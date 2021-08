A tudósok veszélyesnek vélik a koronavírus lambda variánsát

A koronavírusnak először Peruban azonosított lambda variánsa jelenleg, napjainkban Dél-Amerikában terjed. Nagyon fertőzőképes és a vakcinákkal szemben ellenállóbb, mint a vírus eredeti verziója – állítják kutatásaik alapján japán tudósok.

A laboratóriumi vizsgálatokban úgy találták, hogy a lambda variánsban található tüskefehérjében lévő (RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q és a F490S jelzéssel elnevezett) három mutáció abban segíti a vírust, hogy ellenálljon a vakcina azon céljának, hogy a vírus semlegesítésére ellenanyagokat hozzon létre. Két további mutáció (a T76I és a L452Q jelzetű) pedig abban segíti a lambdát, hogy nagyon fertőzőképes legyen – írták le megfigyeléseik alapján a japán kutatók.

A vírusmutáció egyelőre az „érdeklődésre számot tartó” (VOI) variánsok közé tartozik, ám a friss kutatások szerint potenciálisan veszélyes vírustörzs válhat a lambda variánsból.

Érdeklődés vagy aggodalom? A gyors mutálódási képessége miatt többféle SARS-CoV-2 variáns folyamatos felbukkanását jelentették, ezek közül némelyeket „aggodalomra okot adónak” (variant of concern, VOC) tekintenek a szakemberek – ilyen például az alfa, a béta, és a delta variáns. A többi ismert variánst „érdeklődésre számot tartónak” (variant of interest, VOI) említi a szakirodalom. Ilyen az éta, a kappa, a lambda, és az ióta. Minderre tekintettel a kutatók szorosan szemmel tartják az említett variánsok megjelenésének, előfordulásának gyakoriságát, mivel úgy vélik, ezek globális veszélyt jelenthetnek.

Miért veszélyesebbek a koronavírus variánsai, mint az eredeti törzs?

Az úgynevezett VOC és VOI – azaz a kifejezetten gondot jelentő, vagy egyelőre még csak megfigyelendő – variánsok tüskefehérjéjében vannak jelen a többszörös mutációk, és ez a jelenség ad magyarázatot arra, amiért ezekről a variánsokról a virológusok azt mondják, hogy ellenállók (rezisztensek) azokkal a neutralizáló antitestekkel (NAb) szemben, amelyek a védőoltás felvétele vagy a természetes koronavírus fertőzés után alakulnak ki a szervezetben.

Minthogy a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjének a receptor-kötő területe (receptor-binding domain, RBD) ellen termelődik antitest, ezért az adott területen előforduló mutáció hatására nem feltétlenül alakul ki semlegesítő antitest termelődés, vagyis nem véd az immunrendszer. Ugyancsak az N-végpont területe (terminal domain, NTD) segíti a vírust abban, hogy el tudjon bújni, ezzel játszva ki a semlegesítő neutralizáció hatását. A mai napig ismert összes vakcinát úgy fejlesztették ki, hogy ezen tüskefehérjét támadják, tehát nem hatnak eredetileg minden mutáció révén létrejött variánsra, utófejlesztést igényelhetnek.

Minden mutáció negatív módon befolyásolja a vakcinák hatásosságát?

Nem lehet az összes mutációról azt állítani, hogy mindegyik tompítja, gyengíti a vakcina kiváltotta immunválasz hatékonyságát. Már a korábbi kutatások is azt mutatták, hogy például a HV69-70 deléciója -amely fokozza egyébként a vírus fertőzőképességét - pl. semmilyen hatással nincs a neutralizáló antitestek érzékenységére.

Ehhez hasonlóan, a béta variánsban meglévő LAL242-244 deléció sincs hatással a vakcina által előidézett neutralizálás érzékenységére. Ezek a vizsgálatok arra utalnak, hogy nem feltétlenül igaz az állítás, hogy az összes mutáció negatív hatással van a vakcinák hatékonyságára, hatásosságára nézve.

