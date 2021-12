Koronavírus: elhunyt 191 beteg, 566-an vannak lélegeztetőgépen

A péntek reggel közzétett napi adatok szerint 191 beteg vesztette életét, így a járvány kezdete óta elhunyt fertőzöttek száma 35 122 főre emelkedett. 7463 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 566-an vannak lélegeztetőgépen.

10 143 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 134 869 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma Magyarországon. Az aktív fertőzöttek száma 189 002 főre emelkedett, továbbra is növekvő tendencia érvényesül, ezzel megközelítette a 2020 őszi-téli, második hullám csúcsértékét (198 785 fő). A gyógyultak száma is folyamatosan növekszik, a járvány kezdete óta összesen 910 745 főre emelkedett a mutató.

A beoltottak száma 6 145 984 fő, közülük 5 858 119 fő már a második oltását is megkapta, 2 665 330 fő pedig már a harmadik oltást is felvette.

A ráerősítő dózist felvevők aránya országonként

A harmadik oltást Európában a legtöbben Izlandon kapták meg, az uniós országok közül Magyarországon

Lásd még Megyei szintű térkép az átoltottságról

Így folytatódik az oltási kampány

A második hete tartó oltási akcióban már összesen 1 millió 16 ezren vettek fel oltást, közülük 831 ezren már a megerősítő harmadik oltást is. A kormány további egy héttel meghosszabbította az oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között. A részletes tudnivalókat a meghosszabbított oltási akcióhétről itt foglaltuk össze.

A harmadik, megerősítő oltás fontosságára hívta fel a figyelmet péntek reggeli nyilatkozatában Orbán Viktor miniszterelnök, mert hat hónap után csökken a koronavírus elleni oltások hatása, viszont a védettség az ismétlő oltással újra 90 százalék fölé növelhető. A miniszterelnök közölte továbbá, hogy "a következő másfél hónapban minden településen lesz oltási akciónap".

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) múlt hét csütörtökön engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. Az első gyermekek oltására való vakcinaszállítmány várhatóan december13-án érkezik.

Járványhelyzet a világban

Október vége óta ismét újabb globális járványhullám bontakozott ki, a napi esetszámok továbbra is emelkednek, igaz, az utóbbi egy héten a korábbiaknál kisebb ütemben. Tegnap világszinten 694 310 új koronavírus-fertőzéses esetet jelentettek a hatóságok, a legtöbbet az Egyesült Államokból (132 833) és Németországból (73 486 fő). 7633 elhunyt betegről érkezett jelentés, a legtöbben az USA mellett (1264 fő) Oroszországból (1221 fő) és Ukrajnából (525 fő).