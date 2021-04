A Johnson&Johnson vakcina felfüggesztése a legrosszabbkor vetheti vissza a járvány leküzdését

A CDC adatai szerint évente 300-600 ezer amerikainál alakulnak ki vérrögök, ugyanakkor az a sajátos típus, ami a beoltottaknál fordult elő (cerebral venous sinus thrombosis) rendkívül ritka. A most szóban forgó érintett nőknél a beoltást követő 2 héten belül alakult ki az állapot, és szakértők attól tartanak, hogy az előidéző ok maga a vakcina kiváltotta immunrendszeri válasz is lehet.

A szövetségi egészségügyi tisztségviselők súlyos problémának vélik, hogy az orvosokat nem képezték ki megfelelően annak megfigyelésére, vajon e ritka rendellenesség tünetei nem jelennek-e meg a beoltottaknál. Ráadásul, e sajátos vérrögképződés kezelése eltér az általában zajló terápiától. Vérrög oldására rendszerint a heparin nevű véralvadásgátló (antikoaguláns) szert használják. Ebben a helyzetben viszont ez veszélyes lehet, így alternatív terápiára van szükség.

