Gyulladásos szívprobléma néhány, COVID-19 elleni oltásban részesült fiatalnál

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy egyes fiatal beoltottaknál miért alakult ki szívet érintő gyulladásos megbetegedés az mRNS-védőoltás felvétele után.

Néhány tinédzsernél és fiatal felnőttnél ugyanis a COVID-19 elleni vakcina felvétele után gyulladásos jellegű szívpanaszok (miokarditisz (myocarditis), azaz szívizomgyulladás) jeleit diagnosztizálták. A CDC tanácsadó testülete ezért esetükben a ritka kórállapot további tanulmányozását javasolja, annak eldöntésére, hogy kialakulásának lehet-e az oltáshoz bármiféle köze. Az immunizációt általában véve is felügyelő szakértői csoport a közelmúltban (május 17-én) tette közzé állásfoglalását az említett esetek kapcsán. A hozzájuk érkezett jelentések szerint néhány fiatal (főként serdülőkorú), illetve fiatal felnőtt (elsősorban férfi) vakcináltnál miokarditiszt diagnosztizáltak. A szívizomzat gyulladása súlyos egészségi problémát idézhet elő – de az esetek többségében a folyamat komplikációk nélkül szokott lezajlani. A helyzetért többféle vírus is felelőssé tehető.

Hirdetés

Még vizsgálják, hogy valóban van-e összefüggés

A vakcináltak körében a CDC ellenőrző rendszere nem talált megnövekedett kockázatot, a szívizomgyulladások bejelentett esetszáma nem magasabb, mint amennyi általában véve várhatóan előfordulhat a népesség egészében, adott korcsoportban. De mégis, a vakcinázás biztonságosságáért felelős bizottság tagjai úgy vélik, hogy az egészségügyi szolgáltatók figyelmét célszerű felhívni erre a „lehetséges nem várt mellékhatásra, kísérőtünetre” is. Amúgy az állásfoglalásukban nem említették az érintettek konkrét számát.

Tudományos körökben közismert, hogy a vakcinák okozhatnak miokarditiszt, hangsúlyozza az egészségbiztonsággal foglalkozó dr. Amesh Adalja (Johns Hopkins Center for Health Security, tudományos főmunkatárs), épp ezért az előfordult esetekben nyomon kell követni, hogy az oltás következtében alakult-e ki az állapot. Továbbá vizsgálni kell a kockázat-haszon arányát is. „Egyértelmű azonban, hogy a vakcinák haszna messze túlnő ezen az alacsonyfokú kockázaton, ha egyáltalán beszélhetünk kockázatról, hiszen még megerősítendő, hogy mennyire megalapozott azt állítani, hogy az oltás kicsit is növeli a rizikót.”

A CDC közleménye leszögezi, hogy az esetek jellemzően a – közelebbről nem nevesített – valamelyik mRNS-vakcina felvételét követő 4 napon belül fordultak elő. (Az USA-ban vészhelyzeti jóváhagyást, mint közismert, két mRNS-vakcina: a Moderna és a Pfizer/BioNTech oltóanyaga) kapott. Megjegyzendő, hogy az izraeli egészségügyi minisztérium áprilisban adott hírt egy megindult vizsgálatról, melyben azt keresték, mi okozhatta a Pfizer-vakcinával beoltott néhány, többségükben 30 évnél fiatalabb embernél előforduló szívizomgyulladást. Következtetésre azonban nem jutottak. A hírről értesülve, akkor a Pfizer gyógyszercég képviselője úgy reagált, hogy nem tapasztaltak gyakoribb előfordulást a beoltottak körében, mint amilyen betegségszám az átlagnépesség tagjainál várhatóan előfordulhat. A nyilatkozat azt is leszögezte, hogy nem lehetett ok-okozati összefüggést találni az oltás beadásával. Tény, hogy akkor az izraeli vizsgálatokról értesülve, április végén, maga a CDC sem látott kapcsolatot az oltás és a betegség között.

Az amerikai eseteket most a szóban forgó gyógyszercégek még nem kommentálták. Május elején viszont az amerikai engedélyezési hatóságok a Pfizer-BioNTech COVID-19 elleni védőoltásának alkalmazását, kiterjesztve, a 12-15 éves kor közötti gyerekek számára is jóváhagyták.

Tovább

WEBBeteg

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: U.S. CDC looking into heart inflammation in some young vaccine recipients (news.yahoo.com)

Lektorálta: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász