COVID-19 elleni védőoltás - Elég az emlékeztető dózis, vagy új vakcina kell?

Kutatók álláspontja szerint idővel (talán hamarosan) meg kell erősíteni a COVID-19 elleni vakcinák hatékonyságát. A harmadik dózis felvételének körülményeit érdemes már most megismerni.

A különféle vakcinák vészhelyzeti alkalmazásának jóváhagyása nyomán zajlik a védőoltások terítése, felvétele világszerte – a szerencsésebb közösségekben a programok jól haladnak, az amerikaiak már 12 év felett megkaphatják az oltást. Eközben a gyártók már a következő lehetséges fázisra: a booster (megerősítő, emlékeztető) dózis kidolgozására készülnek.

Szükségünk lesz emlékeztető oltásokra

A kutatók és az egészségügyi hatóságok szakemberei azt gyanítják, hogy az említett vakcinák által a szervezetben kiváltott immunitás idővel – talán 1 év vagy annál is hosszabb idő után – halványul, gyengül és esetleg nem is véd kellőképpen az időközben kialakult s terjedő koronavírus-variánsokkal szemben. Ezért a beoltottaknak, hogy továbbra is védettek maradjanak az eredeti koronavírustörzzsel, valamint az újonnan felbukkanó variánsokkal szemben is, emlékeztető oltásra lehet szükségük. Ez a helyzet valamelyest hasonló ahhoz, mint amikor tetanusz elleni védőoltást kapunk, ha a bőrünket olyan sérülés éri, amikor bármilyen szennyezett felületről (de különösen a földből, talajról) a seben át kórokozók kerülhetnének a véráramba, minden 10 évben a tetanusz ellen szükséges emlékeztető oltást kapnunk. Még általánosabb példa, ahogyan évente ajánlott felvenni az influenza elleni védőoltást.

Hirdetés

Ugyanannak a vakcinának kell lennie az újabb dózisnak?

A COVID-19 elleni vakcina esetén egyelőre nem tudjuk, mennyi ideig tart az immunvédelem, de a vakcinafejlesztők és más járványügyi szakértők biztosak abban, hogy nem tarthat örökké. Így az újabb variánsok esetleg kijátszhatják az immunitásunkat. „Kicsi különbséggel ugyan, de a COVID-19 elleni vakcinák esetében a szokásostól eltérő a helyzet” – magyarázza dr. William Moss, a Johns Hopkins Egyetem nemzetközi oltóközpontjának járványügyi professzora. Míg a tipikus emlékeztető dózis esetén az immunrendszer memóriájának felfrissítésére ugyanazt a vakcinát használják, mint amit egy adott patogénnel szembeni védettség kialakítására korábban kapott az érintett, a COVID-19 elleni oltás után adandó emlékeztető oltás valójában másféle vakcinákkal történhet. Jelenleg „nem eldöntött még, hogy szükséges-e az újraoltás. Pontosabban, ma még nem szól ajánlat további dózis felvételére, így arra se, hogy időben mikor kerüljön majd erre sor” – olvasható az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) honlapján.

Ezzel együtt, az amerikaiak készüljenek úgy, hogy 1 éven belül COVID-19 elleni emlékeztető vakcinára lehet szükségük, mondja dr. Vivek Murthy, egészségügyi miniszter. „Látnunk kell, mennyi ideig tart a védettség. Arról meg vagyunk győződve, hogy legalább 6 hónapig kitart, de azért erről még meg is kell bizonyosodnunk. Egyszóval nagyon is érdemes hozzászoktatni magunkat a booster oltás gondolatához.”

Milyen gyakran lesz szükség emlékeztető oltásra?

