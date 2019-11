A füldugulás okai

A füldugulás rendkívül gyakori tünet, a legtöbb esetben igen zavaró, de ritkán akár fájdalmas is lehet. A füldugulás nem betegség, hanem többféle betegség vagy probléma következtében kialakuló tünetről van szó. Ennek megfelelően kezelését csak orvosi vizsgálat után lehet elindítani, ha a füldugulást kiváltó okot sikerült azonosítani.

Hogyan tisztítsuk a fület? Mosakodáskor a fülkagyló mögötti terület, a fülkagyló lemosása a hallójárat bemenetig, majd törölközővel való szárítása, a törölköző sarkával való kitörlése elegendő. Hajmosás, fürdés után a törölközővel való törlése, szárítása fontos.

A füldugulás egyik leggyakoribb oka a fülzsír lerakódása

A fülzsírt - latin nevén a cerument - a hallójárat mirigyei termelik. A mirigyváladék mellett hámsejteket és a hallójáratba bekerülő szennyeződéseket, port tartalmazza. A fülzsír a külsőfül hámját bevonva tartja, és a savas pH-jának köszönhetően olyan miliőt alakít ki, mely távol tartja a baktériumokat, védi a külsőfület a nedvességtől, illetve az irritációtól.

A fülzsír természetes módon a külvilág felé halad és távozik, de előfordul, hogy befelé tömődik.

Ez előfordulhat például ujjal történő benyomás esetén, vagy vattapálcikával való tisztítás során. Ebben az esetben felszaporodik a mennyisége, és halláscsökkenést, füldugulást okozhat.

A fültisztító vattapálcika használatát nem is javasolják a szakemberek, sőt a gyakori használat igen veszélyes is lehet, ugyanis mivel nem steril, ezért baktériumokat juttathat a fülbe, és beljebb tolva a fülzsírt zsírdugót képezhet.

A fülzsírdugó eltávolítása ilyen esetben a fül kimosásával oldható meg, amit bízzunk az orvosra.

Sok esetben gyulladás a füldugulás oka

A füldugulás a fül gyulladásához és felső légúti hurutokhoz is társulhat, ha a fület szellőztető Eustach-kürt, a dobüreget az orral köti össze. Ugyan is a külső légnyomás és a dobüregben lévő nyomás között kapcsolatot teremt, normális esetben a nyomást kiegyenlíti. Viszont ha az Eustach-kürt nyálkahártyája egy felső légúti fertőzés következtében megduzzad, ez a nyomáskiegyenlítő szerep nem érvényesül, ez történik tehát felső légúti hurutok esetében. A középfül gyulladásához is társul füldugulás, sőt a gyulladás lezajlását követően, hosszú ideig eltarthat ez a kellemetlen panasz. Ilyen esetben a fül-orr-gégészeti vizsgálat és a kórtörténet alapján, a füldugulás oka könnyen felállítható.

A füldugulás oka folyadék felszaporodása is lehet

Ha a fülben folyadék halmozódik fel, szintén füldugulás alakul ki. Meghűlés esetén, középfülgyulladás esetében is folyadék halmozódik fel a fülben. A folyadék lehet savós vagy gennyes. Savós középfülgyulladás esetében, kóros váladék felszaporodás alakul ki a zárt dobüregben. Ekkor nincsenek gyulladásos jelek, a folyadék savós. Ez inkább gyermekkorban jellemző, vezető tünete a halláscsökkenés, és többféle tényező alakítja ki a folyamatot.

A gennyes folyamatnál baktériumok, illetve vírusok játszanak szerepet. Felső légúti gyulladásos folyamathoz társul, ilyenkor az Eustach-kürt nyálkahártyája megduzzad, és a dobüreg nem tud szellőzni. A folyadék jelenléte tympanometriás vizsgálattal igazolható, mely a dobüreg nyomásviszonyairól ad információt.

Ha a dobüregben levegő van, akkor a dobhártya szabadon rezeg, ha pedig folyadék tölti ki, akkor a nyomás növekedése miatt, könnyen detektálható a vezetéses típusú halláscsökkenés.

A fül szerkezete

Idegen test a fülben

Idegen testek is okozhatnak füldugulást. Főleg kisgyermekekre jellemző a probléma, akik ételt, játékot, használati tárgyat dughatnak a fülükbe. Felnőtteknél okozhatja rovar vagy homok fülzsírba való ragadása is. Az idegen test a kórtörténet alapján, és fül-orr-gégészeti vizsgálat során tisztázható.

Légnyomásváltozás okozta füldugulás

A hirtelen nyomásváltozás is okoz füldugulást, a jelenséget bizonyára ön is tapasztalta már liftben, autóval lejtőn vagy emelkedőn haladva, repülőgép fel- és leszállásakor.

Ilyen esetben az Eustach-kürt gyors megnyitására lenne szükség, ha ez később következik be, füldugulás alakul ki.

Nyeléssel, cukorka vagy rágógumi fogyasztásával a panasz enyhíthető. Az ok ilyen esetekben legtöbbször nyilvánvaló a füldugulás hátterében.

A füldugulás neurológiai oka

A belsőfület érintő neurológiai betegségek is járhatnak füldugulással. Ilyen a Meniére-szindróma, melyre jellemző a forgó jellegű szédülés, a halláscsökkenés, a füldugulás, fülzúgás, hányinger. A kórtörténet alapján a Meniére-szindróma jól diagnosztizálható.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos