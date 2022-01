A COVID-19 és a máj-, valamint hasnyálmirigy-betegségek kapcsolata

Mekkora rizikótényezőt jelent a COVID-19 szempontjából a krónikus máj- vagy hasnyálmirigy-betegség? Szükséges-e ezek fennállta esetén speciális óvintézkedés a koronavírussal szemben? A vakcinációt befolyásolják-e? És hogyan hat a vírus az egyébként egészséges emberek májára, hasnyálmirigyére?

Közel három éve robbant be a köztudatba a COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus. Azóta a mindennapjaink és egészségünk csaknem összes területére jelentős hatást fejt ki. Ebben az írásban a COVID-19 és a gyomor-bél (gasztrointesztinális) rendszerünk (különösképp a máj és hasnyálmirigy) kapcsolatát vesszük górcső alá.

Ha COVID-19 fertőzésről beszélünk, mindenkinek a klasszikus tünetek jutnak eszébe, mint a láz, légúti tünetek, szaglás- és ízérzésvesztés. Kevésbé hangoztatott, de az esetek 50%-ában gasztrointesztinális tünetek (hasi fájdalom, hányás, hasmenés) jelentkezhetnek, melyek társulhatnak a típusos tünetekhez vagy önállóan is megjelenhetnek. Az regisztrált esetek 20-30%-ában emelkedett máj- és hasnyálmirigy (pancreas) enzimértékeket észleltek. Ez arra enged következtetni, hogy a vírus közvetlenül vagy közvetve érinti az említett szerveinket.

Képzeljük el, hogy a szervezetünk egy hatalmas tenger, a különböző szerveink (pl. tüdő, máj) pedig a szigetek. A vírus legyen ebben a példában egy hajó, ami ki akar kötni a szigeteken, akár több helyen is. Ez a hajó, akkor tud kikötni, hogyha a szigeteken megtalálhatóak kikötők, amikben lehorgonyozhat.

A kikötők jelentik esetünkben a receptorokat. A receptorok olyan jelfogó fehérjemolekulák, amik specifikusan felismernek más fehérjéket és összekapcsolódnak velük, akárcsak egy kirakós két összeillő darabja. A SARS-CoV-2-vírus fokozott affinitással kötődik a szervezetünkben található ACE-2 receptorhoz. Ez a receptor magas számban található meg a tüdőn kívül az epeutak, a hasnyálmirigy-vezeték, a vastag- és vékonybél sejtjein is! Ezért okozhat a vírus gasztrointesztinális tüneteket, mert oda tud kötődni, be tud jutni a sejtekbe és ott el tud szaporodni.

A pontos mechanizmus a mai napig nem tisztázott. Jelenleg két elfogadott elmélet létezik. Az egyik felvetés, hogy maga a vírus által okozott gyulladás és az immunreakciónk során felszabaduló gyulladásos mediátorok okozzák a májsejtek (hepatocyták), illetve a hasnyálmirigy β-sejtjeinek fokozott pusztulását, ami vérvételek során észlelt enzimemelkedést (GOT, GPT, GGT, ALP, lipáz) okoz. A másik elképzelés szerint a máj- és hasnyálmirigy-eltéréseket nem közvetlenül a vírus, hanem a fertőzés kezelése során használt potenciálisan májkárosító gyógyszerek (vírusellenes szerek, szteroidok, bizonyos antibiotikumok) okozzák, vagy azok a súlyos esetekben kialakuló sokszervi elégtelenség részeként jelentkeznek, esetleg légzési elégtelenség miatt fellépő oxigénhiányos állapot (hypoxia) miatt alakulnak ki.

Gyakran csak laboratóriumi eltérést észlelünk, ami néhány héten belül spontán normalizálódik. Mivel a májunkban sok immunreakcióban részt vevő sejt található, amik a fertőzés hatására aktiválódnak, előfordulhat, hogy a máj (illetve a lép) átmenetileg megnagyobbodhat. Enyhe lefolyású akut hasnyálmirigy-gyulladás (pancreatitis) is kialakulhat, azonban a vírus és a pancreatitis egyértelmű kapcsolatát csak néhány esetben sikerült igazolni.

Krónikus (pl. etiológiától független, kezelt és egyensúlyban tartott májcirrózisos, krónikus hepatitis-B- vagy -C-fertőzött) betegek, csökkent immunvédekezésű (pl. daganatellenes terápiában részesülő vagy autoimmun) betegek, illetve ismert cukorbetegek esetén az alapbetegség tünetei fokozódhatnak SARS-CoV-2-fertőzés következtében, az eltérések súlyosabbak lehetnek, mert az ő szervezetükben nincs annyi „tartalék”, amivel kompenzálni tudnának, mint az egészségesek. Köreikben a halálozási ráta is magasabb lehet. Az ő esetükben szorosabb, szükség esetén kórházi megfigyelés ajánlott. Külön fontos felhívni a figyelmet arra, hogy már önmagában az elhízás, nem alkoholos eredetű zsírmáj betegség is fokozott rizikót jelent a súlyos lefolyású COVID-19 betegségre! Esetükben speciális megelőzési módszerek nincsenek. Az általános higiéniás szabályok betartása, az ismert betegségekre javasolt gyógyszerek szedése fontos. Törekedni kell a normális vércukorszint és normális vérnyomás elérésére és szinten tartására.

Amennyiben nincs abszolút ellenjavallata (pl. oltóanyagra adott anafilaxiás reakció), az oltás felvétele javasolt, különösképp a rizikócsoportba tartozó betegek számára! Az esetlegesen előforduló oltási reakciók rizikója messze alulmúlja a vírusfertőzés veszélyeit, szövődményeit.

A COVID-19 általános kezelési lehetőségeiről ide kattintva részletesen olvashatnak, ehhez néhány apró kiegészítést fűznék.

Általánosságban kijelenthető, hogy a krónikus máj- és hasnyálmirigybetegek esetében a már korábban is alkalmazott és jól bevált terápiát ne hagyják abba. A COVID-19 fertőzés kezelése során használt gyógyszerek miatt előfordulhat, hogy

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

