Hogyan kezelhető a prosztatagyulladás?

Prosztatagyulladás gyanúja esetén mindenképp fel kell keresni urológust, vagy házi módszerekkel, vény nélküli gyógyszerekkel is kezelhető? Mi a prosztatagyulladás rutin kezelési eljárása? Mitől függ a kezelés módja, milyen szempontokat mérlegel az urológus? Mit tehet a beteg a gyógyulásáért? Cikkünkből kiderülnek a válaszok.

Mindenképp fel kell keresni urológust, vagy házi módszerekkel, vény nélküli gyógyszerekkel is kezelhető?

Az első és talán a legfontosabb, hogy amit az emberek prosztatagyulladásnak hívnak, azaz tünetek, panaszok alapján elgondolnak magukban, az egy nagyon heterogén kórképcsalád. Ennek a családnak a tagja valóban a prosztatagyulladás (heveny és krónikus formái), de több más kórkép is, melyek klinikai megnyilvánulásai hasonló, esetleg ugyanolyan tüneteket mutatnak, mint az prosztatagyulladás esetén tapasztalható, de ezek kezelési stratégiái attól teljesen különböznek.

Az ördög itt is a részletekben rejlik, és az orvos munkája abban áll, hogy pontosan kiderítse az okokat, mert csak így lehet előrelépést elérni a gyógyulásban. Ennek a kórképmasszának egy jelentős részét mindenféle gyógyszerek szedése nélkül kezeljük. Itt különösen fontos az edukáció, a miértekre adott válaszok, mert máskülönben nem fog az ember javulást tapasztalni. Multifaktoriális, holisztikus kezelési stratégiák léteznek, azaz egyszerűen nem tudja megkerülni az ember az egészségügyi rendszerek igénybevételét.

Mi a prosztatagyulladás rutin kezelési eljárása?

Nincs ilyen. Azaz de, van, és sajnos még most is gyakori tapasztalat, hogy nem a megfelelő kezeléssel indul el egy-egy páciens és orvosa. Valószínűleg ez az egyik oka a gyakori gyógyulási kudarcoknak.

Mitől függ a kezelés módja, milyen szempontokat mérlegel urológusként?

Minden mindennel összefügg. Ezek a betegségek igazi összeesküvés elméletek lennének a társadalmi életben, épen ezért olyan izgalmas a kérdéskör a szakembernek, kutató- és kezelőorvosoknak. Ha gyógyulást akarunk elérni, akkor az okot kell kezelni, nem pedig a tüneteket, ez egy nagyon fontos dolog. Az okok kiderítése viszont komoly figyelmet igényel a kezelőorvostól, valamint erős kooperációt a betegtől. No és persze akaratot, kitartást, hogy végigmenjen a gyógyulás hosszasabb útján.

Mit tehet a beteg a gyógyulásáért?

Ahogy említettem, ennél a kórképcsaládnál kiemelten fontos az edukáció, azaz, hogy az ember megértse, mi miért történik benne, mivel tudja provokálni és mivel enyhíteni a panaszait. Mik azok a lépések, amivel meg tud gyógyulni, miért kell hosszabb ideig foglalkozni a helyzettel. Ha ezekkel tisztába kerül az ember, megérti az összefüggéseket, máris hatalmas lépést tett előre a gyógyulásában.

Ez a terápiás lépcső végső soron sokszor kiesik az orvos-beteg kapcsolatoknál, és ez is a gyakori ok, ha kudarcnak éli meg az adott kezelési sémát az ember. Én a saját beteganyagomban nagyon sok időt fordítok a megértetésre, hiszem, hogy ez az egyik legfőbb terápiás vonal. Ha emellett létrejön egy korrekt orvos-beteg viszony, akkor az emberek is végig viszik az elvárt terápiás lépéseket, mert rájönnek, hogy ezek őértük vannak.

WEBBeteg - Dr. Merth Gábor, urológus