülben, ami hatással lehet a hallásra. Ha a fülgyulladás jelentősen befolyásolja a hallást, hallókészüléket lehet beilleszteni, és szükség esetén a dobhártyába helyezett apró műanyag csövet vagy dobüregi szellőztető tubust (úgynevezett „grommet”-et) helyezhetnek a fülbe a folyadék elvezetésére. A hallásproblémák javulhatnak a szájpadhasadék helyreállítása után.

Beszédterápia, logopédia

A beszédterapeuta figyelemmel kíséri a gyermekek beszéd- és nyelvi fejlődését az egész gyermekkor során, és segít a beszéd- és nyelvi problémák kezelésében. A szájpadhasadék korai helyreállítása jelentősen csökkentheti a beszédproblémák kialakulásának esélyét, de bizonyos esetekben a helyreállított szájpadhasadékkal élő gyermekeknek szükségük lesz beszédterápiára.

A logopédus és beszédterapeuta rendszeresen ellenőrzi a gyermekek beszédét a fejlődésük során, egészen a felnőttkorig. Ha bármilyen probléma merül fel, további vizsgálatokat, korrekciós műtéteket javasolhat a szájpadlás működésének helyreállításában, hogy segítse gyermeket a tiszta beszéd kialakításában. Ez általában azoknál a gyermekeknél fordul elő, akiknél beszéd közben megnövekedett légáramlás tapasztalható az orron keresztül, ami orrhangú beszédet eredményez.

Megfelelő foghigiénia, fogszabályozás

A gyermekek fogainak ápolására különös figyelmet kell fordítani. Ha a felnőttkori fogak nem megfelelően fejlődnek, szükség lehet fogszabályozásra is.

Ha a hasadék az íny területét is érinti, gyakori, hogy a hasadék mindkét oldalán lévő fogak megdőlnek vagy nem megfelelően helyezkednek el. Előfordulhat, hogy egy fog hiányzik, vagy éppen ellenkezőleg, egy plusz fog nő ki. Fogszabályozó kezelésre is szükség lehet a fogak helyzetének és esztétikájának javítása érdekében. Ez magában foglalhat az állandó fogszabályzót vagy egyéb ideiglenes készülékeket, amelyek elősegítik a fogak kiegyenesedését. A fogszabályozó kezelés általában az összes tejfog elvesztése után kezdődik meg, de néha szükség lehet a fogínyhasadék helyreállítására szolgáló csontátültetés előtt is. A hasadékkal élő gyermekek fogszuvasodásra érzékenyebbek, ezért fontos a helyes szájhigiénia gyakorlása és a gyermekfogászat rendszeres látogatása.

Az ajak- és szájpadhasadékkal kezelt gyermekek többsége teljesen normális életet él. A legtöbb érintett gyermeknek nem lesznek komolyabb egészségügyi problémái, és a kezelés általában "javítja" az arc megjelenését, valamint a táplálkozással és a beszéddel kapcsolatos nehézségeket. Ugyanakkor ezek a betegségek nagy türelmet és kitartást igényelnek a gyermekektől és a szülőktől/családtól egyaránt. Ezért - nem utolsó sorban - a megfelelő pszichológiai támogatásról sem szabad megfeledkeznünk.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Sztankovics Dániel, biológus

Lektorálta: Dr. Vas Felícia Emese, csecsemő- és gyermekgyógyász

Felhasznált irodalom: