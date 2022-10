Milyen COVID-helyzet várható 2022 őszén-telén?

Újabb járványhullám közeledésére figyelmeztetnek tudósok, közegészségügyi szakemberek, egyben annak magyarázatát is nyújtva, hogy a következő vajon miért lehet a korábbiaknál is fenyegetőbb.

Ma már szinte lehetetlen lépést tartani a legújabb koronavírus variánsok megjelenésével, nevük/jelzésük megjegyzésére legfeljebb a virológusok képesek. Eleinte, jól követhetően, görög betűkkel látták el a különféle variánsokat (lásd a legutóbbit: omikron), majd jöttek a számokkal kiegészített ábécé betűk (például: BA.5). De az elmúlt hetekben megjelentek a koronavírus-alvariánsokat nyomon követni kívánókat rendesen megzavaró címkék: BA.4.6, BF.7, majd BA.2.75.2, sőt a BQ.1.1 elnevezések. Minderre ráadás a még vészjóslóbban hangzó alváltozat, az XBB. Az átlagember nem egykönnyen tud közöttük eligazodni, sokkal egyszerűbb az egészet azzal elintézni, hogy ’szóljatok, ha már úton van a következő hullám’. Nos, a szakértők most szólnak.

Nem súlyosabb, de nehezebben irányítható

A védőoltások hatására és a korábbi megfertőződésből eredő immunitás kialakulása, valamint az életmentő kezelések fejlődésének köszönhetően, csaknem biztosan sosem fogunk visszasüllyedni a pandémia azon szakaszába, amikor a sürgősségi ellátó rendszer a világ számos országában összeomlott és naponta ezrek haltak meg – feltételezik az elemzők. Mégis, talán az egyenként is domináns variánsok korszaka, mint az alfa, majd a béta, aztán a delta és az omikron korszaka már a múlt részének tekinthetők.

Helyettük, a tudósok előrejelzése szerint, várhatjuk az aggodalomra okot adó omikron-leszármazottak többféle alcsoportjának megjelenését. E csoportok tagjai a világ különböző pontjain, egyszerre, mégis egymástól függetlenül, párhuzamosan bukkannak fel – és mindegyikben ugyanaz a számukra előnyös tulajdonságokkal bíró mutációk készlete van jelen. Ez pedig abban segíti őket, hogy a meglévő immunvédelmünket kicselezzék, és ezáltal a járvány újabb hullámát indítsák el. Ezt a jelenséget a tudósok „konvergens evolúciónak” nevezik.

Jelenleg „példátlan mennyiségben” vannak jelen ezek a mutációk, magyarázza Tom Peacock virológus (Imperial College). „Bár különféle helyeken, más-más „vírus-anyagon” indult meg a változás – azaz néhol a BA.2, másutt a BA.5 aktiválódott –, minden ugyanabba az irányba mutat”, nyilatkozta nemrégiben a virológus. „Ugyanazok a mutációk fejlődnek ki, miközben pillanatnyilag igen erős szelektív nyomás van a környezet(b)en, ami nyilvánvalóan nem lehet más, mint az emberek létező immunitása.”

Hirdetés

A szakértők a legjobban két omikron változat miatt aggódnak: a BQ.1.1 és a XBB miatt. Az újabbnak számító BQ.1.1 a nyáron dominánssá vált BA.5 leszármazottja, ami pedig a XBB-t illeti, az az Európában 2022 elején elterjedt BA.2 utódja. Ezekről jegyzi meg Eric Topol kardiológus, a molekuláris medicina professzora, hogy „a legfontosabb variánsok között ez a kettő az, amire napjainkban nagyon oda kell figyelni”. Miért is? Nos, azért, mert ezek úgynevezett 'menekülő' – azaz az immunrendszer védelme elől meglépő, elszökő variánsok. Bár a korábbi alváltozatoknak is volt néhány előnyös mutációjuk, ám az újabbak most legalább 6 változással ’büszkélkedhetnek’. Ezért nevezi néhány kutató ezeket ’pentagon’ vagy ’hexagon’ variánsnak. Ennek következményeként rangsorolják ezeket úgy, ahogyan az immunológus Yunlong Richard Cao (Peking University) fogalmazza meg: ezek „a valaha tesztelt leginkább ellenanyagot kikerülő törzsek”.

