A szívizomgyulladás és a COVID-19 elleni mRNS-vakcinák kapcsolatáról

Mind a Pfizer, mind a Moderna koronavírus elleni védőoltása biztonságos, még akkor is, ha elvétve - főként fiatal férfiaknál és tizenéves fiúknál - előfordul, hogy felvétele utána szívizomgyulladás (myocarditis) alakul ki, hangsúlyozzák járványügyi szakértők. Mit érdemes tudni e ritka komplikációról?

Az Egyesült Államokban – a 12-29 évesek körében – 300 olyan esetet igazoltak, amelyekről azt feltételezik, hogy az mRNS-vakcinák felvételéhez kapcsolódhattak. Az arányok érzékeltetésére idézzük, hogy az USA-ban több mint 140 millió ember mindkét dózisát az említett termékekből kapta. A legtöbb myocarditis-szel diagnosztizált páciens tünete pár nappal a második dózis felvétele után jelentkezett. A kórházba került 309 beteg közül 218 felgyógyult tüneteiből. A legutóbbi napokat tekintve, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) adatszolgáltatása szerint 9 páciens volt még kórházban, 2 közülük az intenzív osztályon.

„Úgy vélem, fontos tisztában lenni a kockázattal, de józanul, tájékozottan kell mérlegelni a rizikót. Azaz minden eset összefüggéseiben vizsgálandó” – mondja dr. Howard Julien, a Penn Medicine kardiológusa, hangsúlyozva, hogy maga a COVID-19 mennyire veszélyes betegség: „A lehetséges veszélyek között ne csak a legvégsőre, a halál esélyére figyeljünk, hanem a COVID-19 jól ismert hosszú távú következményeire – úgymint az elnyúlóan fennmaradó pulmonológiai és idegrendszeri jelenségekre is, amelyeket oly sok hosszan tartóan COVID-19-ben szenvedő beteg megtapasztalt. Ezzel szemben úgy érdemes mérlegelni, hogy bár valóban fennáll a szívizomgyulladásnak az oltáshoz kapcsolódó kockázata, ám esélye rendkívül minimális” – fejtegeti az egyetemi tanár (University of Pennsylvania). „Autóbaleset vagy valami drog (ópiátszármazék) túladagolása miatt bekövetkező halál rizikója sokkal nagyobb, mint a beoltás utáni myocarditis kialakulásáé. Azt gondolom, nagy szükség van rá, hogy mindent mérlegre téve, tárgyilagosan beszéljünk az életben létező relatív veszélyekről. Sok ilyennel kerülhetünk szembe a mindennapokban, s ezek közül lehet egy az oltás rendkívül ritka komplikációja, amit viszont általában teljes felépülés követ.”

Hirdetés

Az utóbbi napokban az amerikai élelmiszer- és gyógyszerbiztonságért felelős hivatal (Food and Drug Administration) módosította a Pfizer- és Moderna-vakcina tájékoztatóját, a myocarditis és a pericarditis (szívburokgyulladás) kialakulásának kockázatára hívva fel a páciensek figyelmét azt követően, hogy a CDC-nek az immunizációs gyakorlatokra vonatkozó tanácsadó testülete tárgyalt a szívet érintő gyulladásról mint nem várt mellékhatásról. Az egészségügyi ellátásban dolgozó szakemberek számára készült leiratban most megfogalmazzák, mi az orvosi teendő, ha a beoltott páciensnél – leginkább a tizenéves fiúknál, fiatal férfiaknál – mellkasi fájdalom, nehezített légzés, szapora, egyenetlen szívverés alakul ki.

A „hagyományos” (azaz nem a vakcinázás hatására kialakuló) myocarditist általában vírusok (pl. a Hepatitis C, a HIV, vagy az influenza A vírusa) okozzák. Olykor paraziták, gombák és baktériumok, valamint tiltott szerek, orvos által felírt gyógyszerek, de akár immunológiai szindrómák is állhatnak a hátterében. Ismételjük meg, mely panaszokra kell leginkább felfigyelni: ha fájdalom-, nyomás-, kellemetlen érzés alakul ki a mellkasban, ha fulladásérzet, erős szívdobogás (palpitáció) jelentkezik, feltétlenül orvoshoz kell fordulni. A hagyományos myocarditis ellátásakor támogató kezelésre (oxigén- és folyadékpótlásra, gyulladáscsökkentő gyógyszerekre) van szükség, illetve súlyos esetekben gépi támogatásra, végső soron pedig szívtranszplantációra kerül sor.

A vakcinázás után kialakuló helyzettel szemben a hagyományos szívizomgyulladás rendszerint súlyosabb. De bármelyik esetről van is szó, a pácienseknek 3-6 hónapig kímélő életmódra, a fizikai megterhelés visszafogására van szükségük. „A vírusok kiváltotta myocarditis sokszor súlyos, krónikus betegséggé válik, ami csak szívátültetéssel orvosolható. A súlyos akut betegség intenzív osztályos kezelést igényel, s halálos kimenetelű lehet. Ám az oltások után nem ez a helyzet” – magyarázza Paul Offit kórházi gyermekinfektológus (Division of Infectious Diseases at Children’s Hospital, Philadelphia). „Az mRNS-oltást követő myocarditis nem áll fenn sokáig, magától rendeződik, a szív enyhe gyulladása elmúlik. Ezt ilyenkor nem vírus okozza, ami elszaporodhatna a szívizomzatban. Egészen más ez a kórkép és folyamat” – teszi hozzá az Oltási Továbbképzési Központ (Vaccine Education Center) igazgatója. De természetesen mindazoknak, akiknél szívet érintő panaszok alakultak ki a COVID-19 elleni vakcina első dózisa után, orvoshoz fordulva egyeztetniük kell a második dózis felvétele előtt.

Az oltás előnye lényegesen nagyobb, mint a kockázata

Minden szakértő egyértelmű véleménye azonban az, hogy az előnyök messze túlnövik az esetleges kockázatot. Az mRNS-vakcinák hatásossága 95%. 2020 decemberében az USA-ban naponta mintegy 250 ezer új COVID-19-beteget és 3 ezer halálesetet regisztráltak. Összehasonlításképpen: miután 2021 júniusára amerikaiak milliói lettek teljesen beoltottak, napi mintegy 13 ezer új COVID-eset és 300 elhalálozás történt.

Tovább

WEBBeteg

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Myocarditis and the COVID-19 vaccine: What to know about rare heart inflammation (WHYY)

Lektorálta: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász