Szeretné elkerülni a fülzúgást? Fogadja meg a tanácsokat

A fülzúgás tünetei gyakrabban jelentkeznek idősebbeknél, de nem a kor az egyetlen rizikótényező.

Ciripelés, zümmögés, sípolás

A fülzúgás tüneteit változatosan írják le a betegek, és a kiváltó tényezők is eltérőek lehetnek. A kor előrehaladtával jelentkező fülzúgás gyakori panasz, de a tünetek fiatalabb korban is jelentkezhetnek – magyarázza dr. Fülöp Györgyi fül-orr-gégész, audiológus. A betegség jelentősen rontja az érintettek életminőségét: zavarja az éjszakai alvást, emiatt nappali fáradtság, koncentrációs zavarok jelentkezhetnek.

A hallás folyamata

A hallás meglehetősen bonyolult folyamatát leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy a belső fülben található szőrsejtek és idegrostok megfelelő működése nélkülözhetetlen a létrejöttéhez. Amikor a szőrsejtek érzékelik a nekik megfelelő rezgést, az inger idegi impulzusok formájában elvezetődik az idegrostokon keresztül. Ezek az idegrostok szedődnek össze végül is a hallóideggé, amely az agyba szállítja az információt – foglalja össze dr. Fülöp Györgyi.

A kor és a környezet

Az évek múlásával az idegrostok száma is jelentősen csökken, ez pedig hozzájárulhat az idősebb korban megjelenő fülzúgáshoz. A hallás folyamatában szintén fontos szerepet játszó szőrsejtek károsodása azonban már fiatalabb korban is bekövetkezhet, rendszerint zajártalom következtében. Ezért bizonyos foglalkozási körökben – építkezésen, iparban dolgozóknál, zenészeknél, katonáknál – még nagyobb a fülzúgás kialakulásának rizikója.

Genetika és betegségek

A fülzúgás férfiak körében gyakrabban fordul elő, de kialakulásának kockázatát növeli a dohányzás, a stresszes életmód, a magasvérnyomás-betegség és az érszűkület is. Bizonyos gyógyszerek is előidézhetik: antibiotikumok, a rákgyógyításban használt készítmények, vagy vizelethajtók szedése mellett is kialakulhat fülzúgás, emellett gyakran jelentkezik poszttraumatikus stressz szindrómás betegeknél is. Bármilyen okból kialakuló belsőfül-vérellátási zavar hatására is létrejöhet, gyakran halláscsökkenés mellett. Fülzúgást okozhatnak a nyaki csigolyák elváltozásai, fogászati rendellenességek, élvezeti szerek is, de jelentkezhet fülkürthurut vagy középfülgyulladás és fülműtét szövődményeként is.

Megelőzhető a fülzúgás?

A munkavédelmi előírások betartása, a zajvédő használata hasznos segítség a megelőzésben azok számára, akik például munkájukból eredően rendszeresen zajos környezetben tartózkodnak.

A normális keringés és a vérerek egészségének megőrzése a fülzúgás megelőzésében is segíthet, ehhez javasolt a rendszeres sportolás.

Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása, mely a már kialakult fülzúgás kezelésében is lényeges. A rendszeres, túl hangos zenehallgatás sem javasolt, ha szeretnénk megőrizni ép hallásunkat.

(Fül-orr-gége Központ - Dr. Fülöp Györgyi, fül-orr-gégész, audiológus)