A lambda variánsról

A lambda variáns a C.37 leszármazási útvonalhoz (lineage) tartozik – ezt csak újabban (2021. június 14.-én) nevezte a WHO figyelemre méltó, azaz további tudományos érdeklődésre számot tartó (VOI) variánsnak. Napjainkban túlnyomórészt ez terjed Dél-Amerika országaiban (Chilében, Peruban, Argentínában és Ecuadorban). Az influenzáról globálisan feljegyzett összes adat gyűjteménye (Global Initiative on Sharing All Influenza Data, GISAID) alapján a lambda variáns napjainkban a világ 26 országában van jelen.

Miközben Chilében meglehetősen magas a beoltottak száma – egy nemrégiben végzett vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a lakosság mintegy 60%-a felvette már a COVID-19 elleni vakcina legalább első dózisát – ez év tavaszán, mégis, gyorsan terjedő COVID-19 fellángolást figyeltek meg az országban. Erre a magyarázatot abban találták meg az epidemiológusok, hogy a lambda variáns eredményesen képes kikerülni a vakcinálás által kiváltott immunválasz hatásköre alól.

A lambda variáns evolúciós jellegzetessége

Egy új tanulmány készítői (bioRxiv) molekuláris törzsfejlődéstani elemzéssel vizsgálták a lambda variáns fejlődési jellemzőit. Ebben a kutatók azt tárták fel, hogy a lambda tüskefehérjéjének egy területén megjelenő RSYLTPGD246- 253N mutációja összefüggésben áll megnövekedett fertőzőképességével (virulenciájával). Tehát ez az említett mutáció felelős azért, hogy a lambda variáns oly gyorsan terjed a dél-amerikai országokban.

A tanulmány szerzői kettőt jelöltek meg a lambda kritikus (veszélyt okozó) virológiai jellemzői közül – úgy mint 1, rezisztencia a vírus-indukálta immunválaszra, amit a RSYLTPGD246- 253N, L452Q, és a F490S mutációk idéznek elő. 2, az átvitel ütemének, sebességének felgyorsulása – ami a T76I és a L452Q mutáció következtében történik meg. A tanulmány kimutatta, hogy a lambda S (tüskefehérjéje) rezisztensebb a vakcina-indukálta antitestekre. Ezért, az e helyen mutatkozó mutáció arra teszi képessé a lambda variánst, hogy kitérjen, elmeneküljön a COVID-19 vakcina kiváltotta immunválasz elől. Az összehasonlító tanulmány az eredeti D614G S törzs és a lambda variáns között azt mutatta ki, hogy az utóbbinak szignifikánsan magasabb a fertőzőképessége.

A tanulmány megfigyelései összhangban állnak, egybevágnak azokkal a korábbi eredményekkel, amelyek a lambda, delta és epszilon variáns magasabb fertőzőképességét tárták fel.

Amiért az L452Q/R mutáció felel

A tudósok magyarázata arról szól, hogy egy adott variáns sokakat megbetegítő nagyobb fertőzőképessége nem tulajdonítható önmagában csak annak, hogy a vírusban jelentősen megnövekedett a fertőzőképesség hatékonysága. E bonyolult helyzetre utal az, amit a tudósok az epszilon variáns esetében figyeltek meg. Az epszilon variánsnak hiába volt nagyon magas a fertőzőképessége, mégsem tudott széles körben terjedni a népességen belül. Erre való tekintettel ezt a variánst, 2021 július 6-án, a WHO törölte is a VOC/VOI besorolásból.

Annak megértéséhez, hogy vajon egy variáns nagy számban fog-e megfertőzni embereket, alapvetően a variáns két jellegzetes virológiailag karakterisztikus jellemzőjét kell meghatározni – például azt, hogy megnövekedett-e a virális fertőzőképessége és azt, hogy ki tud-e térni a szervezetben kialakult immunválasz elől. A dolgozat arra mutatott rá, hogy a lambda variánsban mindkét jellegzetesség jelen van.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, Belgyógyász, hematológus

Forrás: SARS-CoV-2 Lambda variant exhibits higher infectivity and immune resistance (bioRxiv) és Scientists suspect Lambda SARS-CoV-2 variant most dangerous (News Medical)