Tények és tévhitek a fogszuvasodásról

Fogszuvasodás, érzékeny fogak, fogápolás, gyökérkezelés, fogcsikorgatás, tejfogak... Tények és tévhitek.

1. A cukor a fogszuvasodás egyik fő oka – tény

Igazság szerint a szájban lévő baktériumok által termelt savak okozzák a fogszuvasodást. Ugyanakkor a baktériumok akkor termelnek savakat, mikor szénhidráttartalmú élelmiszert fogyasztunk - a cukor pedig szénhidrát, akárcsak a krumpli, kenyér és a gyümölcsök.

A sav által a fogba vájt lyuk kiváló búvóhely a fogkefe és fogselyem elől a baktériumoknak, így tovább folytathatják a savtermelést, növelve a lyuk méretét.

Nem az elfogyasztott szénhidrát mennyiségétől függ a fogszuvasodás, hanem attól, hogy mennyi ideig van a fog kitéve annak. Tehát, ha ebédre szénhidrátot fogyaszt, az egyszeri, míg ha egész nap cukros üdítőt iszik, akkor az folyamatos szénhidrátkitettséget jelent.

2. A savas ételek, mint a citrusfélék fogszuvasodást okoznak – tény

Az olyan savas ételek, mint a citrusfélék, az azokból készült gyümölcslevek és a szénsavas üdítők károsítják a fogzománcot, védelem nélkül hagyva az alatta fekvő dentinréteget, így fogszuvasodáshoz vezethetnek.

3. A gyerekek hajlamosabbak a fogszuvasodásra, mint a felnőttek – tévhit

A fluoridos víz és fogkrémek, valamint a rendszeres, megelőző vizsgálatok segítségével a gyermekkori fogszuvasodás aránya jelentősen csökkent az elmúlt 20 évben.

Ugyanakkor az idősebb korosztályban nőtt a fogszuvasodással küzdők aránya, mely hátterében a korosztályban jelentkező problémák állhatnak: bizonyos gyógyszerek csökkentik a nyáltermelést, pedig a nyál fontos szerepet játszik a savak közömbösítésében, a baktériumok szájból történő kiürítésében, illetve az ételmaradék foghoz tapadást is segít megelőzni.

4. A fog mellé helyezett aszpirin enyhíti a fogfájást – tévhit

Az aszpirint le kell nyelni ahhoz, hogy enyhítse a fájdalmat! Mivel az aszpirin savas, a fog mellé helyezése gyulladást, tályogot okozhat a fogínyben!

5. Az épnek látszó fogtöméseket is időnként cserélni kell – tévhit

Az amalgám, illetve a vegyes fogtöméseket cserélni kell, ha elhasználódtak, újabb lyuk keletkezik mellettük, vagy a fog sérül. Minden tömést scerélni kell, ha az részben vagy egészben kiesik, megreped, sérül. Más esetben a tömések cseréje szükségtelen, bár élettartamuk függ a beteg szájhigiéniájától is. Amennyiben naponta háromszor, fluoridos fogkrémmel mos fogat, naponta használ fogselymet, kevesebb szuvas foga lesz, és a fogtömés is tovább tart!

6. Ha lyukas a foga, azt megérzi – tévhit

Az enyhe, kismértékű fogszuvasodás általában tünetmentes. A fájdalmas lyukas fog már olyan előrehaladott állapotú, hogy az idegekben is kárt tesz – ezért érezzük a fájdalmat. Ráadásul, ha egy fog elkezd szuvasodni, a folyamat magától már nem fog megállni, sőt, eljön a pillanat, mikor már nem is tisztítható. Ha a lyuk eléri a fogzománc alatti dentin réteget, ott tovább nő. A korai felismerés érdekében fontos a rendszeres fogorvosi ellenőrzésre járás!

7. Ha a lyukas fogat kezelték, a szuvasodás megáll – tény

Bár kialakulhat ugyanazon a fogon máshol is lyuk, a már betömött, kezelt lyuk normális esetben nem nő tovább. Ugyanakkor, abban az esetben, ha a tömés elöregedett, és a széleken, ahol a foggal érintkezik, letöredezik, a baktériumok bejuthatnak, és a lyuk tovább nőhet.

