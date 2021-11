A koronavírus megfertőzheti a zsírszövet sejtjeit is

A túlsúlyosság, az elhízás minden eddigi orvosi tapasztalat alapján - és ma már a lakosság számára is közismert tényként - kockázati tényezőt jelent a súlyosabb kimenetelű COVID-19 kialakulásában.

Valószínű oka ennek az lehet, hogy a vírus meg tudja fertőzni a zsírsejteket, vélik tudósok, legújabb megfigyeléseik alapján. A laborvizsgálatokban, illetve a COVID-19-ben elhunyt betegek boncolásakor úgy találták, hogy a zsírszövetben található kétféle típusú sejt tud megfertőződni a koronavírus-infekció során: a zsírsejtek (ezek elnevezése: adipocita) és a makrofág nevű immunsejtek. „A zsírsejtek megfertőződése igen jellegzetes gyulladásos válaszhoz vezet, és ez a reakció megegyezik azzal a típusú immunválasszal, amit a COVID-19 súlyos eseteiben lehet tapasztalni” – mondta dr. Catherine Blish (Stanford University School of Medicine), akinek csoportja a megfigyeléseiket a napokban adta közre.

„Ezek az adatok arra utalnak, hogy a zsírszövet megfertőzése és az ennek nyomán kialakuló gyulladásos válasz lehet az egyik oka annak, hogy annyira rossz szokott lenni az elhízottak kilátása a SARS-CoV-2-infekciót követően” – foglalta össze a kutatás vezetője, dr. Catherine Blish a laboratóriumi megfigyeléseik lényegét.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Breakthrough infections can lead to long COVID; genes may explain critical illness in young, healthy adults (Yahoo News)

Lektorálta: Bak Marianna, biológus