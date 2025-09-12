Tényleg árthat az agyunknak a diétás üdítő?

Sokan választanak diétás üdítőket vagy cukormentes termékeket abban a hitben, hogy ezzel jót tesznek maguknak – hiszen kevesebb kalória, kevesebb cukor. De egy nagyszabású kutatás árnyalja ezt a képet: lehet, hogy ezek az „egészségesebb” alternatívák hosszú távon ártanak az agyunknak?

Gyorsabban romlik a memória

Egy több mint 12 000 fő részvételével készült brazil tanulmány megfigyelte, hogyan hat a mesterséges édesítőszerek – mint az aszpartám, szacharin, aceszulfám-K, szorbit és xilit – rendszeres fogyasztása az emberek gondolkodására és memóriájára.

Az eredmény: azok, akik a legtöbb ilyen édesítőszert fogyasztották, akár 62%-kal gyorsabb kognitív hanyatlást mutattak, mint akik alig használták ezeket. Ez a különbség nagyjából másfél évnyi „agyöregedésnek” felel meg. Ráadásul a verbális készségek – például a szókincs vagy a beszéd gördülékenysége – akár kétszer olyan gyorsan is romolhattak a magas fogyasztóknál.

Kiket érint leginkább?

A hatás különösen a 60 év alattiaknál volt erősebb – tehát pont azoknál, akik még viszonylag fiatalok és nem is feltétlenül számítanának ilyesmire. Cukorbetegeknél is erősebb volt az összefüggés, különösen a memória romlása terén.

Az egyetlen édesítőszer, ami nem mutatott negatív hatást, a tagatóz volt – ez egy természetes alternatíva, nem mesterséges vegyület.

Mennyi a „sok”?

A legnagyobb fogyasztói csoport átlagosan napi 191 mg mesterséges édesítőszert vitt be – ez kb. egy doboz diétás üdítőnek felel meg aszpartám esetén. Tehát nem kell túlzásba vinni ahhoz, hogy hatása legyen.

Miért fontos ez a kutatás?

A kutatás különlegessége, hogy hosszú távon, nyolc éven át követte a résztvevők agyi teljesítményét, és fejlett statisztikai módszerekkel dolgozott, így az eredmények megbízhatóbbak, mint sok korábbi vizsgálat.

Mit tanácsolnak a szakértők?

Dr. Claudia Suemoto, a tanulmány vezetője szerint nem kell azonnal megijedni, de érdemes tudatosabban választani, különösen azoknak, akik napi szinten fogyasztanak mesterségesen édesített termékeket. A legjobb, ha természetes ízesítőkhöz – például gyümölcsökhöz, mézhez, fahéjhoz – nyúlunk, és igyekszünk teljes értékű, kevésbé feldolgozott ételeket fogyasztani.

Dr. Thomas Holland, a Rush Medical College neurológusa hozzátette: lehet, hogy az egészség nevében épp az ellenkező hatást érjük el – olyan anyagokat fogyasztunk, amelyek gyorsítják azt a kognitív hanyatlást, amit meg akarunk előzni.

