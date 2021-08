Férfiak, gyermekvállalás és koronavírus - Mi lesz veled, természetes fogantatás?

Több vizsgálat is kimutatta, hogy a COVID-19 fertőzésből felépült férfiak spermiumképe rosszabb, mint a fertőzésen nem átesetteké. Mi lehet ennek az oka? Mit lehet tenni ellene? Harminc év múlva a természetes úton való fogantatás ritkaságszámba fog menni? Számos kérdés, melyről Dr. Mikus Endrét, a LabMagister ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Miért rosszabb a COVID-19 fertőzésből felépült férfiak spermiumképe?

Ezeket az okokat nagyon jól összefoglalja egy nemrég napvilágot látott, a Frontiers in Endocrinology-ban megjelent tudományos összefoglaló cikk, mely az 2019- 2021 január vége között, a témában megjelent közel 30 db, tudományos cikk eredményét tárgyalja. A kérdésre válaszul, a 28 db közleményben direkt és indirekt okokat találunk. Direkt ok lehet a SARS-CoV-2 fertőzés alatti herében és a mellékherében kialakult gyulladás, melynek tünetei az alhasi és/vagy here táji diszkomfort, vagy fájdalom. A gyulladás pedig főleg az oxidatív stressz és gyulladás során termelődő fehérjék hatásán keresztül, károsíthatja a spermiumok fejlődését és azok örökítő anyagát. A kutatók azt még vizsgálják, hogy a gyulladást mi váltja ki, hiszen a here, az úgynevezett vér-here gát által elméletileg védett szerv a nagyobb méretű vírusok behatolásával szemben.

De egyes kutatók nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a SARS-CoV-2, viszonylag kis méreténél fogva mégis át tud jutni a védelmi gáton és gyulladásos immunreakciót vált ki a here és mellékhere szövetekben. Egyes kutatók felvetik annak elméleti, hangsúlyozottan elméleti lehetőségét is, hogy a SARS-CoV-2 magába a spermiumba is bejuthat és a fertőzött spermium tovább viheti a vírust az embrióba. De ennek alátámasztására szerencsére mindez idáig nem született direkt tudományos bizonyíték.

Indirekt okok között szerepel a láz, mely köztudottan emeli a herezacskó hőmérsékletét is. Ez a hőmérséklet növekedés pedig negatívan hat a spermium képződésre és a spermium funkcióra. Szintén indirekt ok lehet, a megfigyelt hormonális eltérés, melynek egyik megjelenési formája a fertőzés nyomán megemelkedett luthenizáló hormon (LH) szint és ezzel párhuzamosan a csökkent tesztoszteron szint. Orvosi szakszóval élve, hypoganadizmus (nemi mirigyek csökkent működése) figyelhető meg, bizonyos SARS-CoV-2 fertőzésből felépült férfiak esetében. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a SARS-CoV-2 terápia során alkalmazott gyulladáscsökkentő és anti-virális szerek szintén károsan hathatnak a spermatogenezisre.

Összefoglalva, a felsorolt direkt és indirekt okok együttesen okozhatják a megfigyelt kóros eltéréseket. Az előbbi eredményekkel kapcsolatos kritikai megjegyzés, hogy a citált vizsgálatok nagy része nem volt önkontrolos, tehát nem tudjuk, hogy a vizsgált beteg ondó paraméterei milyenek voltak a fertőzés előtt. Ezért, az erősebb tudományos argumentumokat felsorakoztató eredmények megjelenéséig az okokat firtató kérdésre adandó egyértelmű válasz még várat magára.

Csak átmeneti romlásról beszélünk?

Ezt jelenleg nem lehet pontosan tudni. Mindenki reménykedik abban, hogy csak átmeneti károsodásról van szó. Azonban a járvány még mindig velünk van. Folyamatosan találkozhatunk olyan újabb betegekkel, akiknél ez a szövődmény jelen van, de esetleg nem tud róla. Annak érdekében, hogy kiderüljön, kik érintettek ebben a szövődményben és időben megkaphassák a hatékony orvosi segítséget, ezt a populációt folyamatos szűrővizsgálatokkal szükséges monitorozni. A cél, hogy ezen férfi csoport ivarszervei és spermiumai ne szenvedjenek maradandó károsodást. Továbbá azért is fontos az ilyen szövődménytől szenvedő betegekre külön is odafigyelni, hogy a kedvezőtlen állapot normalizálódása előtt a párjával ne tervezzenek gyereket. Ez utóbbi állításnak azért van jelentősége, mert bár eddig nem találtak direkt orvosi bizonyítékot arra, hogy a SARS-CoV-2 bejut a spermiumokba és átviszi a SARS-CoV-2 örökítő anyagát az embrióba, de ennek az elméleti lehetősége fennáll.

Továbbá a SARS-CoV-2 okozta gyulladás és oxidatív stressz károsíthatja a spermium DNS állományának az integritását. Töredezetté teheti a DNS kettős spirált. A spermium DNS állomány töredezettségének a növekedése, arányban áll az első trimeszterben bekövetkező spontán abortuszok számának a növekedésével. Tehát nagyon fontos, hogyha egy férfi közepes vagy súlyos SARS-CoV-2 fertőzésen esett át, a gyermekvállalás előtt feltétlen vegyen részt termékenységi potenciál szűrésen.

Visszakanyarodva az eredeti kérdésre. Van egy cikk a Reproduction, Fertility and Development Journal-ban, mely fő üzenete, hogy a gyulladás velejárójaként kialakuló és a spermiumokat károsító oxidatív stressz négy hónappal a fertőzést követően jelentősen javul. Négy hónap alatt kedvezően alakult az oxidatív stressz okozta sperma kép romlás és a spermiumok DNS állományának a károsodása.

Tehát SARS-CoV-2 fertőzésből való felépülés után érdemes szaklaborral megvizsgáltatni, hogy az ondó mintában kimutatható-e oxidatív stressz állapot és annak káros következménye (reaktív oxigén gyök és totál antioxidáns kapacitás laborvizsgálatok). Amennyiben a fertőzés alatt vagy azt követően az oxidatív stressz állapotnak jele van, akkor az andrológus szakorvos által, időben alkalmazott terápia képes csökkenteni az oxidazív stresszt, visszaállítani a normál spermaképet és funkciót. Ezen utóbbi idézett cikk eredményei is, bár indirekt módon, arra hívják fel a figyelmet, hogy időben felismert SARS-CoV-2 okozta nemzőszervi mellékhatások, megfelelő kezelésekkel, nagy valószínűséggel visszafordíthatók.

Lehet ez ellen tenni?

A válasz egyértelműen igen. Nagyon fontos lenne a SARS-CoV-2 fertőzésből felépült férfiakhoz eljuttatni azt az üzenetet, hogy a felépülésük után minél hamarabb keressék meg a poszt-COVID termékenyítő potenciál vizsgálattal foglakozó szak ambulanciát. A tapasztalataink szerint különösen lényeges ez azon férfiak esetében, akiknél a betegség alatt fellépett alhasi és here táji fájdalom. Kimondottan fontos, hogy minden gyermeket tervező pár férfi tagja jelentkezzen be termékenyítő potenciál szűrésre, hogy esetlegesen „kiszűrt” eltérés, minél hamarabb szakorvosi ellátásban részesüljön. A pácienseinknek mindig hangsúlyozzuk, hogy a férfiak orvosi javallat nélkül, ne szedjenek nagy dózisú antioxidáns és/vagy vitamin tartalmú szereket, mert szakszerűtlen alkalmazás mellett a közhiedelemmel ellentétben ezek is ronthatnak a sperma képen és funkción.

Mi a helyzet a természetes úton való fogantatással? A WHO előrejelzése szerint ugyanis a spermiumok száma, alakja és mobilitása világszerte rohamosan csökken. Harminc év múlva a természetes úton való fogantatás ritkaságszámba fog menni?

A hír sajnos igaz. A világon, beleértve Magyarországot is, már a SARS-CoV-2 járvány megjelenése előtt megfigyelhető volt a spermium szám és funkció rohamos csökkenése. A 100 évvel ezelőtti állapothoz képest közel harmadára csökkent a férfiak átlag spermium száma. Ha a tendencia ilyen ütemben folytatódik, kb. 30 év múlva valóban az átlag spermium szám le fog csökkenni arra a minimum értékre, amit jelenleg a WHO minimálisan szükségesnek tart ahhoz, hogy a spontán fogantatás bekövetkezzen. Ezzel párhuzamosan a lombik programok (ciklusok) száma és az arra fordított költségek rohamosan emelkedni fognak.

A szakmában többen vészharangot kongatnak, de mint annyi más esetben, itt sem történik átfogó okfeltárás és akcióterv. Szemérmesek vagyunk, vagy érdektelenek? Mint annyi más esetben, látjuk, hogy közeledik a fal, de nem húzzuk el a kormányt. Sokan azt gondolják, hogy nem kell itt semmit tenni, majd valamelyik lombik módszerrel megoldódik a probléma. De van egy fontos dolog, amit ki kell emelni. A természetes fogantatásnál „isten” válasz, míg a lombik programokban az embriológus. Isten tervez, ember végez.

Sokan jelentkeznek spermadonornak? Milyenek a hazai adatok?

2019-ben Serdült Viktória tollából jelent meg egy átfogó elemzés a magyar helyzetről. Sajnos a helyzet azóta sem változott kedvező irányba. A cégünk, mint vizsgáló hely, kapcsolatban áll több hazai „spermabank” centrummal, akik Magyarországon keresnek sperma donorokat. Ezekből az együttműködésekből évente mindössze néhány minta jut el hozzánk részletesebb analízisre, mert a csekély számú jelentkező mintája, már a rutin spermium analízis alkalmával elbukik. Az előbbiekben tárgyalt poszt-COVID infertilitási problémák még rátesznek a romló helyzetre egy lapáttal.

Annak az átfogó megszervezése is nagyon fontos lenne, hogy a férfiak még bizonyítottan jó fertilis állapotukban, állami költségfedezet mellett, spermiumot fagyasztathassanak annak érdekében, hogy az életük további részében olyan betegség (pl.SARS-CoV-2), vagy kezelés (pl. daganat, immunoszupresszáns) terápia éri őket, mely hatására a spermium szám és/vagy funkció jelentősen csökken, legyen egy tartalékjuk, amihez gyermekvállalási elhatározás esetén nyúlhatnak. Tehát, amikor gyermeket szeretnének és már nem megfelelő a spermakép, akkor biztosan legyen egészséges spermium tartalék. A leírt önkéntes saját ondó fagyasztás és tárolás jelen pillanatban csak ön finanszírozásban, magán cégeknél lehetséges.

Összefoglalva, a járványtól függetlenül is megfigyelhető világméretű férfi termékenyítő képesség csökkenési trendhez (mely kihatással van a donor programokra is), negatívan járul hozzá a SARS-CoV-2 fertőzés nemi szervekben tapasztalt szövődménye. Szerencsére, az SARS-CoV-2 ellen adott vakcináknak, bizonyítottan nincs kedvezőtlen hatása a férfi nemzőszervekre. Mi több, indirekt módon az előbb tárgyalt potenciális szövődmény kivédésén keresztül, a védőoltás kifejezetten pozitív hatással van a népességszám alakulására.

