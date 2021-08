Kapjon emlékeztető oltást mindenki - ez a várható irányelv

Az amerikai szakértők hamarosan azzal a javaslattal állnak elő, hogy az USA minden lakosa, életkortól függetlenül, 8 hónappal a teljes vakcináltságának elérését követően vegye fel a COVID-19 elleni „ráerősítő” oltást. Megfogalmazásuk szerint, ez a booster fogja biztosítani a COVID-19 elleni tartós védelmet, tekintettel arra, hogy mára a delta-variáns az egész országban elterjedt.

A szövetségi egészségügyi hatóság illetékesei alaposan mérlegelték, hogy vajon a vakcináltaknak (is), már most, idén ősszel szükségük lesz-e a harmadik, kiegészítő oltásra. A döntés előkészítése során átnézték az amerikai esetekre vonatkozó adatokat, figyelembe vették a gyakorisági számokat, továbbá a más országokban, így például Izraelben aktuálisan fennálló helyzetet. Ott történetesen az előzetes vizsgálatok alapján az izraeli szakemberek úgy vélik, hogy a januárban teljesen (azaz 2 dózissal) beoltottaknál mára visszaesett az a védelem, amit a vakcina a súlyos megbetegedéssel szemben képes nyújtani.

Várhatóan még ezen a héten bejelentik az Egyesült Államokban a boosterre vonatkozóan érvényes rendelkezést. Széles körben akkor indulhat majd meg a harmadik dózisok beadása, ha az USA Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete (Food and Drug Administration (FDA)) hivatalosan is jóváhagyja a vakcinát – a Pfizer termékére vonatkozóan ez a közeli hetekre várható. Az amerikai közegészségügyi hatóságok a legyengült immunrendszerrel élők számára a napokban már javasolták az emlékeztető oltás felvételét, tekintettel arra, hogy esetükben nagyobb annak kockázata, hogy elkapják a vírust és a vizsgálati adatok arra utalnak, mint már említettük, hogy a vakcinák hatékonysága az idő múlásával párhuzamosan csökken.

Az amerikai Nemzeti Egészségintézet (National Institutes of Health) igazgatója, dr. Francis Collins nyilatkozata szerint a következő néhány héten belül döntést kell hozni arról, hogy már az ősszel megkezdjék-e az ország egész lakosságának emlékeztető vakcinálását a COVID-19 ellen. Az elsők az oltási rendben az egészségügyben dolgozók lesznek, az ápolási otthonok lakói és a többi idős amerikai – ugyanazok, akiket a sürgősségi, vészhelyzeti jóváhagyással elfogadott vakcinálásban a tavaly decemberben megkezdett oltási programban előre soroltak.

Azóta több mint 198 millió amerikai kapta meg a COVID-19 elleni vakcina legalább első dózisát (a CDC adatai szerint). Több mint 168 milliónyian teljesen beoltottak. Mégis, az országban napjainkban a járvány negyedik hulláma zajlik, minthogy jelenleg a beoltatlan népesség körében agresszívan terjed a delta-variáns, ami a korábbi törzsekhez képest fertőzőképesebb. Ugyanez a vírusvariáns felel azért is, hogy a teljesen beoltottaknál növekvő számban történik infekció. Izrael, ahol kizárólag a Pfizer védőoltását alkalmazták, már felajánlotta a COVID-19 elleni emlékeztető (booster) oltást azon 60 év felettieknek, akiket több mint 5 hónappal ezelőtt vakcináltak. Így akarják – ha nem is elejét venni, mert arra már nincs mód, hanem – kontroll alatt tartani a delta-vírusvariáns okozta fellángolást.

Szükség van az emlékeztető oltásra

Hónapokon át a hatóság azt mondta, hogy az adatok még mindig arra utalnak, hogy a beoltottak jelentős mértékben védettek maradnak a COVID-19-cel, beleértve a delta-variáns okozta megbetegedéssel szemben, amennyiben felvették a Pfizer vagy a Moderna mindkét oltását, vagy az egydózisú Johnson & Johnson (J&J) vakcinát kapták. De az amerikai egészségügyi szakemberek a napokban azt nyilatkozták, hogy felkészültek arra az eshetőségre, hogy előbb vagy utóbb mindenki számára szükséges lesz a booster oltás. „Aggódunk, hogy csökken a vakcina hatóereje, és kemény dió megküzdeni a delta-variánssal. E két dolog kombinációja jelenti azt, hogy szükség van az emlékeztető oltásra. Elsőként az egészségügyben dolgozók, az idősotthonokban lakók fogják megkapni, aztán fokozatosan jöhetnek a többiek sorban. Például azok az amerikaiak, akik az oltási programban elől álltak”, mondja dr. Collins. A delta-variáns valójában csak július folyamán csapott le keményen az USA-ra, és most a „következő néhány hét adatsora lesz a döntő”, ez fogja segíteni az amerikai szakembereket a boosterről való döntés meghozatalában. Jelenleg továbbra is gyűjtik az adatokat az USA-ban csak február végén jóváhagyott J&J-vakcinát illetően is – az aktuális helyzet figyelembevételével fogják megtenni az ajánlást az emlékeztető oltás beadására azok számára is, akik ezt az oltóanyagot kapták.

Bár az Egyesült Államok több mint 110 millió adag vakcina szétosztását kezdte meg a világ több térségében, az országban elegendő hazai tartalék áll rendelkezésre ahhoz, hogy megkezdje a booster-programot, amennyiben a járványügyi szakértők így döntenek – nyilatkozta a Fehér Ház egyik illetékese.

A WHO és a világ több neves egészségügyi szakértője arra kérte fel a gazdagabb országok vezetőit, ahol a globális átlaghoz képest magasabb az oltottsági arány, hogy fogják vissza a harmadik dózisok kiosztását. Mert csak ez esetben maradhat kellő számban vakcina arra, hogy a fejlődő országok népességének tagjai legalább az első adaghoz hozzájuthassanak.

