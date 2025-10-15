A diétás italok sem kímélik a májat

Egy nagyszabású brit tanulmány megkérdőjelezi azt az általános nézetet, miszerint a diétás, cukormentes italok egészségesebb alternatívát jelentenek a hagyományos cukros üdítőkhöz képest – különösen a máj egészségének szempontjából.

A UK Biobank 123 788 résztvevőjének hosszú távú (átlagosan 10,3 éves) követésén alapuló kutatás rávilágít arra, hogy mind a cukorral édesített italok (SSB-k), mind az alacsony vagy nulla cukortartalmú, mesterségesen édesített italok (LNSSB-k) jelentős mértékben növelik a metabolikus diszfunkcióval összefüggő steatózisos májbetegség (MASLD) kockázatát.

A tanulmányt a berlini United European Gastroenterology Week 2025 konferencián mutatták be. Az eredmények különösen aggasztóak, mivel a MASLD – korábban nem alkoholos zsírmájként ismert – a világ népességének mintegy 38%-át érinti, és jelentős szerepet játszik a májzsugor, a májrák és a májjal kapcsolatos halálozások kialakulásában.

A kockázatok számokban

Az adatok alapján:

A napi egynél több adag LNSSB fogyasztása 60%-kal magasabb MASLD-kockázatot jelentett (HR: 1,599),

ugyanez az SSB-k esetében 50%-os növekedéssel járt (HR: 1,469).

A diétás italok fogyasztása emellett a súlyos májbetegségek kockázatát is növelte (HR: 1,555),

míg a cukros italoknál ez az összefüggés nem volt szignifikáns a kiigazított modellekben.

Bár a halálozás általános kockázatával egyik italcsoport sem mutatott jelentős kapcsolatot, a májzsír szintjét mindkét típusú ital növelte. Az LNSSB napi fogyasztása kb. 7%-kal, míg az SSB fogyasztása 5%-kal magasabb májzsírszinttel társult.

Miért veszélyesek a diétás italok?

Míg a cukros italoknál a gyors vércukorszint-emelkedés, inzulintermelés és súlygyarapodás ismert rizikófaktor, addig az alacsony cukortartalmú, mesterségesen édesített italok kevésbé ismert módokon hathatnak károsan:

a bélflóra megváltoztatásán keresztül,

a teltségérzet zavarásával,

az édesség utáni sóvárgás fokozásával,

és akár inzulinelválasztás stimulálásával is.

Víz: a legegészségesebb alternatíva

A kutatás szerint a cukros és diétás italok vízzel való helyettesítése jelentősen csökkentette a MASLD kockázatát:

az SSB-k esetében 12,8%-kal,

az LNSSB-k esetében 15,2%-kal.

„A víz továbbra is a legbiztonságosabb választás: nem terheli az anyagcserét, nem okoz zsírfelhalmozódást a májban, és megfelelően hidratálja a szervezetet” – hangsúlyozta a kutatást vezető Lihe Liu, a kínai Suzhou-i Soochow Egyetem doktorandusza.

További vizsgálatok szükségesek

Bár az eredmények figyelemre méltóak, szakértők szerint további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a háttértényezőkről. Dr. Sujit V. Janardhan, a chicagói Rush University szakértője rámutatott: nem kizárt, hogy a diétás italokat fogyasztók már eleve több anyagcsere- vagy szív-érrendszeri rizikófaktorral rendelkeztek, ami torzíthatta az eredményeket. Ugyanakkor egyetértett abban, hogy az egyetlen biztos következtetés az, hogy a vízfogyasztás előnyösebb, mint bármilyen édesített ital rendszeres fogyasztása.

