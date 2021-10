A Merck kísérleti tablettájával elkerülhetőek lehetnek a COVID-19 legrosszabb következményei

A gyógyszeripari óriáscég október 1-jei közlése szerint új gyógyszerük felére csökkenti a kórházba kerülés és az elhalálozás kockázatát azoknál a személyeknél, akik nemrégiben fertőződtek meg koronavírussal (5 napnál nem régebben jelentkeztek első tüneteik). Azt is bejelentették, hogy hamarosan globális használatba hozatali engedélyért folyamodnak az USA és más országok egészségügyi hatóságaihoz.

Ez a gyógyszer lenne az első tabletta, melyet a COVID-19 kezelésére lehetne bevetni, ez pedig hatalmas előrelépést jelentene a pandémia legyőzésében. A COVID-19 kezelésére – jelen pillanatban – engedélyezett összes gyógyszer intravénásan vagy injekció beadásával juttatható a szervezetbe.

A Merck és a vele együttműködő gyógyszercég, a Ridgeback Biotherapeutics beszámoltak róla, hogy korai próbáikban a molnupiravir nevű hatóanyag, amennyiben a tünetek megjelenését követő 5 napon belül alkalmazzák – a placebó ágon lévő páciensekkel szemben – 50%-kal csökkenti a páciensek hospitalizációját és elhalálozását. A vizsgálatban 775 enyhe-közepes állapotban lévő COVID-19-beteg felnőtt vett részt, akiket alapbetegségük (elhízás, diabétesz vagy szívbetegség) miatt nagy kockázatúnak tekintettek. A molnupiravirral kezeltek 7,3%-a került kórházba, vagy halt meg a vizsgálat első 30 napja alatt – a kontrollcsoportban lévők 14,1%-os arányával szemben. 30 napon túl a gyógyszerterápián lévők csoportjában nem volt haláleset, szemben a placebo csoportban előforduló 8 elhalálozással.

A vizsgálat monitorozásával megbízott orvosszakértők független csoportja a próba leállítását javasolta, mert az adatokat annyira meggyőző erejűnek találták. Ennek következtében egyeztetések indultak az amerikai élelmiszerbiztonságot is ellenőrző gyógyszerfelügyelet (Food and Drug Administration) képviselőivel, és a cég a közeli napokban benyújtja a vizsgálati adatokat a hatóságnak. (Az említett eredményeket még nem mutatták be orvosi konferencián.)

A molnupiravirral időben megkezdett kezelés felére csökkenti a kórházba kerülés szükségességének és a halálozásnak az esélyét

„Minden várakozásomat felülmúlta mindaz, amit ez a gyógyszer eredményességben mutatott e klinikai vizsgálatban” – mondta dr. Dean Li, a Merck kutatásért felelős alelnöke, a gyógyszer azon jelentős klinikai hatására utalva, mellyel 50 százalékban sikerült csökkenteni a kórházba kerülés szükségességét és az elhalálozás kockázatát. A Merck-próba mindkét csoportjában jelentkeztek mellékhatások, ám ezek enyhének minősültek, és nagyobb számban fordultak elő a placebo ágon.

A súlyos állapotú COVID-19-betegeknek sajnos nem jelent segítséget a molnupiravir tabletta

A korábbi vizsgálatok egyértelművé tették, hogy a súlyos állapot miatt már kórházban fekvők számára semmiféle előnyt nem hozott a tabletta alkalmazása.

Terápiák, amiket eddig bevetettek a COVID-19 kezelésében

Az USA-ban már – kifejezetten a COVID-19 kezelésére – jóváhagyott antivirális gyógyszer a remdesivir. Emellett sürgősségi alkalmazásra engedélyezett 3 különféle antitest-terápia, amelyek arra hivatottak, hogy az immunrendszert támogassák a vírus leküzdésében. De az említett gyógyszereket intravénásan vagy injekcióban kell beadni – kórházi körülmények között, vagy orvosi intézményben. Ráadásul, a delta-vírusvariáns miatti nagy hullámban ezekből kimerülőben vannak a készletek.

Már az első tünetek jelentkezésekor el kell kezdeni a molnupiravir szedését

Az egészségügyi szakértők szerte a világon, közöttük az Egyesült Államok legfőbb infektológiai szaktekintélye, dr. Anthony Fauci is, már régóta hangsúlyozták, mekkora szükség volna egy kényelmesen alkalmazható pirulára, amit a betegek azonnal bevehetnének, amint először érzékelik a COVID-19 tüneteit. Pontosan ahhoz hasonlóan, ahogyan az influenza kezdeti tüneteinek jelentkezésekor el lehet kezdeni szedni az évtizede ismert oszeltamivir hatóanyagú gyógyszert. A szakértők szerint az efféle tabletták azok a szerek, amelyek kulcsszerepet játszhatnak a fertőzések jövőbeni hullámainak kontroll alatt tartásában és csökkenthetik a pandémia hatását.

A Merck több mint 1.500 pácienst kívánt bevonni a további próbákba, mielőtt a független felügyelő bizottság leállította a klinikai vizsgálatot. Az október elsején közzétett eredmények Latin-Amerika, Európa és Afrika különböző területeiről beválogatott személyek próbáira vonatkoztak. Minden tizedik vizsgálati alany amerikai volt. Az Egyesült Államok kormányzata pedig máris elkötelezte magát amellett, hogy 1,7 millió dózist vesz a tablettából, amint az FDA megadja a jóváhagyását az alkalmazására. A Merck képviselője úgy véli, az év végéig mintegy 10 millió adagot tudnak előállítani, és világszerte megvannak ehhez a szükséges szerződéseik. Az árról még nem esett szó.

Több más cégnél (Pfizer, Roche) folynak hasonló gyógyszerfejlesztések, úgy hírlik, hogy a közeli hetekben, hónapokban ezekről is kerülhet információ a nyilvánosság elé.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Merck says experimental pill cuts worst effects of COVID-19 (AP News)