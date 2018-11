Miért lehet rendszertelen a ciklus a fogamzásgátló abbahagyása után?

Akár teherbe esési szándék, akár más miatt hagyja abba valaki a fogamzásgátló tabletta szedését, olykor azt tapasztalhatja, hogy a ciklusa felborul, és rendszertelenül jelentkezik a vérzés. Vajon csak átmeneti hormonzavarról van szó, melyet a készítmény elhagyása váltott ki? Vagy komolyabb problémát jelez? Dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa választ ad a kérdésekre.

A fogamzásgátló elhagyása után átmeneti hormonzavar

Amennyiben valaki felfüggeszti a fogamzásgátló tabletta használatát, gyakran megesik, hogy vérzészavar áll be, főleg akkor, ha hosszabb ideig szedte. A tabletta alkalmazása során ugyanis hormonokat juttatunk be, így a szervezet lényegében munka nélkül marad, és gátlódik az agyalapi mirigy hormontermelése. Amennyiben valaki abbahagyja a gyógyszer szedését, úgy egy kis időbe telhet, mire minden helyreáll és minden aktiválódik. Ezért könnyen előfordulhat, hogy hónapokig nem jelentkezik menstruáció, vagy ha van is vérzés, az rövid ideig tart és minimális mennyiségű.

Amennyiben ez több mint 6 hónapig tart, úgy érdemes szakemberhez fordulni, aki fizikális- és laborvizsgálatokat végez, melyeket szükség esetén képalkotó eljárásokkal egészít ki. A vérvétel ilyenkor alacsony LH, FSH és ösztrogén és progeszteron szintet mutat, ami jól jelzi az úgynevezett post pill amenorrhea-t, ami a tablettaszedés utáni vérzéskimaradást jelent.

Szerencsére az esetek nagy részében a probléma spontán rendeződik, és ahogy megindul a normál peteérés és végbemegy az ovuláció, úgy a menstruációs ciklus is helyreáll. Amennyiben ez fél évvel a fogamzásgátló abbahagyása után sem következik be, úgy a szakember olykor peteérést serkentő készítménnyel orvosolja a problémát. Ekkor olyan gyógyszerre van szükség, amely hatására az LH és az FSH egyensúlya helyreáll - mondja dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa.

Leggyakrabban PCOS áll a háttérben

A fogamzásgátló tabletták szedése bizony sok esetben elfedi a PCOS-re jellemző tüneteket, ezért gyakran a készítmény elhagyása után jelentkeznek a panaszok. A betegség általában menstruációs zavarokkal jár, melyhez teherbeesési nehézségek, túlsúly, zsíros pattanásos bőr és fokozott szőrnövekedés is társul. PCOS során kisebb-nagyobb ciszták keletkeznek a petefészkekben, melyek valójában a hormonális zavar miatt a meg nem repedt tüszőkből képződnek.

„A PCOS gyakran a fogamzásgátló tabletta letétele után derül ki, mivel elfedi a tüneteket. Nem hiába szoktuk a tablettaszedést ajánlani azoknak a PCOS-sel küzdőknek, akik nem akarnak jelenleg teherbe esni, hiszen ezáltal megkímélhetik magukat az olyan kellemetlen panaszoktól, mint a pattanások, a hajhullás, a túlsúly vagy a fokozott szőrösödés”- mondja a nőgyógyász.

Hogy kiderüljön a PCOS, a diagnózis felállításához vérvételre, valamint ultrahangos vizsgálatra van szükség. Amennyiben bebizonyosodik az állapot jelenléte, úgy gyógyszeres kezelésre és életmódváltásra (személyre szabott diéta és mozgásprogram, pl. Aviva torna) van szükség. Ezek segítségével a hormonszintek rendeződnek, így a peteérés zavara elmúlik, és a ciszták visszahúzódnak.

Dr. Lőrincz Ildikó, szülész-nőgyógyász, endokrinológus