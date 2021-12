70%-ra nőtt az átoltottság az oltható korú lakosság körében

Az egész országban tovább nőtt az átoltottság, amelyhez az Oltási akció is jelentősen hozzájárult. A jelenleg oltható 12 év feletti lakosság átoltottsága 69,7%-os. Az oltatlanokat továbbra is várják az oltópontokon.

A legmagasabb az átoltottság továbbra is Pest megyében (75,4%), Fejér megyében (72,4%) és Budapesten (71,1%). A Dunántúlon magasabb az átoltottság. A legalacsonyabb átoltottságú megyék: Jász-Nagykun Szolnok (61,5%), Borsod-Abaúj-Zemplén (63,4%) és Hajdú-Bihar (63,9%).

Az oltás minden megyében egyformán elérhető a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál is

A december 5-ig meghosszabbított Oltási akció során akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni a kórházi oltópontokra és egyes megyékben szakrendelőkbe is. Ez esetben a regisztrációt a helyszínen végzik el és oltás érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasoljuk akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

(koronavirus.gov.hu)