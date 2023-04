Pszichoterápia segíti a fülzúgásos betegeket

Az országban egyedülálló módon a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika Fülzúgás Ambulanciáján működik az a csoportterápiás lehetőség, ahol fülzúgásban szenvedő betegek kaphatnak pszichés támogatást annak érdekében, hogy elviselhetőbb legyen számukra a kellemetlen hangélménnyel való együttélés.

Az életminőséget javító, kiegészítő kezelés relaxációs gyakorlatokból, valamint a figyelem és a gondolkodás áthangolásából áll. Az egy éve tartó programban részt vettek többsége arról számolt be, hogy a héthetes folyamat befejeztével könnyebben megbirkózik a fülzúgással együtt járó szorongással, kétségbeeséssel, és ez a résztvevők ötvennégy százalékánál mérőeszközökkel is igazolható.

A fülzúgás (tinnitus) a népesség átlagosan tíz-tizenöt százalékát érintő, nem önálló betegség, hanem olyan tünet, melyet többféle szervi eltérés okozhat.

Hátterében fülészeti, idegrendszeri, érrendszeri, belgyógyászati, váz-izomrendszeri és még számos probléma állhat, ezért nehéz ennek felderítése. Sokszor a hallás romlásával kezdődik, leggyakrabban a 40-60 éves korosztályra jellemző panasz – mondja dr. Bencsik Beáta adjunktus, az ambulancia vezetője.

Mivel a tünet igen zavaró, az érintettek óhatatlanul szoros figyelemmel kísérik annak alakulását

Azonban ez egy ördögi kör, hiszen minél jobban figyel rá, annál jobban felerősödik a tudatában, ami komolyan ronthatja az életminőséget – mutat rá dr. Szigeti F. Judit, a terápiás csoport vezetője. A Fül-Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika szakpszichológusa szerint a terápiás foglalkozásra jellemzően azok jelentkeznek, akik már minden egyebet kipróbáltak. Kiemeli: a tehetetlenségből fakadó frusztráció és szorongás mindenkinél megjelenik. A fülzúgással való megküzdés az, amiben támogatást kaphatnak a jelentkezők. Megismerhetik azokat a technikákat, amelyek segítenek, hogy a fülzúgással együtt jelentkező negatív gondolatok ne uralkodjanak el rajtuk. A társadalombiztosítás által támogatott Búgócsiga Csoportba azok a páciensek kerülnek, akik az ambulancián átestek már az elsődleges orvosi vizsgálatokon, és önként vállalják a részvételt.

A fülzúgástól szenvedők gyakran visszahúzódó életet élnek, nem járnak moziba, kirándulni, kerülik a társaságot, ezzel viszont saját magukat zárják ki olyan programokból, amelyek jótékonyan hatnának az életükre. A csoportos foglalkozás egyik nagy előnye, hogy a páciensek felismerik, nincsenek egyedül, másoknak is hasonló problémáik vannak, azaz normalizáló hatása van a kezeléseknek, ez pedig jelentős életminőség-javulást eredményez.

Az állandó vagy alkalmi hangélmény lehet zúgás, sistergés, sípolás, csengés vagy morajlás, egy olyan hangérzet, melyet a beteg külső hanginger nélkül is érzékel – ismerteti dr. Bencsik Beáta. Hozzáteszi: a fülzúgás megjelenésétől számított első három hónap az akut időszak, mely során a kötelező hallásvizsgálat mellett szakmai protokoll szerinti kivizsgálás és többnyire a szakmai ajánlás szerinti gyógyszeres kezelések kezdődnek. Ez idő alatt a háttér okok és társbetegségek feltárása a cél, mely eredmények segítenek a további terápia meghatározásában. Három hónapon túli időszakban a további kezelési módszerek finomítása történik, folyamatosan kontrollálva ezek hatékonyságát. Életvezetési tanácsok mellett a pszichoterápia is szakmai ajánlás, mert a fülzúgás megjelenésével a legtöbb esetben szorongás, akár depresszió is együtt járhat – teszi hozzá.

A többhetes terápia legelején és legvégén kérdőívcsomaggal mérjük fel, hogy a páciensek honnan hová jutottak el – magyarázza dr. Szigeti F. Judit. Figyelemmel kísérjük a szorongás- és depressziószintet, személyiség- és egyéb tényezőket vizsgálunk, kiderítjük, milyen hangmagasságon és hányas szinten zúg az adott páciens füle. Rávezetjük őket, hogyan tudnak a fülzúgással együtt élni, közösen átformáljuk a negatív érzelmeket, a kilátástalanságot úgy, hogy végül képesek legyenek másképpen viszonyulni hozzá.

(Semmelweis Egyetem)