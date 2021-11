A Pfizer ráerősítő oltása 9-10 hónapnyi védelmet nyújthat az előzetes eredmények szerint

Az izraeli kórházak adatai alapján úgy látszik, hogy a Pfizer COVID-19 elleni vakcinájának harmadik dózisa hatására több antitest termelődik, és ez az ellenanyag eredményesebben képes megelőzni a betegséget. Jelen feltevések szerint hatékonysága 9-10 hónapig, sőt, talán tovább is megmaradhat.

A vizsgálatot végző kórház (Tel Hashomer Hospital) várhatóan 2-4 héten belül hozza nyilvánosságra az ellenanyagszintek alakulását nyomon követő kutatás eredményeit. Ez a most még csak kiszivárogtatott információ arra utal, hogy az előző két dózishoz képest a harmadik oltás láthatóan jobb védelmet képes nyújtani. Ugyanis úgy látszik, hatására több ellenanyagot termelt a szervezet, és ezek az antitestek jobbak a betegség prevenciójában – árulták el a kutatásban részt vevő szakemberek. Az ellenanyagszintek elemzésekor arra a következtetésre jutottak, hogy a harmadik oltás hatékonysága akár 10 hónapnál tovább is kitarthat. A módszertanról és a részletekről egyelőre nem tudni többet.

Izraelben tömeges emlékeztető-oltási kampány indult augusztusban, miután arra figyeltek fel, hogy a vakcina két dózisa által nyújtott védelem mintegy 5 hónap után csökkenni kezdett. Az említett friss elemzést nem sokkal azt követően folytatták le, hogy lezárult az a nagyszabású izraeli vizsgálat, amit az ország legnagyobb egészségügyi fenntartó intézetében (HMO Health Maintenance Organization, Clalit Health Services) végeztek, 728 321 beteg bevonásával. Az eredmények - amelyekről a Lancet is beszámolt - meggyőzően mutatták a harmadik oltás hatásosságát, a most kiszivárgott előzetes adatok szerint pedig a hatás időtartama is kedvezően alakulhat az ellenanyagszint-mérések alapján.

A harmadik dózis a két oltáshoz képest is kimagasló védelmet nyújt

A múlt hónapban közölt adatok azt mutatták, hogy a súlyos betegség megelőzésében a harmadik oltás 92%-os hatékonyságú. Az összehasonlításban olyan személyek szerepeltek, akik „csak” két dózist vettek fel a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinájából (Izraelben csaknem kizárólag Pfizer-BioNtech (Comirnaty) oltást alkalmaztak).

A csaknem 730 ezer résztvevő megkapta a ráerősítő dózist, a hasonló számú kontroll csoport tagjai viszont nem, ők a második oltásukat legalább 5 hónappal korábban vették fel.

A beszámoló szerint az emlékeztető oltás 93%-ban eredményesen védte ki, hogy a vizsgálati alanyok körében megfertőződött személyek kórházba kerüljenek – számuk 29 volt. Velük szemben, a két adaggal oltottak közül 231 beteget kellett intézetben kezelni.

Hasonlóak voltak az arányok abban is, hogy mennyien lettek súlyosan betegek. 92% minősült védettnek a háromszor oltottak csoportjában, közülük 17-en lettek nagyon betegek, szemben a 2 oltást fölvett másik csoport 157 esetével.

A vizsgálat kitért a COVID-dal összefüggésben bekövetkezett halál kockázatára is, a hatékonyság e téren 81% volt. A ráerősítő vakcinával védettek körében heten haltak meg, a kétszer oltottak csoportjában 44 fő volt a veszteség.

A vizsgálatban résztvevők átlagéletkora 51 év volt. Mindkét csoportban jelentősen alacsonyabb volt mind a hospitalizációs , mind az elhalálozási szám – az oltatlanokkal való összehasonlításban. „Az eredmények meggyőző módon demonstrálják, hogy a harmadik vakcina-dózis kiemelkedő mértékben eredményes” – magyarázza a Clalit orvosi intézet vezető közegészségügyi szakembere, Ran Balicer.

A való életben is eredményes volt a ráerősítő oltás

Izrael volt a világon az első ország, ahol széles körben kezdték alkalmazni az emlékeztető oltásokat, és Izrael negyedik hullámának vége legalább részben a harmadik oltásnak köszönhető. A kampány augusztusban indult a 65 év felettieknél, majd hamarosan a teljes lakosságra kiterjesztették. A közelmúltig csaknem 4 millió izraeli (a lakosság több mint 42%-a) megkapta a harmadik dózist. A teljes népességnek közel 67%-a kapott legalább egy oltást. 650 ezer körül jár azok száma, akik jogosultak volnának a vakcinára, de egyetlen oltást se kaptak. Időközben Magyarországon és több más országban is elindultak a 3. dózis beadását célzó oltási kampányok, bár több helyen csak az idősebbek, illetve a fennálló társbetegséggel élők számára hagyták jóvá.

Az aktív COVID-19 esetek száma Izraelben 5984-re esett vissza azután, hogy több mint 3 hónapon keresztül 10 ezer fölött, sőt szeptember elején meghaladta a 90 ezret is, az egészségügyi minisztérium által közzétett adatok szerint.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Pfizer booster shot could offer protection for 9-10 months (The Times of Israel)