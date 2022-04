A Johnson & Johnson-vakcina után következzen két mRNS-booster

A Johnson & Johnson (J & J) egydózisú, COVID-19 elleni védőoltásának a Pfizer vagy Moderna ráerősítő (booster) oltással való kombinálása nagyobb védelmet nyújt a koronavírus okozta betegség súlyos formájának kialakulásával szemben - derült ki egy nemrégiben végzett vizsgálat eredményeként.

Így aztán az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) arra szólítja fel legfrissebb ajánlásában mindazokat, akik elsőre Johnson & Johnson-vakcinát kaptak, hogy ne halogassák a második (esetleg a harmadik) ráerősítő oltást sem.

A csaknem 17 milliónyi amerikai, aki a COVID-19 elleni egyadagos J & J vakcinát kapta, kevésbé lehet védett a betegség súlyos formájával, illetve a kórházba kerüléssel szemben, mint azok, akik elsőre a Pfizer-BioNTech-, illetve a Moderna-oltást vették fel – ezt tanúsítják a napokban nyilvánosságra hozott amerikai szövetségi adatok. Ezeknek megfelelően tehát a J & J vakcinával oltottaknak, ha eddig ez még nem történt volna meg, mielőbb meg kell kapniuk az egyik mRNS-vakcinát ráerősítőnek, sőt, azt is meg kellene fontolniuk a nagyobb biztonság érdekében, hogy idővel felvegyenek majd még egy második messenger-RNS-boostert is.

Hirdetés

A CDC azon tanulmány eredményeit találta ennyire meggyőzőnek, amelyben olyan beoltott személyek eredményeit elemezték, akik eltérő (kevert, azaz mix and match) alapvakcina és boosteroltás kombinációt vettek fel, ráadásul abban a kritikus 4 hónapos periódusban, amikor a nagyon fertőzőképes omikron-variáns volt domináns. Az ezen időszakra vonatkozó adatokat megismerve állt elő legújabb javaslatával a Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ.

A jelentés adatai szerint a Johnson & Johnson-vakcina ráerősítőként egy másik J & J vakcinával vagy az egyik mRNS-vakcinával kombinálva sem volt olyan hatékony a sürgősségire kerülés és/vagy a kórházba jutás megakadályozásában, mint az mRNS-vakcinák 3 adagja. Nem sokkal a jelentés nyilvánosságra kerülése után a CDC zöld utat adott egy második booster (legyen az Pfizer-BioNTech- vagy Moderna-vakcina) felvételére azok számára, akik az első vakcinálásukkor J & J védőoltást kaptak, és legalább 4 hónap telt el előző ráerősítő oltásuk óta. Formálisan tehát nem ajánlotta a CDC a második boostert, de a megszövegezés azt az üzenetet sugallta, hogy aki szeretné, s erről meghozta a döntést, az felveheti. Az Egyesült Államokban több mint 1,3 millióan kaptak J & J vakcinát és booster vakcinát.

Az omikron-variánsra és BA.2 alvariánsára vonatkozó vizsgálat eredményei valójában csak igazolják mindazt, amit a közegészségügyi szakemberek és tudósok a korábbi kutatások alapján egy ideje már tudnak. A jelentés azonban azért fontos, mert a kevert stratégiára alapozódó vakcinahatékonysági adatok eddig a valós életből meglehetősen korlátozottan álltak rendelkezésre.

Egy 10 államra vonatkozó – független kutatók által végzett – vizsgálatból származó adatok esetleg segíthetik az egydózisú vakcinákra vonatkozóan a tisztánlátást, hogy pontosan tudják ezek alapján értelmezni a zavarba ejtően „vegyes” adathalmazt. A tanulmány azt mutatja, hogy az mRNS-vakcina 3 adagja eredményezi a legjobb hatást, a sorban következő legjobban teljesítő a Johnson & Johnson-vakcina akkor, ha az alapvakcinálásban egy mRNS-booster követi. A Johnson & Johnson-vakcinából beadott két oltás a védelem még alacsonyabb szintjét adja, a sorban az utolsó az egyetlen oltás, mert az mindössze 31%-nyi hatékonyságot nyújt a kórházba kerülés elleni védelemben. „Márpedig ez túlságosan alacsony. Ma, amikor más megoldások is rendelkezésre állnak, hozzáférünk többféle vakcinához, különösen nem kielégítő a 31 százalék”, mondja Natalie E. Dean közegészségügyi biostatisztikus (Emory University’s Rollins School of Public Health). „Az elsődleges cél, a prioritás az, hogy elérjük, hogy mindazok, akik csak egy dózist kaptak (a J &J vakcinából), tudatában legyenek annak, mennyi előnnyel jár gondoskodni a továbblépésről, hogy ezek után mRNS-vakcinát (is) kapjanak.”

Az adatokból az is következik, hogy az mRNS-vakcinából egynek a felvételét második boosterként még olyanoknak is érdemes volna megfontolniuk, akik már 2 dózist kaptak a Johnson & Johnson-vakcinából – ez az infektológus szakértő Boghuma Titanji (Emory University) véleménye. „Ezt még nem kell formálisan feltétlenül ajánlásnak tekinteni, csak olyan tanácsnak inkább, hogy az érintettnek számító személyek mérlegeljék és beszéljék meg orvosukkal, gondozójukkal, egészségügyi ellátójukkal” – javasolja a szakember. „A legjobb az mRNS-vakcina-sorozat felvétele, ha pedig elsőnek (és másodiknak) J & J vakcinát kapott, akkor az oltási sorban mRNS-vakcina boosterként való felvétele javasolt. Ez a tanulmány ugyanis megerősíti, hogy a nagyobb védelem elérése céljából így érdemes eljárni” – foglalja össze lényegi üzenetként véleményét Jeanne Marrazzo is, aki az Alabamai Egyetem (University of Alabama, Birmingham) fertőző betegségek részlegének vezetője.

A szakértők azt mondják, a legfrissebb tanulmány csak aláhúzza néhány tudós meglátását, miszerint igen nagy szükség volna rá, hogy a ráerősítő oltások terén világosabb ajánlásokat fogalmazzanak meg. 2021 őszén a CDC lehetővé tette az amerikaiak számára, hogy a hozzáférhető három vakcina bármelyikéből felvehessék a boostert, függetlenül attól, hogy mi volt az eredeti első oltásuk. Decemberben a hivatal frissítette iránymutatását. Újabb javaslatában azt tanácsolta az embereknek, hogy a J & J oltásuk után vegyenek fel mRNS-vakcinát. Azon aggodalomból indultak ki, hogy bár rendkívül (extrém) ritkán fordulhat elő, ámde mégiscsak létezik a potenciálisan halálos kimenetellel járó vérrögképződési kockázat. „A harmadikként mRNS-oltásra vonatkozóan most nincsenek hivatalos ajánlások az olyanok számára, akik két dózisban vettek már fel J & J vakcinát” – hangsúlyozta William Moss, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola (School of Public Health) nemzetközi vakcinarészlegének ügyvezető igazgatója. Azoknak egyébként, akiknek az immunrendszere közepesen vagy súlyosan legyengült állapotú, már javasolta az iránymutatás a harmadik dózis felvételét. „Úgy tűnik, az mRNS-vakcinák képesek nagyobb védelmet nyújtani... Végre szeretnék egy teljesen egyszerű ajánlást látni, ami úgy szól, hogy legyen meg mindenkinek a 3 dózisa, és az mRNS-vakcina legyen” – fogalmazott a vakcinológus szakember.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró

Forrás: CDC: If you got J&J’s vaccine and booster, consider an mRNA shot now