8. A lyukak leginkább a fogközökben alakulnak ki – tény

A baktériumok leginkább azokon a területeken tudnak megbújni, amit nem, vagy csak nehezen, részben tud elérni fogkefével és fogselyemmel. Az első fogaink hátsó felszínének mély barázdái például kiváló táptalajnak számítanak, akárcsak a fogközök, amit fogkefével nem sikerül elérni. Ezért ezen a területen a fogselyem rendszeres használata extra védelmet jelenthet. Ajánlott időnként fertőtlenítő hatású szájöblögetőt is alkalmazni. Az alkoholos szájvizek szárítják a nyálkahártyát, ezért rendszeres használatuk nem ajánlott, mivel a kiszáradt nyálkahártyán könnyebben megtelepednek a baktériumok. Fertőtlenítő hatású szájöblögetőt azonban időnként lehet alkalmazni, illetve javasolt fogorvosi beavatkozások után, szájüregi sérülések, gyulladások esetén.

9. A fogak közötti hézagok növelik a fogszuvasodás kockázatát – tény

Amennyiben kisebb hézag van a fogak között, azt nehéz tisztán tartani, így nagyobb a kockázata a szuvasodásnak. Ha a fogak között nagyobb a hézag, akkor könnyebb tisztítani, így amíg ezek a hézagok baktériummentesek, kisebb a lyukas fog kialakulásának esélye.

10. A töredezett, csorbult fog szuvasodáshoz vezet – tény

Amennyiben a töredezés, csorbulás olyan búvóhelyet nyújt a baktériumok számára, ami fogkefével elérhetetlen, akkor a fogak sokkal inkább ki vannak téve a fogszuvasodás veszélyének. A fluoridos szájvíz használata csökkenti ennek kockázatát, mivel olyan helyre is eljut, ahova a fogkefe nem. Sajnos a töredezett, sérült fogak előfordulása egyre gyakoribb, mivel a rájuk nehezedő stressz miatt egyre többen csikorgatják a fogaikat.

11. A fogérzékenység kizárólag szuvasodást jelez – tévhit

A fogérzékenység azt is jelentheti, hogy túl érzékenyek a fogai, vagy a fogíny sérült, de jelezhet sérült, letört fogat is, vagy gyökérkezelés szükségességét. A szuvasodás mellett tehát számos más dolog is okozhat fogérzékenységet.

12. A gyökérkezelésre kizárólag a lyukas fog miatt van szükség – tévhit

Gyökérkezelésre akkor van szükség, mikor a fog belsejében elhelyezkedő ideg sérült. Noha a kezeletlen szuvas fog okozhat idegkárosodást, más okai is lehetnek. Ilyen például a sérülés, töredezés, de a fogcsikorgatás is okozhat olyan komoly traumát a fogban, ami gyökérkezelés szükségességéhez vezet.

13. A fogcsikorgatás szuvasodáshoz vezet – tény

A fogcsikorgatás az egyik legkárosabb dolog, amit a fogaival tehet! A normális rágás folyamán a fogak csak a másodperc töredékéig érintkeznek egymással, így csak minimális stressznek vannak kitéve. Azonban fogcsikorgatáskor hosszú idejű, nagymértékű nyomás nehezedik rájuk. Mindez akár a fogak repedezéséhez, töredezéséhez is vezethet, ami ha a gyenge dentint is érinti, gyors szuvasodáshoz vezethet. Hosszú távon a fogcsikorgatás gyökérkezelés és fogkorona szükségességét veti fel.

14. A tejfogak szuvasodása miatt nem kell aggódni – tévhit

A tejfogak tartják fenn a helyet a csontfogaknak, és ha a szuvas tejfog kezeletlen marad, az komoly fájdalomhoz, hiányos fogazathoz, súlyos esetben a gyulladásnak a test további területére terjedéséhez és ritkán akár halálhoz is vezethet.

15. A szuvasodás megelőzésére a fogmosás és fogselyem használata a legjobb – tény

A megelőzés kulcsfontosságú! El kell távolítani a fogakról a baktériumokat, így naponta legalább háromszor mosson fogat és napi rendszerességgel használjon fogselymet és szájvizet, mely csökkenti a plakk képződést, a rossz leheletet, és a fogínygyulladás kockázatát. A fluoridos fogkrém segíti a fogakat ellenállóbbakká tenni a szuvasodással szemben.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító

Lektorálta: Dr. Lesznyák Judit