Koronavírus vakcina - hatékony lehet az 5-11 éves gyerekeknél

A tesztek során a gyerekek a felnőtteknek, illetve a tinédzsereknek szánt adag harmadát kapták - adta hírül a hvg.hu.

Az 5-11 éves korú gyermekeknél is megbízható és hatékony a Pfizer és a BioNTech koronavírus elleni oltóanyag – közölte a Guardian a Pfizer kutatási eredményeire hivatkozva.

Azt írták, hogy a gyártó 10 mikrogrammos, kétdózisú vakcinát tesztelt, harmadannyi adagot adtak a gyerekeknek, mint amennyit felnőtteknek és a tinédzsereknek. A gyerekek az ismert mellékhatásokról számoltak be: fáradtságot, izom- és fejfájást, illetve lázat tapasztaltak a vakcina beadása után.

A Pfizer azt közölte, hogy a vizsgálati eredményeket hamarosan benyújtják az amerikai hatóságoknak (FDA).

A Pfizer–BioNTech múlt héten jelentette be, hogy heteken belül megindítja az 5-11 éves korosztályba tartozó gyerekeket védő oltás engedélyezetési eljárását. Gulyás Gergely közölte, hogy az engedélyeztetése után az Európai Bizottság az 5-11 éveseknek is rendelne a Pfizer oltóanyagából, és mivel ehhez a beszerzéshez Magyarország is csatlakozott, nálunk is elérhető lehet az oltóanyag a korosztály számára.