„Nem tudjuk. Arra az eshetőségre készülünk, hogy szükség lesz rá, de szerintem nem lehet egyelőre kijelentenünk, hogy elkerülhetetlen, hogy mostantól számítva x hónap múlva mindenkinek szükségszerűen fel kell vennie. Az is lehet, hogy jó ideig nem kerül rá sor”– hangsúlyozza a sokféle feltevéssel szemben dr. Anthony Fauci, a fertőző betegségekkel és allergiával foglalkozó amerikai kutatóintézet (National Institute for Allergy and Infectious Diseases (NIAID)) igazgatója.

A COVID-19 elleni vakcinát gyártó vállalatoknál dolgozó tudósok közül sokan úgy vélik, hogy 1 éven belül szükség lesz emlékeztető oltásra, ám erről a tudományos közösség tagjai körében sincs egyetértés. „A szórványosan hozzáférhető adatok alapján próbálunk következtetéseket levonni” – fogalmaz dr. Fauci, az elnök egészségügyi főtanácsadója. Amit egyelőre tudni lehet, csak annyi, hogy a Pfizer és Moderna végezte tanulmányok azt mutatták, az mRNS-vakcinák a beoltás után 6 hónapon át, több mint 90%-osan fenntartják hatékonyságukat. Vagy valószínűleg akár jóval tovább is, teszik hozzá a kutatók. Laboratóriumi vizsgálatokban ellenőrizték az antitestek meglétét, mennyiségét – és az előzetes vélekedés a csökkenésükre számít, de „a görbe vonala, a folyamat íve jelen pillanatban nem látszik” – mondja dr. Fauci.

Szakértők szerint még az se világos, hogy az ellenanyagok szintje miféle összefüggésben áll az életben mutatkozó immunitással, azaz a laboreredmények és a való életbeni megfertőződési viszonyok hogyan viszonyulnak egymáshoz a valóságban. Az is kérdéses, hogy az immunrendszer más részei (pl. a T-sejtek) milyen mértékben tudnak tényezőként, valódi szereplőként részt venni a védelemben.

Ez is érdekelheti Mit mutat a koronavírus teszt az oltást követően?

Mi történik, ha kihagyjuk az emlékeztető oltást?

Függetlenül attól, hogy a COVID-19 elleni vakcina megerősítő dózisait átalakítják-e vagy sem, amennyiben emlékeztető oltás felvétele ajánlott lesz a jövőben, annak kihagyása azt hozhatja magával, hogy az illető kevésbé lesz védett a COVID-19-cel szemben. „Aki kihagy egy ráerősítő oltást, abba a helyzetbe hozza magát, hogy nagyobb lesz megfertőződési, sőt, akár a COVID-19-ben való megbetegedési kockázata is. Ugyanakkor arra számítok, hogy részlegesen azért megmarad az immunitása, így a súlyosabb betegséggel szembeni védettsége is” – bizakodik dr. Moss. „Minden azon múlik, hogy mennyit apadt immunitása, vagy hogy az eredeti vírushoz képest mennyire eltérő a variáns, amivel szervezete találkozik” – magyarázza a járványügyi kérdésekkel foglalkozó szakorvos.

A tudósok jelenleg azt vizsgálják, okoz-e különbséget, más-e a kimenetel, ha emlékeztetőként ugyanazt a típusú vakcinát alkalmazzák, mint az eredeti oltásnál. A vegyítés bizonyára releváns kérdés az emlékeztető dózisoknál is. Időszerű világosan látni e téren, bármelyik 2-dózisú vakcina esetén. Épp ezért folyik az intenzív kutatás e kérdéssel kapcsolatban.

Brit kutatók a közelmúltban arról számoltak be a Lancetben közölt cikkükben, hogy azon recipienseknél, akik a két dózisukban eltérő védőoltást kaptak, nagyobb valószínűséggel alakultak ki (az amúgy enyhe) mellékhatások (láz, hidegrázás, fáradtság, fejfájás). A kevert vakcinálás után megjelenő tünetek hamar elmúltak, és egyetlen esetben sem adódtak biztonságossági aggályok. A jövőbeni emlékeztető oltásokat illetően ismét dr. Moss professzort idézzük: „Lelki szemeimmel nagyon világosan látom már a helyzetet, amelyben a beoltottak nagyon eltérő típusú vakcinából vesznek fel emlékeztetőt, mint amilyennel eredetileg vakcinálták őket. Számomra az a nagy kérdés, hogy mennyi tudományos bizonyíték lesz annak alátámasztására, hogy aktuálisan milyen ajánlásokat kell tennünk.

Ki gyártja az emlékeztető oltásokat?

Az amerikai piacon ma engedélyezett vakcinával jelen lévő mindhárom gyógyszercég (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) folytat kutatásokat egy booster lehetséges használatáról. „A próbák középső szakaszában járunk. A folyamatosan érkező adatok alátámaszthatják azt a nézetet, hogy a felvett dózisokat követően 8-12 hónappal szükség lehet emlékeztető oltásra. Úgy vélem, 1-2 hónapon belül, több adat birtokában, már jóval nagyobb tudományos bizonyossággal fogunk tudni minderről beszélni” – fogalmazott a napokban Albert Bourla, a Pfizer elnök-vezérigazgatója.

A Pfizer koronavírus elleni vakcinájának első adagját 2020. december 14-én adták be az USA-ban. Amint haladunk előre az időben, majd ha már 8 hónap is eltelik a második dózis felvétele után, szó lehet „a 3. dózis szükségességéről. Előbb-utóbb, szeptember-október tájékán sor is kerülhet erre. De mindezt a vizsgálatok során nyert adatoknak kell megerősíteniük” – mondja Albert Bourla.

A Moderna vakcinagyártónál szintén folyamatban vannak az emlékeztető oltások próbái. A variánsok felbukkanása miatt a koronavírus-járvány elleni harc várhatóan a jövő évben is folytatódik. „Úgy látjuk, ez még csak a kezdet. Vállalatunk elkötelezett törekvése, hogy a lehető legtöbb frissítést: módosítást, hozzáigazítást végezze a vakcinán. Tegyük hatásossá annyi variánssal szemben, amennyiről úgy gondoljuk, hogy fontos szerepe lehet abban, hogy a megkapott emlékeztető oltás a legszélesebb immunvédelmet biztosítsa a beoltott számára az akkor éppen ismert legtöbb variánssal szemben” – mondta nemrégiben egy telekonferencián dr. Stephen Hoge, a Moderna elnöke.

A Johnson & Johnson (J & J) cég szintén tanulmányozza a védőoltásban rejlő értékes lehetőségeket. „Vannak folyamatban lévő és tervezett próbáink, amelyek segítenek majd világosan látni, hogy szükséges-e, mikor kell beadni, és milyen dozírozású legyen az emlékeztető oltás” – fogalmaz a J & J állásfoglalása.

A 3 említett és 4 másik koronavírus elleni vakcinát – mint szezonális emlékeztető oltást – jelenleg az Egyesült Királyság nemzeti egészségkutató intézete (National Institute for Health Research) és a Southhamptoni Egyetem égisze alatt zajló, Cov-Boost elnevezésű tanulmányban tesztelik.

A Novavax biotechnológiai vállalat által kifejlesztett koronavírus elleni szer alkalmas booster oltás lehet a már vakcináltak esetén, véli Stanley Erck, vezérigazgató. A cégnél azt tervezik, hogy vakcinájuk számára 2021 harmadik negyedévében folyamodnak majd az USA-ban vészhelyzeti engedélyezésért. „Úgy vélem, ez lehet majd az amerikaiak emlékeztető oltása, különösen akkor, ha a 3. negyedév vége felé lépünk vele piacra. Amikor nagyjából ideje lesz megkezdeni az emlékeztető oltások beadását.”

Tovább

WEBBeteg

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Covid-19 vaccine boosters may be necessary (CNN)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus