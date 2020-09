Hogyan váltsunk fogamzásgátló tablettát?

Fogamzásgátló tabletta váltása történhet valamilyen probléma miatt, mely leggyakrabban a közti vérzés, libidócsökkenés, migrén, emlőfeszülés, rossz közérzet, súlynövekedés vagy időközben kiderült betegség. A fogamzásgátló tabletták széles palettája elérhető ma már.

Nem csak hormonmennyiségben, hanem az összetevők minőségében is van eltérés. A két legnagyobb csoport a kombinált készítmények (ösztrogént és gesztagént is tartalmaznak) illetve az egykomponensű tabletták (csak gesztagént tartalmazók) csoportja. De különbség van még a kombinált szájon át szedhető fogamzásgátló tabletták között is abban, hogy mindegyik szem ugyanazt a mennyiséget tartalmazza a női nemi hormonokból, vagy az a szedés ideje alatt változik, a természetes női hormonális működést utánozva.

Fogamazásgátló tabletta váltása előtt mindenképp konzultáljunk nőgyógyászunkkal

A váltást mindig nőgyógyászunkkal beszéljük meg, ő ajánljon nekünk másik, igényeinknek jobban megfelelő tablettát. Ő tudja azt, hogy az általunk tapasztalt mellékhatásért melyik komponens a felelős, melyiken kell változtatni. Ilyenkor ha az orvos utasítását betartjuk, akkor a váltás biztonságosan megtörténhet, nem nő a teherbeesés kockázata.

Nem érdemes szünetet tartani a kétfajta készítmény szedése között

Nem érdemes kihagyni egy-két hónapot a tabletták között, ezzel csak problémát okozhatunk magunknak. Előfordulhatnak cikluszavarok, és akkor több hónapos kezelésnek tesszük ki magunkat, mielőtt elkezdhetjük az új tablettát. Semmi előnye nincs a szünetnek a két készítmény között. Sőt az átállás közötti időben nem véd semmi a nem kívánt terhességtől.

A legtöbb esetben az átállás nagyon egyszerű. A régi gyógyszerből egy egész levelet kell beszedni (mind a 21 szem tablettát), majd 7 nap szünet, ezután pedig kezdhetjük az új tablettát, pont úgy ahogy a régit kezdenénk. Ha a régi és az új készítmény között nagyon nagy hormontartalom különbség van, akkor az első hónapban kiegészítő védekezés lehet szükséges, de erre a nőgyógyász mindig felhívja a figyelmet. A legtöbb esetben azonban folyamatos a hatás.

Amennyiben kombinált készítményről váltunk csak gesztagént tartalmazóra, akkor a régi gyógyszer utolsó levelének beszedése után ne tartsunk szünetet, kezdhetjük az új gyógyszerünket. Azt 28 napon át folyamatosan kell szedni, szünetet nem kell tartani az egyes levelek között.

Ha egykomponensű tablettáról váltunk kombináltra, mert például abbamaradt a szoptatás, akkor a menstruációs vérzés első napján kell elkezdeni az új, kombinált hormontartalmú tablettát szedni. 21 napig ugyanabban az időben kell bevenni minden nap egy tablettát, majd 7 nap szünet.

A jó időben végzett váltás megvédhet egy nem kívánt terhességtől

Amennyiben a két tabletta váltása között több mint 7 nap telt el, úgy az első hónapban kiegészítő fogamzásgátlás használata javasolt. Ennek legegyszerűbb módja az óvszer, vagy a spermicidek használata.

Ciklus közepén nem ajánlott a tablettaváltás, mert ez a fogamzásgátló hatás gyengülését eredményezheti, ami pedig terhességhez vezethet! Rossz időben végzett tablettaváltás esetén a mellékhatások jelentkezésének is nagyobb a veszélye.

Mivel sokfajta készítmény létezik, előfordul, hogy a gyártó nem a fent leírtak alapján ajánlja, hanem másként javasolja a tablettaváltást. Erről a gyógyszerhez csomagolt betegtájékoztatóból illetve kezelőorvostól lehet információt szerezni.

Panasz jelentkezése esetén, vagy akkor ha elbizonytalanodtál, hogy jól csináltad-e a tabletta váltást, mindenképpen keresd fel kezelőorvosodat! Jobb egy "felesleges" vizit, mint egy nem kívánt terhesség.

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Zsuzsanna, szülész-nőgyógyász