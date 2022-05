Engedélyezték az emlékeztető oltást az 5 és 11 év közöttieknek

Az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) engedélyezte a Pfizer amerikai és a BioNTech német gyógyszeripari vállalatok által közösen kifejlesztett, koronavírus elleni emlékeztető oltás alkalmazását az 5 és 11 év közötti korosztály számára.

A Pfizer által a múlt hónapban közzétett adatok azt mutatták, hogy 36-szor több - az omikron variáns semlegesítésére képes - antitestet termelt a szervezete annak a gyermeknek, aki megkapta a harmadik oltást, mint annak az 5 és 11 év közötti fiatalnak, aki csak két oltást kapott. "Ezek az adatok is megerősítik a vakcina harmadik dózisának jelentőségét a vírus elleni magas szintű védelem fenntartásában ebben a korcsoportban" - írta közleményében az amerikai vállalat. A Pfizer szerint a fiatalok "jól tolerálták" a vakcinát és nem tapasztaltak esetükben biztonsági kockázatokat.

Annak ellenére, hogy az egészségügyi szakemberek többször is felhívták a figyelmet az emlékeztető oltások beadásának fontosságára, sokan közölük úgy gondolják, hogy kevés szülő él majd a mostani lehetőséggel. Ezt támasztja alá az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) közelmúltban közölt adata is, amely szerint az 5 és 11 év közötti gyermekek mindössze 28 százaléka kapta meg az első két oltást.

Az 5 év alatti gyermekek oltása továbbra sem engedélyezett

A szakértők kiemelték, hogy bár a statisztikák szerint a Covid-19 kevésbé okoz súlyos megbetegedéseket a gyermekeknél, de náluk is előfordulhatnak súlyos esetek, sőt halálesetek is. Az Amerikai Gyermekorvosok Akadémiájának (AAP) adatai szerint a gyermekeknél előforduló, koronavírushoz köthető megbetegedések 0,1-1,5 százaléka vezetett kórházi kezeléshez.

"Az adatok ugyan azt mutatják, hogy a Covid-19 általában kevésbé súlyos a gyermekeknél, mint a felnőtteknél, az omikron hullám következtében több gyerek is megbetegedett és kórházba került, illetve hosszabb távú hatások is jelentkeztek náluk - írta keddi közleményében Robert Califf, az FDA egyik biztosa. Califf hozzátette: a védőoltás továbbra is a leghatékonyabb módja a koronavírus elleni küzdelemnek.

Az 5 év alatti gyermekek oltása továbbra sem engedélyezett az Egyesült Államokban. Mindez júniusban változhat, ugyanis az FDA tanácsadó bizottsága akkor tárgyal majd a legfiatalabb gyermekek esetleges oltásának engedélyezéséről.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) kedden azt jelentette, hogy a szövetségi kormányzat lehetővé teszi, hogy minden egyes amerikai háztartás ingyen megrendelhessen egy, otthoni öntesztelésre alkalmas gyorstesztet. A gyorstesztet kormányzati honlapon lehet rendelni, és a posta szállítja ki. Az NPR megjegyezte: az elmúlt két hétben megnőtt az igazolt koronavírus-fertőzések száma, és emelkedett a kórházi kezelésre szoruló betegek lélekszáma is.

(MTI)