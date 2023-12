Fülkürthurut: az átmeneti halláscsökkenés gyakori oka

A fül anatómiailag három jól elkülöníthető részből áll: a külső, a közép- és a belső fülből. A külső fül egy része szabad szemmel is jól látható. Amikor belenézünk a fülbe, akkor egy vak járatként látjuk. Ennek a végén helyezkedik el a dobhártya, mely a külső fület a középfültől választja el. A középfülben találhatók a hallócsontocskák, melyek a levegő rezgéseit vezetik tovább a belső fül felé. A középfülgyulladás kialakulásának megértéséhez fontos azt is tudni, hogy a középfül egy járaton keresztül összeköttetésben van a garattal. A középfül után következik a belső fül, a kettő között kettő, egy-egy kis hártyával lezárt ablakocska van. A belső fülben találhatók az egyensúlyérzékelésért és a hallásért felelős finom kis egységek. Tovább Nézze meg ábrán is médiatárunkban!