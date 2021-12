Az omikron partvonalon kívülre szoríthatja az antitestkészítményeket

Kutatók arra figyelmeztetnek, hogy két olyan standard készítmény, amelyet a fertőzés legyőzésében (és a kezdődő betegség kezelésére) mostanáig eredményesen használtak, esetleg nem működik az új koronavírus-variáns ellenében.

Több mint egy éven át a Regeneron és az Eli Lilly gyógyszercég úgynevezett monoklonális antitest készítményei jelentették a nyerő, a leginkább eredményes terápiát a korai COVID-19 esetében. Mégpedig azért voltak sikeresek, mert képesek (voltak) elhárítani a súlyos betegséget, alkalmazásuk esetén a beteg elkerülhette, hogy kórházba kerüljön. A bamlanivimab a terápia fontos eleme hazánkban is.

Az említett két gyógyszercég azonban nemrégiben arra figyelmeztette a felhasználókat, hogy a laboratóriumi tesztek alapján arra a következtetésre jutottak: az említett terápia jóval kevésbé hatékony az omikron-variánssal szemben, mivel (a korábbi variánsokhoz képest) az több tucatnyi mutációt tartalmaz, ezért az ellenanyagok nehezebben tudnak megküzdeni az új vírusváltozattal. És bár a cégek azt állítják, hogy képesek gyorsan egy új, az omikront célba vevő készítményt előállítani, de minderre a közeljövőben – legalább is több hónapig – még biztosan nem fog sor kerülni.

Hirdetés

A becslések szerint a koronavírusos esetek többsége még mindig a delta variánshoz köthető, az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention) adatai szerint. A CDC vezetői azonban azt is megjegyzik, hogy az omikron minden korábbi variánshoz képest gyorsabban terjed és néhány héten belül országszerte ez lesz a domináns törzs.

A monoklonális antitest készítményekről Az injekció vagy infúzió útján a szervezetbe juttatott ellenanyag nem más, mint azon humán fehérjének a laboratóriumban előállított változata, ami abban segíti az immunrendszert, hogy a vírusokat, illetve az egyéb infekciókat leküzdje. A Vir Biotechnology céggel közösen kifejlesztett Glaxo készítményt kifejezetten úgy fejlesztettek ki, hogy a vírus azon részéhez kapcsolódjon, amelyik - a cég tapasztalata szerint - kisebb valószínűséggel mutálódik. Lásd még Védőoltás, antitest kezelés, antivirális gyógyszer - Mi a különbség?

A két vezető antitest-terápiás lehetőség elvesztése mellett jobban előtérbe kerül néhány már nagyon várt vírusellenes tabletta, amelyeket az amerikai szabályozó hatóság várhatóan hamarosan jóvá fog hagyni.

A Pfizer és a Merck gyógyszere jelenthet segítséget - engedélyezés esetén - a súlyos betegség kivédésében. Különösen a Pfizer tablettája mutatott meggyőzően erős hatást, csaknem 90%-ban képes megelőzni a nagy kockázatú betegeknél a kórházba kerülést, az elhalálozást, egyelőre azonban nehézkes lesz a hozzáférés.

Világszerte versenyt futnak az idővel a tudósok, hogy mielőbb megértsék az omikront, viselkedését, beleértve azt is, hogy vajon súlyosabb, vagy enyhébb betegséget okoz-e, valamint azt is, hogy milyen könnyen tér ki az elsődleges infekció vagy a vakcináció előidézte védelem, illetve az antitest-kezelés elől. „Minden bizonnyal emelkedni fog a kórházba kerülők száma, egyértelmű, hogy az antitest-terápia hiánya nyomán több betegnek lesz szüksége intézeti ellátásra” – mondja dr. James Cutrell infektológus (University of Texas, Southwestern Medical Center), a helyzetet és a várható következményeket jellemezve.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró; Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes belgyógyász

Forrás: Omicron may sideline two leading drugs against COVID-19 (AP)