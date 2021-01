A fogamzásgátló tabletta szedésének alapszabályai

Minden fogamzásgátló tablettát szedő nőnek tisztában kell lennie néhány, a szedéssel kapcsolatos alapszabállyal. Cikkünkből most megismerheti ezeket.

1. Ha fogamzásgátló tablettát szeretne szedni, beszélje meg a nőgyógyászával, hogy melyik készítmény javasolt Önnek!

Nagyon sok nő helytelenül úgy szeretne valamilyen fogamzásgátló tablettát szedni, hogy nem nőgyógyásszal beszéli meg, hanem fórumokon, ismerősi körökben tájékozódik. Miért helytelen ez? A fogamzásgátló tabletták egyre többféle típusúak. Ha egy fogamzásgátló tabletta az egyik nőnek bevált, nem jelenti azt, hogy másik nőnek is be fog válni, vagy éppen ezzel ellenkezőleg, ha az egyik tabletta nem vált be egy nőnél, másnak még ideális lehet. A fogamzásgátló tabletta és a fogamzásgátlási módszer kiválasztásakor az orvos számos tényezőt figyelembe vesz, amit laikusok nem tudnak mérlegelni, például a menstruáció alatti mellfájdalom, családi kórtörténet, életkor, bőrgyógyászati panaszok, stb., majd ezek alapján ír fel készítményt.

2. Mindig alaposan olvassa el a betegtájékoztatót és őrizze is meg azt!

Sokszor előfordul, hogy olyan probléma merül fel, ami a fogamzásgátló tabletta hatékonyságát befolyásolja, például kimaradt szem, hasmenés, hányás, antibiotikum szedése. Az ilyenkor javasolt teendők mindig részletesen le vannak írva a fogamzásgátló tabletta betegtájékoztatójában. Ha mégsem találná a betegtájékoztatót, keresse meg azt az interneten!

3. A fogamzásgátló tabletta szedésekor tartsa be a gyógyszerszedés időpontját!

A fogamzásgátló tabletta szedésekor érdemes ugyanabban az időpontban bevenni a gyógyszert, mert a nagy időkülönbségek károsak lehetnek, ha pedig túl nagy a késés (12 óra után történik a tabletta bevétele), akkor a fogamzásgátló hatás sem mindig biztosított. Különösen igaz ez a csomag elején és végén lévő tablettáknál.

4. Ne tartson „tisztulási időt”!

Tévhit az, hogy a fogamzásgátló tabletta alkalmazását szüneteltetni kell. A fogamzásgátló tabletta az ovulációt csak a szedés alatt függeszti fel, a hatása visszafordítható. Tanulmányok is igazolták, hogy a fogamzóképesség visszaáll a szedést követően, viszont a nem kívánt terhességek aránya a szünet miatt igencsak megemelkedik.

5. Ha a fogamzásgátló tabletta elkezdésekor pecsételő vérzése van, ne hagyja abba a szedést!

A tablettaszedés első három hónapjában a pecsételő vérzés nem számít kórosnak. Ne aggódjon, a tabletta ugyanúgy véd, de a szervezetnek még idő kell ahhoz, hogy megszokja. Ha a negyedik hónapban is jelentkezik pecsételő vérzés, keresse fel a nőgyógyászát.

6. A fogamzásgátló tabletta nem véd a nemi betegségektől, ezért ha van kockázat nemi úton terjedő fertőzés szempontjából, használjon mellette óvszert is!

A nemi úton terjedő betegségek sajnos mai napig is jelentős problémát jelentenek, sok fertőzés lappangó, egyes fertőzések sokáig tünetmentesek lehetnek, vagy például férfiaknál nem is okoznak jelentős tüneteket.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos