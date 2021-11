Koronavírus átoltottság - Pest megyében a legmagasabb

A járvány eddigi hullámaitól eltérően jelentősen segíti a védekezést, hogy már van vakcina és a magyar lakosság többsége felvette az oltást. Az egész országban magas az átoltottság, a 12 év feletti lakosság átoltottsága 68,1%-os, de mindenhol vannak még, akik nem vették fel az oltást.

A legmagasabb az átoltottság Pest megyében (74%), Fejér megyében (70,6%) és Budapesten (70,1%). A Dunántúlon magasabb az átoltottság. A legalacsonyabb átoltottságú megyék: Jász-Nagykun- Szolnok (59,7%), Borsod-Abaúj-Zemplén (61,7%) és Hajdú-Bihar (62,2%).

Az oltás minden megyében egyformán elérhető a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál

Az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb. A beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, az továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az időpontfoglalóban minden érvényes regisztrációval rendelkező tud oltásra időpontot foglalni az első, az elmaradt második és a harmadik oltásra is.

Az Oltási akcióhét (november 22-29.) során az oltatlanok kivételesen előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra. Ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el és oltásuk érkezési sorrendben történik. Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni.

