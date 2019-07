Fülzúgás, úszófül, barotrauma - A leggyakoribb nyári fülbajok

A téli fülbetegségek főként a náthás-hurutos betegségek szövődményei, a nyári fülbajok okozója pedig döntően a víz, de kellemetlen szövődményeket okozhat a repülés, koncertek vagy akár a meleg is. Az ebben az időszakban gyakori fülészeti problémákra dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter hívja fel a figyelmet.

Ha túl sok időt tölt a víz alatt

A strandolás kellemetlen velejárója lehet, különösen gyermekek és fiatalok körében fordul elő gyakran a külső-hallójárat gyulladás, vagy úszófülként is ismert betegség. A felázott hallójárat érzékeny bőre sérülékennyé válik, így a kórokozók könnyen behatolhatnak a bőrbe és gyulladást, gombás fertőzést is előidézhetnek. A külsőfül gyulladása erős fájdalommal jár, mely gyakran az éjszakai alvást is nehezíti. Ezen kívül fülfolyás, halláscsökkenés, hőemelkedés, láz is jelentkezhet előre haladott, súlyos hallójárat gyulladás esetén.

Kezelés nélkül a fájdalom erősödésére, a gyulladásnak a környezetre való terjedésével számolhatunk, így javasolt mielőbb orvoshoz fordulnunk, aki vizsgálat, a hallójárat kitisztítása után általában gyulladáscsökkentő fülcseppet ír fel, a súlyosabb esetekben rendszeres helyi kezelésre visszarendeli a beteget. Bizonyos esetekben szájon át alkalmazott antibiotikum szedésére is szükség lehet, emellett természetesen fájdalomcsillapító- és gyulladáscsökkentő készítmények javasoltak.

Búvárok és repülőgépen utazók betegsége

A repülés során jelentkező füldugulás kiváltó oka a légnyomás változása. Barotraumának nevezzük a nyomás kiegyenlítődésének zavarát, melyet a búvárok is megtapasztalhatnak a vízben. Léteznek praktikák a nyomáskülönbség gyorsabb helyreállítására, a kellemetlen tüneteket megelőzhetjük például repülésnél rágózással, vagy gyakoribb nyeléssel is, ám előfordulhat, hogy a füldugulás és a fülfájás hosszabb időn át sem szűnik meg. Ha a panaszok hosszabb időn át fennállnak, vagy repülés után vérrel festenyzett fülfolyás, erős szédülés jelentkezik, azonnal forduljunk orvoshoz.

Fülzúgást okozó hangos koncertek

Fülzúgást okozhat hirtelen hanghatás is, például egy robbanásszerű hang, petárda zaja, de az is előidézheti, ha hosszabb időn át tartózkodunk zajos környezetben. A fesztiválok időszakában sokan tapasztalnak egy koncert, vagy buli után másnap reggel jelentkező fülzúgást, mintha az éjszaka még mindig ott morajlana a fejükben. Szerencsés esetben ez a hang a délelőtt folyamán fokozatosan megszűnik, ám ha a tünetek tartósan fennállnak, az éjszakai pihenést, napközbeni tevékenységeket, munkát, tanulást is zavarják, akkor mindenképp javasolt orvoshoz fordulni. A fülzúgás megszüntetésére idejében megkezdett kezeléssel van a legnagyobb esély.

Fülzsírdugó a melegtől

A melegben a fülben található verejték- és faggyúmirigyek intenzívebben dolgoznak, ezért ebben az időszakban azoknál is jelentkezhet, akik egyébként nem hajlamosak a fülzsírdugó kialakulására. Ha a felgyülemlett fülzsír nem tud eltávozni a fülből, az halláscsökkenést, fülfájást, fülzúgást is okozhat. Eltávolításához kérjük szakember segítségét, mert az otthoni próbálkozások során könnyen felsérthetjük a hallójárat érzékeny bőrét, vagy beljebb is tolhatjuk a fülzsírdugót.

Nem érdemes tehát otthon kísérleteznünk, fülészeti rendelésen a hallójárat átmosásával, szakszerűen eltávolítják a fülzsírdugót és tanácsokat kaphatunk a megelőzésével kapcsolatban is.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Holpert Valéria, fül-orr-gégész, foniáter)