Koronavírus: 100 fölött a napi esetszám

A péntek reggeli adatok szerint 104 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon. Elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma a járvány kezdete óta 30 038 fő. 83 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 14-en vannak lélegeztetőgépen.

A gyógyultak számának emelkedésével az aktív fertőzöttek száma tovább csökkent, jelenleg 14 326 fő.

Az új esetek 100 fölötti száma a járvány terjedésére utal. Az előző hét napban a friss számnál alacsonyabb, átlagosan 58 új fertőzöttet regisztráltak. Az idei legalacsonyabb pont 30 esettel (hét napos mozgóátlag) július elején volt, azóta enyhén növekednek az esetszámok. Ez elsősorban a delta vírusvariánssal áll összefüggésben, amely több európai országban és már hazánkban is terjed.

5 millió 669 ezer beoltott

A beoltottak száma 5 668 993 fő, közülük 5 498 222 fő már a második oltását is megkapta. Az első oltásukat megkapók száma így egy nap alatt 5335 fővel növekedett, a második dózist megkapóké pedig mindössze 282 fővel. Magyarországon lehetőség van a harmadik dózis felvételére is, 96 ezren már a harmadik oltást is felvették. A 12-17 évesek korosztályban 200 ezer diákot regisztráltak oltásra és 81 százalékuk már fel is vette azt.

A harmadik oltásra jelentkezők újabb regisztráció nélkül tudnak időpontot foglalni az eeszt.gov.hu oldalon.

Az a szülő, aki az iskolakezdésre szeretné beoltatni gyermekét legegyszerűbben internetes regisztrációval és időpontfoglalással teheti meg. Jelenleg két vakcina alkalmazható a 12-18 év közöttiek oltására: a Pfizer és a Moderna.

Koronavírus aktív esetszám (adott napon ismert fertőzöttek száma) Magyarországon

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

Járvány a világban és Európában

A világban július vége óta ismét emelkedik mind a regisztrált fertőzöttek, mind az elhunytak száma. Tegnap 713 207 új esetet azonosítottak, és 10 379 fertőzött vesztette életét. A legtöbb új esetet az Egyesült Államokban azonosították, 143 537 főt, az elhunytak száma azonban nem itt, hanem Indonéziában a legmagasabb (1466 fő), amit Brazilia (975 elhunyt) és a szintén alacsony átoltottságú Oroszország (808 elhunyt) követ. A halálos áldozatok száma Európán belül az Egyesült Királyságban, Spanyolországban és Franciaországban a legmagasabb.

A Magyarországgal szomszédos államok közül a legtöbb új fertőzöttet Ukrajnában (1247), Szerbiában (983) és Ausztriában (850) azonosították.

(Forrás: koronavirus.gov.hu, worldometers.info)