Márpedig ez a helyzet (legalább) két ok miatt nyugtalanító. Elsősorban is azért, mert az emberek körében a legsérülékenyebbek (az immunhiányosak és az idősek) esetében gyakori, hogy náluk nem alakul(t) ki elég erős vagy tartós ellenanyagválasz a fertőzés illetve a vakcinálás után. A monoklonális ellenanyag kezelések képesek voltak betölteni ezt a rést, és védőpajzsot nyújtottak számukra a súlyos megbetegedéssel szemben. Azonban az említett terápiák közül sokat elhagytak, miután a korábbi variánsok esetében alkalmazásuk nem járt egészségügyi haszonnal – és most a laboratóriumi vizsgálatok, próbák azt mutatták, hogy a többi (megmaradt) antitest terápia az XBB és a B.Q.1.1 ellenében nem működik.

Az előbb említettek pedig elvezetnek a második okhoz, ami miatt aggódni kell: ez pedig a nagyobb, fenyegetőbb terjedés. Az XBB variánsra különösen jellemző, hogy minden korábbi ismert variánshoz képest, jelentősen nagyobb mértékben kerüli el az immunvédelmet. Így, miközben a kevésbé sérülékenyek nem lesznek annyira súlyosan betegek, ha elkapják a B.Q.1.1 vagy az XBB által okozott fertőzést, a vakcináció és/vagy az előző fertőzés az eddigiekhez képest esetleg kevésbé valószínűen akadályozza majd meg a megfertőződést. Viszont minél inkább cirkulál a vírus, annál több az esély arra, hogy megtalálja azokat, akik komolyan megbetegedhetnek. Ez a ráerősítő oltások felvételének megtorpanása miatt ismét többeket tesz fokozottan sérülékennyé.

Ez is érdekelheti Fejlettebb vakcinákra lenne szükség az omikron ellen - vélik az FDA szakértői

Az európai kontinensen már kialakulóban az új hullám

Az Egyesült Királyságban hetente megduplázódik a BQ.1.1 infekció, a növekedés üteme messze túlnövi a többi vezető alváltozat terjedési sebességét, a napi esetszámok átlagosan megduplázódtak szeptember folyamán is. Németország, Franciaország és Belgium a B.Q.1.1 hasonlóan gyors növekedésével néz szembe – Európának e térségében olyan hullám van kialakulóban, ami legalább is az omikron BA.1 hullámához hasonlítható, sőt, talán azt még túl is nőheti. De a térség többi részében: Olaszországtól Ausztriáig és Svédországig, a COVID-19 miatti kórházba kerülés nagy tempóban nő, az időjárás hűvösre fordulásával arányosan. És bár a B.Q.1.1 képes legyőzni a riválisait, azért még mindig sok lehetősége van önmaga továbbfejlesztésére, az újabb módosulásra is.

Ahogyan Cornelius Roemer, a patogének evolúcióját nyomon követő szakember nemrégiben nyilatkozta, hamarosan nyilvánvaló lesz, hogy egy újabb járványhullámot fogunk látni mind Európában, mind Észak-Amerikában – még november vége előtt.

Azonban a szakértők a figyelmeztetés és az összes lehetséges szcenárió összefoglalása mellett sietnek meg is nyugtatni a közvéleményt. Többen utalnak arra, hogy semmi ok nincs azt feltételezni, hogy ez a téli hullám olyan pusztító, vagy még durvább lesz, mint az előzőek voltak. Az emberek döntő többsége be lett oltva és/vagy találkozott a vírussal, az immunitásnak pedig mindkét formája továbbra is enyhíti, tompítja a súlyos megbetegedés és a halál kockázatát. Ugyanakkor főleg az idős és az immunszupprimált személyek kevésbé lesznek védettek, mint ahogyan az szükséges volna – vonják le konklúzióként a szakértők.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: The next U.S. COVID wave is coming (Yahoo News)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes