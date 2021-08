Koronavírus: 180 új fertőzött, elhunyt egy beteg

A csütörtök reggel közzétett adatok szerint 180 új fertőzést igazoltak hazánkban, ami a napi esetszámok további emelkedését jelenti. Elhunyt egy beteg, a járvány kezdete óta az elhunytak száma 30 056 fő. 93 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 5 715 525 fő, egy nap alatt 6328-cal nőtt a számuk. 5 504 899 fő már a második oltását is megkapta, 240 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A delta vírusvariáns terjedése a még be nem oltottakat veszélyezteti a leginkább.

A jövő héten az iskolákban is indul az oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg az oltást, akiknek szülei augusztus 25-ig jelezték az oltási igényt. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával. A 12 éven felüli gyermekek oltására emellett továbbra is van lehetőség, a még beoltatlan gyermeket automatikusan lehet regisztrálni oltásra az interneten és számukra is nyitva az időpontfoglaló.

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a hazánkkal közös határok mentén élők számára is, ezzel tovább növeli hazánk járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők Barabás és Záhony határátkelőknél kihelyezett oltópontokon vehetik fel az oltást. A többi szomszédos országból (Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából) érkezők az e célra kijelölt kórházak oltópontjain vehetik fel az oltást.



Harmadik oltás beadása Nyíregyházán, augusztus 25-én

Fotó: MTI, Balázs Attila

Világszinten tegnap 718 997 új fertőzöttet regisztráltak a hatóságok, a legtöbb új eset az Egyesült Államokban fordul elő (171 737 fő). Európában is növekszenek az esetszámok, illetve az elhunyt COVID-19 betegek száma is. A legtöbb halálos áldozatot Spanyolországból (163 fő), az Egyesült Királyságból (149 fő) és Franciaországból (93 fő) jelentették, a Magyarországgal szomszédos államok közül Ukrajnában (20 fő) és Romániában (14 fő) volt a legtöbb elhunyt.

(Forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)