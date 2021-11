A COVID és a tél - Milyen tényezők befolyásolják a járvány alakulását?

A hideg idő közeledtével megérkezett a járvány újabb hulláma: a tél és a mind gyakoribbá váló hideg időjárás hozzájárulhat a koronavírusos esetek számának szaporodásához. Az időjárás azonban nem az egyetlen tényező a járvány szempontjából, így az előrejelzések is bizonytalanok.

A jelenség fő okát amerikai szakértők abban látják, hogy a hidegebb időben szívesebben húzódnak zárt térbe az emberek. Az esős időjárás és az alacsonyabb hőmérséklet miatt sokan inkább fedél alá, termekbe húzódnak, és vannak közöttük olyanok, akik még a zárt tér zsúfoltságában sem veszik fel a maszkot. „Aggodalomra ad okot, hogy az év ezen szakaszában, sokan több időt töltenek másokkal összezárva. Márpedig ebben a közegben szabadabban cirkulálnak a légúti vírusok” – mondja dr. William Schaffner infektológus (Vanderbilt University School of Medicine, Tennessee).

Az év vége tovább ronthat a helyzeten. Ilyenkor ugyanis különösen nagy számban kelnek útra az emberek. Programokon, társasági eseményeken vesznek részt – ami bizonyosan hozzájárul ahhoz, hogy most télen is több új koronavírusos eset okozhat hullámot.

Védőoltás: az Egyesült Államokban sok fertőzöttre, de kevesebb súlyos betegre számítanak

Azt érdemes leszögezni, hogy a COVID-19 vakcinák és a fertőzés kiváltotta természetes immunitás ezen a télen már a korábbiakhoz képest kissé más helyzetet idézhet elő. A washingtoni egyetemen működő járványmodellező intézet (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) azt vetíti előre, hogy a téli időszak fordulatot hozhat, de nem akkorát, mint tavaly télen. „A következő hullám nem fogja elérni a nyáron látott mértéket. Többen kerülnek kórházba, több lesz a halott is, de nem az új fertőzöttek számának arányában. Nem tapasztalunk majd olyan drámai helyzetet, mint amivel 2020 nyarán és telén kellett szembesülni. Ennek oka, hogy a vakcinák teszik a dolgukat: magas szinten biztosítják a hatékonyságot, és – bár nem lehetünk még mindig elégedettek, de tény – egyre többen oltatják be magukat” – nyilatkozta az epidemiológus dr. Ali Mokdad (IHME).

Segíthet az oltások harmadik dózisa is, az elsőként beoltottak körében enélkül ugyanis már csökkenőben van az immunitás, az új fertőzések egy részét meg lehet előzni az emlékeztető oltással.

Az influenza- és a koronavírus járvány összeadódhat

Viszont az egyik legnagyobb komplikációt az idei télen egy másik vírus közrejátszása jelentheti. „Ebben az évben azzal kell számolni, hogy nagyobb lesz az influenzajárvány. Márpedig ez megnöveli annak kockázatát, hogy az influenzás betegek is nagy számban kerülnek kórházba. Ami a COVID-19 miatti hospitalizációs nyomással együtt már túlságosan nagy terhet jelenthet a kórházak, az egész egészségügyi ellátórendszer számára” – foglalta össze a téli kilátásokat az epidemiológus.

